Мобилизации по этническому признаку: в Удмуртии появилось «секретное» письмо из комиссариата

В Удмуртии опровергли сообщения о мобилизации по этническому признаку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сети появился документ, согласно которому, военный комиссариат Республики Удмуртии мобилизует на СВО этнических удмуртов. Доказательство прикреплено в формате фото письма от военного комиссара региона. Но забавно, что написано оно самому себе. «Комсомольская правда» внимательно изучила документ. Рассказываем, какие несостыковки были обнаружены.

Тема новой мобилизации постоянно муссируется в интернете. В различных регионах страны то и дело появляются фейки о том, что мужчин будут забирать на СВО. Для видимости официальной информации авторы фейков на скорую руку лепят «документы» - указы, приказы, распоряжения, которые по факту являются липовыми.

В этот раз центром информационной атаки стала Удмуртия. Согласно сообщениям, который разом появились в различных каналах, на СВО будут отправлять не просто мужчин, а именно этнических удмуртов – то есть некая принудительная мобилизация граждан на СВО по этническому признаку.

Центр управления регионом (ЦУР) Удмуртской Республики оперативно выступил с опровержением, назвав данный документ опасной дезинформацией:

- В социальных сетях появилось письмо в адрес врио Главы Удмуртии, якобы подписанное военным комиссаром Удмуртской Республики. В документе, в частности, говорится о том, что в регионе якобы сосредотачивают усилия на мобилизации в зону СВО "граждан Российской Федерации удмуртской национальности". Информация является ложной. Такие меры в Удмуртии не предпринимаются и в будущем к реализации не планируются. Подобные фальшивые документы, письма, распоряжение и указы распространяют через социальные сети и Telegram-каналы, чтобы посеять панику, спровоцировать межнациональную рознь, подорвать доверие к органам государственной власти.

Мы внимательно изучили документ, который прикреплялся к постам.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

При детальном изучении «документа» становится очевидно, что он был сфабрикован за пределами России дилетантами, совершенно не знакомыми с российской правовой системой, административно-территориальным устройством и даже кадровым составом руководства Удмуртии.

Во-первых, авторы фейка ссылаются на несуществующий нормативно-правовой акт — якобы Указ Президента РФ от 1 сентября 2025 года №248 «О мобилизационной подготовке». Простая проверка официального портала правовой информации показывает, что Указа с таким номером и заголовком от этой даты не существует в природе. Более того, сквозная нумерация президентских указов в эти дни сентября 2025 года находилась в совершенно другом диапазоне — с №615 по №619.

Во-вторых, создатели фальшивки допустили комичную ошибку в кадровых реквизитах. Адресатом письма указан «врио главы Удмуртской Республики Маликов Р. А.». В реальности временно исполняющим обязанности главы региона является О. А. Абрамова. При этом Рустам Маликов в действительности занимает должность военного комиссара республики. В итоге из-за топорной работы фальсификаторов вышло так, что военком республики отправил официальное письмо… самому себе на вымышленную должность.

В-третьих, прокол обнаружен и в адресном блоке. Авторы письма указали, что военный комиссариат Удмуртской Республики располагается по тому же адресу, что и Правительство региона. На самом деле эти государственные структуры находятся в совершенно разных зданиях Ижевска, о чем знает любой местный житель и что легко проверяется по открытым источникам.

Опровержение этой абсурдной подделки уже опубликовали ведущие региональные и федеральные СМИ.

Добавим, что законодательство Российской Федерации исключает любые формы дискриминации или учета граждан по национальному, этническому или расовому признаку при исполнении воинской обязанности.

Цель подобных вбросов очевидна: спекулируя на чувствительной теме национального состава регионов, структуры ЦИПсО пытаются вбить клин между народами России и спровоцировать внутренние конфликты. Власти Удмуртии просят граждан не вестись на провокации, не доверять сомнительной информации и не распространять фейки.