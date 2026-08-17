Нефть, газ и мясо: Владимир Путин выслушал отчет о ситуации в Ненецком автономном округе

Владимир Путин и губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт во время встречи. Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НЕФТЬ И ГАЗ

Владимир Путин начал рабочую неделю в Москве. В Кремле он принял губернатора Ненецкого автономного округа Ирину Гехт. Свой отчет за прошедший год гостья начала с главного: в регионе сосредоточены колоссальные запасы нефти и газа. А освоено из них только 34% нефти и 2% (!) газа. То есть, потенциал огромный.

- Инвестпроекты у вас продолжаются большие? - спросил сразу президент.

Гехт подтвердила, что да, несмотря на то, что «2025 год был сложным» («Мы ощутили это и по налоговым поступлениям», - объяснила она), регион сохраняет все социальные обязательства, и более того, впервые за долгое время запускаются два месторождения. Одно из них - совместное «Газпрома» и «Лукойла», а второе - полностью принадлежит «Лукойлу» - в сентябре там уже начнется добыча нефти.

ДУХ ПОДДЕРЖКИ

Каждый десятый мужчина из Ненецкого округа подписал контракт и служить в зоне СВО, рассказала губернатор. Для них и их семей (опять же, несмотря на сложности) действуют сразу 14 обязательных мер поддержки и еще 38 дополнительных. В том числе и выделение земельных участков.

При этом в регионе нет возможности медицинской или психологической реабилитации. Воинов отправляют вместе с семьями в другие регионы.

- Вижу в этом и свою миссию как губернатора и как женщины – поддержку и семей, и жен, и матерей, - объяснила Гехт. - Мы им очень помогаем и встречаемся постоянно. У нас маленький округ, и здесь этот дух поддержки присутствует.

Каждый регион страны шефствует над каким-нибудь городом или поселком на наших исторических воссоединенных землях. Так, Ненецкий округ шефствует над Каменско-Днепровским округом Запорожской области. Как сказала сама Ирина Гехт - «моим родным отчасти». Дело в том, что в 2024 году она была председателем правительства Запорожской области.

- Это очень сложный район, который находится на линии боевого соприкосновения. Мы стараемся и деток отправить на отдых, и поддержать ветеранов. В этом году купили им всем генераторы, чтоб они были независимы с точки зрения подачи света и воды, - объяснила губернатор.

ЛЕДОКОЛЫ НЕ НУЖНЫ

Ненецкий округ должен стать важной точкой на маршруте Сверенного морского пути. Готовится проект глубоководного порта Индига на мысе Румяничный.

- Вы со следующего года хотели начать планировать? - поинтересовался президент.

- Да. Это незамерзающий порт, более 20 метров глубина, очень удобная бухта, и фактически не требуется ледокольного сопровождения, - объяснила Гехт.

СЛОЖНОСТИ СЕВЕРА

Жизнь в условиях Крайнего Севера - это целый ряд сложностей. О них глава региона тоже рассказала: пришлось удвоить финансирование ЖКХ. А чтобы коммунальная инфраструктура работала нормально, было построено 14 новых котельных, проложены новые инженерные сети, практически все населенные пункты обеспечены дизелем, дровами и пеллетами на зиму (а ведь еще только лето).

Одна из ключевых традиционных отраслей - оленеводство. На его поддержку регион тратит порядка 460 миллионов рублей. И это дает свои плоды - округ «в принципе обеспечивает себя полностью мясом».

- Зарплата у вас повыше, чем в среднем по стране, свыше 140 тысяч в месяц, да?

- Да, повыше. Нефтянка дает это, - объяснила Гехт. - В этом году, несмотря на сложности, мы нашли возможность индексировать заработную плату бюджетникам. Планируем увеличение материнского капитала, студенческий капитал.

СПРАВКА КП

Ненецкий автономный округ (НАО) находится в составе Архангельской области, при этом является самостоятельным субъектом Российской Федерации. Столица - город Нарьян-Мар.

Большая часть региона расположена за полярным кругом. Притом, вся его территория входит в состав Арктической зоны, полностью относится к районам Крайнего Севера. Округ омывается водами сразу трех морей - Белого, Баренцева и Карского.

Это самый малонаселённый из субъектов Российской Федерации. По переписи 2023 года здесь проживает чуть меньше 42 тысяч человек. При этом по территории НАО занимает 20 место в стране с площадью 176 810 км².

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