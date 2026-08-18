Перепись мишек и тайна затонувшего города на Иссык-Куле: В Российском географическом обществе рассказали о последних открытиях и уникальных находках

18 августа у исследователей Земли сразу три даты: 181-летие Русского географического общества (РГО) - одного из старейших в мире, День географа и День географа БРИКС. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

18 августа у исследователей Земли сразу три даты: 181-летие Русского географического общества (РГО) - одного из старейших в мире, День географа и День географа БРИКС. Последний совсем новый - его учредили в 2024-м по инициативе РГО при поддержке Владимира Путина.

- 181 год пройден и прожит не зря, много чего сделано. Мы постарались восстановить те традиции, традиции экспедиции, традиции в издательской деятельности, в исследовательской, в научной, во многих других сферах. Появились новые проекты, очень достойные, - отметил президент Русского географического общества, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции накануне важной даты.

Географы по-прежнему ездят в экспедиции и многое делают «вручную». Но теперь, как сами говорят, не столько открывают что-то новое, сколько «идут вглубь». А на помощь им пришли современные технологии.

ДРОНЫ В БЕРЛОГЕ

- В каждой экспедиции мы используем дроны, причем только отечественные, - рассказал Сергей Корлыханов, руководитель экспедиционного и регионального направления РГО. - Подводные снимают рельеф дна, фиксируют водный состав, рыбный и пр. С помощью «Орлан-10» посчитали белых медведей на острове Врангеля - 864 особи. За 103 часа облетели огромную территорию, сделали тысячи снимков с высоты 200-300 метров. Беспилотник мог даже заглянуть в берлоги, не потревожив медведей. Потом еще 150 хищников насчитали на Медвежьих островах в Якутии. Классические методики натурного наблюдения, которыми пользовались раньше, не давали такой точности и быстроты.

- Как же вы мишек не путали?

- Все медведи уникальны и внешне, и по повадкам. Человеческому глазу это не всегда заметно, а вот нейросеть все видит.

Что даст такая перепись? По словам ученых, этот вид - главный индикатор здоровья Арктики как уникальной экосистемы. Важно знать, как на популяцию влияют климатические изменения и антропогенный фактор.

В каждой экспедиции используется современное оборудование Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

АРКТИКУ ПРИБРАЛИ

У РГО есть и другие большие проекты в Арктике - климатически экстремальной и стратегически важной территории. Упор - на экологию и обеспечение безопасности мореплавания. Два года назад установили инфразвуковую сейсмостанцию, которая помогает в разы точнее прогнозировать землетрясения и обвалы айсбергов. Весной 2026-го - систему автономного мониторинга арктических архипелагов.

- 103 датчика работают весь год круглосуточно, каждые 20 минут фиксируют параметры воздуха, водной среды, почвенного покрова, - отметил Александр Добрянский, руководитель отдела цифровой трансформации, младший научный сотрудник Института географии РАН, преподаватель МГИМО (МИД) России. - Станция становится нашими глазами и руками.

У РГО есть большие проекты в Арктике. Фото: Вадим ШТРИК

- То есть полярники больше не мерзнут?

- Полярники мерзнут - у них по-прежнему много работы. Но человека на такие непрерывные измерения не отправишь.

А еще Арктику очищают от мусора. Начали с Земли Франца Иосифа. Как рассказал Сергей Шойгу, там были огромные свалки, на первом этапе вывезли десятки тысяч тонн металлов и других материалов, очищены огромные территории, целые острова.

Фото: Вадим ШТРИК

ДВОРЕЦ ТАМЕРЛАНА

Эту экспедицию на Иссык-Куль (высокогорное озеро в Кыргызстане) приурочили к 200-летию знаменитого ученого и исследователя Средней Азии Петра Семенова-Тян-Шанского (будем отмечать в январе 2027). Если посмотреть старые карты и рисунки, увидим поселения на побережье: дома, храмы… Есть версия, что они ушли под воду из-за мощного землетрясения. Хотя раньше считалось, что этот район сейсмологически спокойный.

