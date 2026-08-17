Зеленский уже в марте знал, какая ситуация будет с украинской ПВО Фото: REUTERS.

Американский телеканал CNN выдал слезливый репортаж о том, как тяжело приходится Украине без ракет к американским ЗРК Patriot.

- Это одно из самых востребованных вооружений в мире. Однако сейчас оно простаивает посреди кукурузного поля: контейнеры пусты, а последний пуск был произведен десять недель назад. Американские ракеты-перехватчики Patriot оказались в центре глобального дефицита. Десятки стран пытаются усилить свои системы противовоздушной обороны, - рассказали американские журналисты и даже показали эти пустые пусковые установки на краю поля, но все же на лесной опушке, где эти пусковые прикрывают высокие деревья.

Последний раз с фигурирующей в репортаже пусковой установки ракету запускали 10 недель назад, а впервые без ракет этот расчет остался еще в декабре 2025 года. Жалостливости в репортаж добавляет и техник-инженер, обслуживающий пусковую.

- Это действительно больно – иметь оборудование, но не иметь возможности сбивать ракеты. Баллистические ракеты пролетают над головой, а ты ничего не можешь сделать, а за тобой – гражданские, - рассказал этот инженер, выжимая слезу у западного зрителя или читателя. Про причины того, почему после истощения запасов ракет ПВО у Украины количество попаданий по обычным жилым домам в стране резко уменьшилось, что отмечают уже не только эксперты, но и сторонние наблюдатели, этот военный специалист почему-то не сказал ни слова. Между тем, общеизвестно, что в тех случаях, когда украинские противоракеты сбивают российские, обычно это происходит над жилыми кварталами, на которые и летят обломки. Так что, чем меньше у Украины ПВО, и чем эффективнее российские ракетные удары, тем меньше на земле жертв среди местного населения.

Слезливые интонации репортажа американских журналистов могли бы даже стимулировать предположения, что этот репортаж был оплачен Киевом, чтобы воздействовать на американскую сторону с целью обеспечить ВСУ новыми поставками ракет к Patriot, тем более, что американский канал CNN первым из СМИ получил доступ к комплексу Patriot на территории Украины. Но вывод, который сделали американцы, разрушает это предположение – по их мнению, виновато в создавшемся положении не нежелание давать ракеты или иные капризы Трампа, а чрезмерное расходование противоракет ПВО/ПРО для Patriot во время конфликта с Ираном. Американцы констатировали, что ракет просто нет, и в этом нет чьей-то злой воли.

Зеленский знал, что Украина останется без ракет для Patriot Фото: REUTERS.

После этого репортажа на Украине некоторые задались вопросом, что Зеленский уже в марте знал, какая ситуация будет с украинской ПВО, но тогда активно обсуждался кредит от Евросоюза в 90 млрд. евро, и «просрочка» предпочел в очередной раз не останавливать конфликт, а продолжать воевать в расчете на получение гигантских денег, которые можно распилить для своей пользы. Единственное, что в этой логике хромает, так это то, что в марте никто не мог себе представить, что Иран вынудит Трампа и США искать выход из того тупика, в который они сами себя загнали, такими радикальными методами, что они опустошат арсеналы и самой американской армии, и союзников США на Ближнем Востоке. И теперь, как утверждают сами же американские генералы, Patriot для Украины придется ждать гораздо больше года. А американский конгрессмен Брайан Маст и вовсе считает, что эти ракеты нужны самой Америке, и в неограниченных количествах.

При этом, Зеленский обязан теперь отрабатывать эти 90 миллиардов, вне зависимости от того, есть ли у него какие ракеты или их нет. Равно как и других вооружений. А оплата известна, оплата производится украинцами.

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