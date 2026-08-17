Андрис Кульбергс твердит, что Латвия должна прекратить все экономические связи с Россией. Фото: imago-images.de/Global Look Press

С премьер-министром Латвии Андрисом Кульбергсом явно творится что-то неладное. С начала лета он, как в бреду, твердит, что Латвия должна прекратить все экономические связи с Россией. В августе случилось обострение – он потребовал запретить ввоз российской печатной продукции, а еще конкретно одежды и обуви. Дальше - больше: премьер распорядился убрать российские игрушки и почему-то сладости.

И вот, сегодня смысл охватившей главу правительства навязчивой идеи стал ясен. Он хочет денег Евросоюза. В интервью изданию Politico Кульбергс сказал, что ЕС должен выделить Латвии целых 7 миллиардов евро. Причина: Европе надо компенсировать латышам «потери от разрыва связей с Россией и возросшие расходы на оборону».

Увы, как сказали бы шекспировские герои, в безумии Кульбергса есть система, да еще какая! Все антироссийские меры, предложенные его правительством, были одобрены латвийским парламентом и приняты в виде законов. Потери от этих шагов для Риги исчислялись миллиардами. Одно лишь министерство земледелия Латвии включило в запретный список все, что можно употребить в пищу: от мяса и рыбы до печенья, готовых супов и пива с газировкой.

Понятно,что из-за всех этих самозапретов в перечне импортируемых в страну товаров образовалась приличная дыра. Кульбергс нашел решение – надо взять денег у ЕС и накупить на них все «выпавшие» товары. Но поскольку просить у Запада денег на «печенье с шоколадом» как-то неудобно, премьер прикрылся необходимостью компенсировать Латвии военные расходы.

Ознакомившаяся с запросом Кульбергса немецкая газета Berliner Zeitung приводит такие цифры: «Оборонные траты Латвии планируются на уровне 15,1 миллиарда евро, что составляет 4,9 процента ВВП – очень высокий для Европы процент. Из ближайших расходов – 135 миллионов евро на военную инфраструктуру в Латвии. Плюс 55 миллионов на фортификационные сооружения на границе, да еще 110 миллионов – на помощь Украине».

Но с чего бы Евросоюзу оплачивать инициированные самой Латвией безумства насчет изоляции страны от российских товаров и строительства «защитного вала» против России? Да потому что Ригу к этим шагам толкает сам Брюссель. Ведь ни одно из абсурдных решений не было раскритиковано властями ЕС.

- По сути, Латвия уже ведет против России тайную войну, поставляя армии Зеленского не только оружие, но и инструкторов. Торговые запреты только подтверждают этот факт, - сказал в интервью КП военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. – А война – штука дорогая. Сами по себе прибалтийские страны никогда не решились бы на нее и по военным, и по политическим соображениям – Россия и сильнее, и богаче их. Но сейчас они чувствуют за спиной бюджет и армии Евросоюза. И это меняет дело».

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