«Я думала, что умру на реалити!»: Светлана Сильваши рассказала, что осталось за кулисами шоу «Большой куш — 2»

Светлана Сильваши Фото: Личный архив.

Светлана Сильваши — один из самых популярных «мамских» блогеров, бизнесвумен и участница шоу «Большой куш — 2» на ТНТ. В минувшие выходные Светлана покинула шоу и рассказала KP.RU о закулисье популярного проекта.

— Света, «Большой куш» — это твое первое реалити. Как ты на это решилась?

— Я, честно говоря, давно хотела поучаствовать в реалити, но очень хотела это сделать в паре с человеком, который меня хорошо знает. И так сложились звёзды, что меня пригласила Катя Гордон быть с ней в паре в «Большом куше».

Фото: Личный архив.

Я переживала из-за того, как оно будет, потому что дружба в реальной жизни — это совершенно другое, и плюс я не находилась с Катей в жизни, образно говоря, 24/7 вместе. А здесь получилось, что мы существовали рука об руку, спина к спине, нога к ноге, ноздря в ноздрю. Но я считаю, что это был очень крутой опыт: ни я, ни Катя — мы друг друга не подвели, и вся наша политика, так скажем, игры совпадала.

— С Катей Гордон оказаться в паре — это была работа редакторов или вы действительно давно дружите?

— Мы с Катей знаем друг друга уже, наверное, около семи лет, но вот именно дружим, наверное, последний год-полтора, где-то так — достаточно близко, достаточно тесно. Я её поддерживаю, она меня тоже поддерживает. То есть это не был какой-то рандомный выбор со стороны Кати, так скажем, и она совершенно осознанно предложила мне поехать вместе с ней.

— Мы знаем, что шоу — это шоу, а жизнь вне камер совершенно другая. С кем общаетесь после проекта?

— Мы в очень хороших отношениях с Сашей Арзановым, Ромой Нагучевым, с Анжеликой, с семьёй Далолоян, с Камилёй, общаемся с Петей и семьёй Головиных.

Фото: Личный архив.

— Хотелось в какой-то момент встать и уйти с шоу?

— Да! Это была шестая серия, как раз та, в которой мы выбыли, когда люди просто перестали понимать какого-то рода шутки и начали ставить денежный выигрыш выше всего на свете. Плюс меня очень сильно удивляла ситуация, когда участники говорили о том, что «я не проявляю уважение к чемодану». Ну как бы в моих реалиях жизни уважение можно проявлять к врачам, к учителям, к родителям, к близким людям. Но когда тебе говорят о том, что ты не проявляешь уважение к чемодану... Для меня это было как минимум странно.

— В последней вышедшей серии мы увидели, что после испытания тебе оказали медицинскую помощь. Расскажи, как это произошло?

— По поводу того, как произошел анафилактический шок во время испытания (после, наверное, выпитой второй или третьей банки): я поняла, что не могу нормально разговаривать, мне было очень сложно дышать, я с трудом произносила символы, которые были указаны на картинках. Но я все равно продолжила участие через силу, через боль, потому что у меня отек рот: язык стал толстым, настолько, что мне даже было больно открывать рот.

Я поняла, что происходит что-то страшное со мной. Я упала на асфальт, начала задыхаться и попросила вызвать мне врача. Приехал доктор, он сразу понял, что у меня начинается отек Квинке. Он сделал мне первый укол, но он начал действовать очень плохо. Потом меня погрузили в машину, укололи еще один раз. Со мной в машине ехал доктор, а когда мы приехали в отель, он сделал мне еще один укол. Приехала скорая, они поставили ещё один огромный укол, того, чтобы стабилизировать мое состояние. Почему я не смогла прийти на церемонию? У меня была дикая слабость, начался озноб и впоследствии поднялась температура. И для меня очень странным, наверное, был тот факт, что участники все равно решили: «Дайте нам метку». И мало кто вообще, в принципе, спросил, как я себя чувствую.

— У вас не сложились отношения с Линой Джебисашвили. Почему?

— Мне было удивительно, насколько люди показывают свои истинные лица: когда в жизни ты с ними общаешься, проводишь вместе досуг, приглашаешь на мероприятия, они потом просто сливают тебя с проекта. В принципе, ровно то же самое произошло и с Сашкой Арзановым, с которым она вообще сильно дружила.

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