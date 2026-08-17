Во Вселенной обнаружили огромный светящийся кокон: ученые ахнули от того, что он в себе скрывает

«Звезда черная дыра» или «черная звездодыра». Астрономы представляют ее именно так – водородный кокон с черной дырой внутри

MoM-BH*-1 – так астрономы назвали загадочный и невиданный ранее астрономический объект, который появился в ранней Вселенной примерно через 600 миллионов лет после того, как она сама образовалась – 13 с лишним миллиардов лет назад. Объект удалось разглядеть с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST), который использовали для своих исследований ученые из Массачусетского технологического института (MTI) и Гавайского университета (University of Hawai'i).

Объект, выглядевший крошечной красной точкой, оказался сверхъестественно мощным. Каким-то невероятным образом он излучал энергию, которая в 100 миллиардов раз (!) превосходила потенциально возможную – ту, которую физически способны излучать звезды. При этом и сам MoM-BH*-1 был чудовищно огромным – светящимся красным светом шаром размером с Солнечную систему.

По словам доктора Рохана Найду (Dr Rohan Naidu), руководившего наблюдениями, «источником энергии для MoM-BH*-1, не может быть ядерный синтез, питающий все существующие во Вселенной звезды».

Компьютерное моделирование, которое провели ученые, показало: тому, что они увидели, наиболее точно соответствует объект, снаружи которого находится плотная водородная оболочка – эдакий кокон, напоминающий поверхность звезды, а внутри – гигантская черная дыра с массой, превышающей солнечную в 100 тысяч раз. Газ в коконе движется со скоростью 500 километров в секунду.

«Быстро поглощающая материю и активно растущая черная дыра в центре кокона и является источником его колоссальной энергии, — уверен доктор Найду.

«Маленькие красные точки» на космических снимках могут быть «черными звездодырами»

«Первооткрыватели» классифицировали MoM-BH*-1 как «звезду-черную дыру» (black hole star). Или «черную звездодыру». Подробности – в журнале Nature.

Вполне может статься, что обнаруженный светящийся кокон не один такой во Вселенной. На снимках ее дальних окраин, сделанных космическим телескопом «Джеймс Уэбб», видны тысячи объектов, которых астрономы называют «маленькими «красными точками» (Little red dots) и считают галактиками. Точки как две капли воды похожи на MoM-BH*-1. И скорее всего тоже представляют собой «черные звездодыры» - по сути, эдакие заготовки», из которых со временем выросли полноценные черный дыры, обнаруживаемые даже в молодой Вселенной. Так ли это, покажут дальнейшие исследования.

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