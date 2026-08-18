На 21-м участке Троекуровского кладбища похоронены многие знаменитые деятели культуры, искусства, спорта. Фото: Ирина ВИКТОРОВА. Перейти в Фотобанк КП

На 21-м участке Троекуровского кладбища похоронены многие знаменитые деятели культуры, искусства, спорта. Артисты, которые имели звания «заслуженный» и «народный» и жили в Москве — похоронены здесь. Большая часть могил на 21-м участке в идеальном порядке — ухаживают сами родственники, близкие или нанимают для регулярной уборки людей.

Побывав на 21-м участке, на «актерской аллее» KP.RU возложил цветы к некоторым местам захоронений и также увидел некоторые перемены, которые случились за минувший год.

17 августа 2026 года на могиле заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой есть сорная трава — стоит свежий букет тюльпанов, но видно что некоторое время не убирались. Вероятно, что сорная трава выросла за теплое время года. Возможно, что близкие просто об этом не знали, и в ближайшее время наведут идеальный порядок. Тем более, что в октябре у Екатерины Георгиевны юбилей — ей могло бы исполниться 80 лет. Градова умерла в 74 года. Она была главой своей большой семьи, и как теперь говорит ее дочь — была бы мама жива, нынешней ситуации не было бы.

17 августа 2026 года на могиле заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой есть сорная трава — стоит свежий букет тюльпанов, но видно что некоторое время не убирались. Фото: Ирина ВИКТОРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас у актрисы Марии Мироновой непростой период, она судится с бывшим мужем, отцом своего младшего сына. Экс-муж актер Андрей Сорока через суд хочет установить порядок встреч с несовершеннолетним сыном, Мария Миронова подала встречный иск, так как у отца есть не только права, но и обязанность — алименты, которые он сейчас не платит. Миронова сама содержит и воспитывает ребенка, предлагает отцу встречаться с сыном, учитывая график мальчика-спортсмена, но Сорока настаивает на своем. История нервная, долгая и неприятная.

Похороны Екатерины Градовой были закрытыми — на прощании присутствовали только близкие. 52-летняя Мария Миронова — дочь Екатерины Градовой и Андрея Миронова. После сорока лет Градова вышла замуж второй раз, со вторым мужем физиком Игорем Тимофеевым они в 90-е годы взяли ребенка из детского дома. Сейчас сыну Градовой Алексею Суховеркову 34 года, он работает шеф-поваром. Очень дружен с сестрой Марией Мироновой, которая теперь стала главой семьи. Старший сын Марии Мироновой (от первого брака) и сын ее мамы (брат) — ровесники.

Сейчас, в августе 2026 года, на могиле Абдрашитова убрали ограду, крест, накрыли место захоронение накрыли — полным ходом идет подготовка к установке памятника. Фото: Ирина ВИКТОРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Народный артист РФ Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет три года назад. В прошлом году много критиковали родных знаменитого режиссера — могила Абдрашитова летом стояла заросшая сорняками, без памятника. Тогда дочь объяснила, что установка памятника в планах семьи. Сейчас, в августе 2026 года, на могиле Абдрашитова убрали ограду, крест, накрыли место захоронение накрыли — полным ходом идет подготовка к установке памятника. Осенью будет установлен памятник известному режиссеру Вадиму Абдрашитову.

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