Новый остров, оазис во льдах и подводные вулканы, грозящие извержениями: Главные географические открытия 2026 года

В феврале в Антарктиде лето. Снег частично стаял, и истина обнаружилась Фото: EAST NEWS.

Времена великих географических открытий, кажется, прошли. Или нет? В 2026 году ученые обнаружили новый остров, оазис в Антарктиде, и более 70 вулканов. Как такое возможно, ведь, казалось бы, со спутников Земля – как на ладони? KP.RU рассказывает о географических открытиях 2026 года к Дню географа - он отмечается 18 августа.

«ГРЯЗНЫЙ АЙСБЕРГ» ОКАЗАЛСЯ ОСТРОВОМ

Немецкий институт Альфреда Вегенера в феврале снарядил в антарктическое море Уэдделла исследовательское судно «Полярная звезда». Цель – изучить, как быстро тают ледники. О том, что случится открыть новый остров, никто даже не думал.

Прячась от бури, судно принялось искать укрытие, и оказалось в районе, который был помечен на картах как «опасная зона». Поднявшись на мостик, сотрудник института Саймон Дройттер увидел, как ему показалось, «грязный айсберг». Но вооружившись биноклем, понял: это неизвестный остров. Он был покрыт снегом, но скалы просвечивали, из-за чего и появлялось ощущение «грязного снега».

Остров ни мал, ни велик. Размеры вроде не впечатляют (50 на 130 метров), зато высота над уровнем моря вполне себе (16 метров).

Скорее всего, скала пряталась под слоем льда и маскировалась под айсберг. Видимо, кто-то решил, что это и есть айсберг, севший на мель, потому и пометили на картах эту область как опасную.

В феврале в Антарктиде лето. Причем лето теплое – в последнее время там временами аномально жарко (по полярным меркам). Снег частично стаял, и истина обнаружилась.

ОАЗИС ВО ЛЬДАХ АНТАРКТИЧЕСКОЙ ПУСТЫНИ

Что такое оазис в жаркой пустыне – хорошо представляем. Оазис в Антарктиде - это такая же «отдушина», но в ледяной пустыне. Антарктическая пустыня, между прочим, самая большая в мире (а вовсе не Сахара).

На тихоокеанском побережье Антарктиды есть станция Русская. Места очень важные, чтобы исследовать, как живут и движутся ледники, но очень суровые. Негласно район прозвали Полюсом ветров: тут не редкость ураганы по 75 метров в секунду. Из-за льдов и ветров корабли могут подойти к станции только в феврале и марте. Тем не менее, с 1980 года ученые здесь постоянно живут, изучают, сражаются с погодой.

Какое-то время назад они приметили, что неподалеку (относительно) есть зона, свободная от льда. Но надо было убедиться, что это не причуда погоды, а явление постоянное. И вот ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН с коллегами из Арктического и антарктического научно-исследовательского института вынесли вердикт: да, это оазис, то есть зона природной аномалии (в хорошем смысле).

Оазис. Вид из космоса Фото: Роскосмос..

Распоряжением правительства России оазису присвоено имя выдающегося ученого-полярника Арнольда Будрецкого.

Оазис Будрецкого хорошо различается на спутниковых снимках: два мыса, выдающиеся в море Амундсена, между ними небольшая бухта. Площадь, свободная от льда, невелика, 4 квадратных километра. Оаньше думали, что это просто скала, выступающая из ледника. Но потом обнаружили 18 ранее неизвестных озер (из них четыре не промерзающих). Именно они стали аргументом в пользу того, что перед нами оазис.

Средняя по году температура минус 12 градусов. Сурово. Но местным животным не привыкать, а то, что под ногами не лед, а твердые скалы, многих радует. И живности тут много: пингвины, тюлени, антарктические буревестники.