Сейчас ученые исследуют большой древний город (X-XIII век), чьи следы обнаружили на глубине около пяти метров в районе села Тору-Айгыр. Для подводной съемки использовали российский дрон «Трионикс-6М» и специальную гидроакустическую систему, которая позволяет передавать сигналы маяка со дна через толщу воды.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Поселение располагалось по маршруту Великого Шелкового пути и процветало, - рассказал руководитель экспедиции, младший научный сотрудник Института археологии РАН Максим Меньшиков. - Местные жители выращивали пшеницу, ячмень, просо. Было развито садоводство, ткачество, гончарное производство, металлургия.

Нашли фрагмент сосуда для перевозки ртути, товарные слитки свинца, олова. Похоже, это все из мастерской ювелира или алхимика, что в то время было примерно одно и то же. А еще коллекцию монет с очень высоким - до 90% - содержанием свинца. Это очень большая редкость. Скорее всего, тогда существовала проблема с медью, и ее решали с помощью свинца, которого было вдоволь.

Найден фрагмент черепицы, которой мы пока не нашли аналогов. Но такой могли покрывать только социально значимое здание, может, дворец.

Местные легенды связывают исчезнувшую цивилизацию либо с Чингисханом, либо с Тамерланом, говорит заместитель Исполнительного директора РГО Илья Гуров.

Экспедицию на Иссык-Куль (высокогорное озеро в Кыргызстане) приурочили к 200-летию знаменитого ученого и исследователя Средней Азии Петра Семенова-Тян-Шанского. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

БАМ ОБЛОЖИЛИ ДАТЧИКАМИ

Акустические сенсоры применяют для изучения сейсмической активности в районе Байкало-Амурской магистрали. Такие системы в будущем могут помочь предотвращать обрушения тоннелей.

В Северомуйском тоннеле (очень сложный участок) проложили оптоволокно, и теперь движение поездов, людей, а также поведение земной коры передается на компьютеры. Магнитуду до пяти баллов фиксировали.

Также на магистрали применяют инновационный полимерный сорбент, который очищает железнодорожный щебень. И экологично, и экономно - не надо тратиться на новый щебень и земляные работы.

«Реки РГО» - межрегиональный экспедиционный проект по исследованию водных артерий. Фото: Наталья СОЛОВЬЕВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новые учебники: увлекательно, красиво, патриотично

РГО сейчас работает над единым государственным учебником по географии для 5-11-х классов. Школьники, как ожидается, начнут по ним заниматься осенью 2028 года. К книжкам в комплект готовят новые атласы, контурные карты и методические материалы для учителей.

По словам Сергея Шойгу, учебники 15-летней давности были “пособием либерального эколога”. Открываешь любую страницу, и там только критика всего отечественного. Новое пособие покажет, что это не так, его постараются сделать увлекательным, полезным, понятным - “произведением образовательного искусства”. Также есть задумка постоянно его обновлять, ведь каждый год появляются новые исследования и открытия.

- Надо привлечь к созданию учебника известных художников, можно использовать графику Миклухо-Маклая, - добавил глава РГО. - У нас огромная библиотека, есть очень интересные документы. И это не просто географические знания, речь идет о развитии страны, об удивительных проектах прошлого, когда люди совершали подвиги.

РГО регулярно проводятся Олимпиады по географии. Фото: пресс-служба РГО

НА ЗАМЕТКУ

В День географа главные праздничные события развернутся в Москве, Санкт-Петербурге и Калининградской области. Форматы - научные лекции и дискуссии, молодежный слет, просветительская программа (о быте древних славян и пр.), фестиваль культуры и искусств стран БРИКС (индийские танцы, бразильская капоэйра, китайское барабанное шоу и пр.).

18 августа также стартует Премия РГО, шестая по счету. Уже можно присылать заявки, главное условие - проекты должны быть о России. На кону - премия в миллион рублей.

С 24 по 31 октября 2027 года в “Сириусе” пройдет Международная олимпиада по географии для старшеклассников (15-18 лет) со всего мира.

Подробности - на сайте rgo.ru.

Премия Русского географического общества — престижная награда в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Фото: пресс-служба РГО

СПРАВКА

Русское географическое общество создано в 1845 году по высочайшему повелению императора Николая I. Его сын Константин Николаевич стал первым председателем. Общество несколько раз меняло название, прибавлялись термины "императорское" и "государственное", но сегодня оно называется так, как и 181 год назад. РГО представлено в 89 субъектах РФ. Его цель - популяризация географии, сохранение исторического и культурного наследия России.

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