Для чего нужен новый способ определения статуса многодетных: ответ дал академик РАН Онищенко

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил отменить привязку статуса многодетной семьи к регистрации. Суть инициативы в том, чтобы «многодетность» можно было оформить не только по прописке, но и на основании других подтверждающих документов: данных из госреестров, справок из ЗАГСА, миграционной службы, решений суда или любых иных законных способов, доказывающих, что семья действительно живет вместе.

Эту тему в эфире Радио «Комсомольская правда» мы обсудили с заместителем президента Российской академии образования, доктором медицинских наук, известным общественным деятелем Геннадием Онищенко.

…- Геннадий Григорьевич, как бы вы прокомментировали такую инициативу? Может быть, мы с вами ее поддержим, доктор? Как вы считаете?

- Я, к сожалению, слышу только твою интерпретацию этого письма. (Оно направлено в правительство РФ. - А.Г.)

- Нет, это я вам озвучил совершенно точную цитату.

- Но и «точные цитаты», бывает, перевирают. Говоришь одно, а потом читаешь совершенно противоположное. Лучше я буду не твою версию, а свою излагать.

- Ну, как обычно…

- Потому что потом, когда сличаешь то, что хотел сказать, с тем, что ты написал, хотя я говорил другое…

- Никогда я вас не искажаю!

- Судя по всему, это письмо предполагает упростить систему регистрации. Потому что многодетная семья, потом еще следующий статус – Мать-героиня…

И самое главное… Почему такая сложная процедура? За этим стоят выплаты. И, наверное, это оправдано.

Но учитывая то, что мы сейчас бурно внедряем искусственный интеллект, личные кабинеты и так далее… У нас - огромные просторы страны. И интернет - далеко не везде.

Но в принципе вот это предложение не лишено смысла. Я думаю, по этому пути надо идти, во всяком случае, в Москве. А вот, допустим, где-нибудь в отдаленном районе - даже Московской области, там об этом надо еще подумать…

И потом - я не знаю, насколько это сегодня проработано. Хотя я этого депутата знаю как серьезного человека. (Речь о Борисе Чернышове. - А.Г.)

Но когда Российское правительство принимает решение, оно взвешивает все «за» и «против» - насколько это сегодня реально сделать.

Если ввести новую систему постановки на учет (где-то останется старая, где-то уже успеют внедрить новую)… Сколько это может создать трудностей в будущем тем, кто, допустим, зарегистрировался по разным системам учета.

Хотя в принципе в идеальном плане - чем меньше бюрократии, тем лучше.

Но принимаемое решение со стороны правительства (а в данном случае, тем более, стоит вопрос о принятии закона), оно может быть, только когда это реально осуществимо.

Чтобы не оказалось потом, что «благими намерениями выстлана дорога в ад».

И сколько это будет стоить, не получится ли так, что это усложнит жизнь для многодетных семей.

А я тебе, Саша, скажу (и ты поверь мне на слово) - у них и без этих ребусов хватает забот.

Поэтому насколько это сегодня возможно сделать, вот это нужно оценить. В принципе, по этому пути надо идти там, где это возможно, и - облегчать жизнь нашим многодетным семьям.

- Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич.

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