73 ПОДВОДНЫХ ВУЛКАНА МОГУТ РВАНУТЬ

Вулканолог Андреа Веролино из Университета Париж-Сакле попросил ИИ проанализировать карты морского дна – нет ли там неизвестных подводных вулканов. Алгоритм, разработанный изначально для поиска ударных кратеров, тут же нашел 87 435 объектов, напоминающих кратеры, только вулканические. Огромное количество пришлось проверять вручную. По итогам осталось 78 вероятных новых вулканов. Но, как потом поняли, пять уже известны. А значит, метод работает. Итак, 73 действительно новых, и действительно вулканов!

Не ловите нас на противоречии, но все новые вулканы - старые, даже древние: когда-то они бушевали, потом просели, образовав кальдеры (чашеобразные впадины). И все находятся, что неудивительно, в сейсмически активных регионах: кто на стыке тектонических плит, кто в цепях подводных гор.

Вулканолог попросил ИИ проанализировать карты морского дна – нет ли там неизвестных подводных вулканов Фото: EAST NEWS.

Старые-то они старые, однако, могут пыхнуть вновь. Неожиданно и разрушительно. Скажем, мощное извержение вулкана Хунга-Тонга в 2022 году – именно взорвавшаяся кальдера. Напомним, что тот взрыв породил ударные волны, достигшие чуть ли не космоса, и цунами, разрушившее побережья за тысячи километров от эпицентра. Поэтому ученые так хотят знать, где подобные монстра находятся и на что потенциально способны.

До открытия француза исследователи знали менее 30- кальдер. Теперь их число более чем удвоилось.

С тревогой смотрим на карту: нет ли «троянских коней» вблизи России? Вроде бы нет. Спящих кальдер очень много по всему Тихому океану, но к Камчатке не подбираются. Узкой цепочкой рассеяны они по самой середине Атлантики, там, где проходит подводная горная цепь, след разделения Африки и Южной Америки. Пожалуй, единственный потенциально тревожный объект – между Шпицбергеном и Гренландией, но тоже от России далековато. Ну и хорошо.

Андреа выделил из вновь открытых семь вулканов, которые потенциально могут ожить. И продолжает исследования.

МОРЯ ЗНАЕМ ХУЖЕ ЛУНЫ

Почему эти открытия сделаны только сейчас?

Открыть оазис можно было только путем упорных натурных наблюдений. Со спутника видны голые скалы, но «оазис» должен отвечать четким критериям. И установить их можно только на месте. Человек с его геологическим молотком, с термометрами и аэрометрами в ряде случаев незаменим.

Океан исследован хуже Луны. Теперь ученым помогает ИИ. И он не всесилен. Открытий на дне океана нам предстоит еще очень и очень много. Кто знает, может, и Атлантиду найдем!

И, конечно, недаром в списке дважды фигурирует Антарктида. Прибрежные районы континента в силу глобального потепления постепенно освобождаются ото льда. Первые карты подледного рельефа с помощью эхолокации составили еще в 1960-е советские исследователи, и это была сенсация. Сейчас кое-что с тех карт можно увидеть своими глазами. Антарктида еще удивит.

Как и Арктика.

КСТАТИ

Монстров на картах больше нет, но мир продолжает удивлять

Посмотрите на старинную карту. Тут и там странные животные и какие-то монстры. Географы населяли ими еще не исследованные области Земного шара. Вот счастливые времена! Но не все так просто. Наткнулся на новую землю – определи координаты. И если широту научились «брать» еще в античности, то в точности определять долготу – лишь в XVIII веке.

Спутниковые снимки – хорошая помощь. В Сети есть энтузиасты, они делают небольшие открытия – для себя и своей аудитории. Смотрят спутниковую съемку. Что это? Посреди леса, например. Но то облака помешали снять, то игра света и тени обманывает. Надо ехать лично. И едут! Когда дорога кончается, бросают машину, идут пешком, разбивают палатку. И так рады, когда видят, например, заброшенный дом лесника.

Мир остается таинственным и удивительным, и нового хватит на много поколений. Надо только не терять способности удивляться.

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