Культовый детектив «Ментовские войны» хитро перезапустят: старые герои встретятся в новом проекте и под другими именами

Культовый детективный сериал «Ментовские войны» перезапустят Фото: кадр из фильма.

Устойчивый тренд на реанимацию хорошо забытого старого на российском ТВ продолжается. В это сложно поверить, но вслед за «Универом», «Букиными» и «Папиными дочками» воскресают даже детективы! А ведь их в России снимается несметное количество: не успеваешь понять, откуда столько маньяков в родном Отечестве?

К счастью, ушлые продюсеры, желающие подзаработать на ностальгии, еще не дотянулись до святого — «Улиц разбитых фонарей», «Убойной силы» и «Детективов». Однако «Ментовские войны» уже вовсю гальванизируют. Так, проект, закрытый в далеком 2018 году и переживший 11 сезонов, 5 спин-оффов (и три адаптации на Украине!), готовят к эфиру под новым названием, с новыми именами героев и на новом телеканале (родилась и выходила сага на НТВ).

Особенно удивительно узнавать это, потому что Александр Устюгов — главная звезда и локомотив проекта, исполнитель роли оперативника Шилова — только-только начал старательно и вдумчиво отстраиваться от ярлыка «ментовский воин». Актер раз за разом появляется на ключевых ролях в исторических сериалах: «Любовь Советского Союза» (Сталин), «Столыпин» (заглавная роль), «Константинополь» (белый и беглый офицер Нератов), «Молодинская битва» (Иван Грозный). А тут — опять решил взяться за старое.

Фото: kino-teatr.ru

Переманил артиста канал «Россия», решивший запустить сериал «Комиссар полиции» — замаскированную версию «Ментовских войн» (12 сезон). И даже сам Устюгов этого не скрывает и открыто говорит. Прямо на концерте собственной группы «Экибастуз» в Новосибирске актер раскрыл тайну: это он уговорил телеканал взять и сделать собственное продолжение «МВ», безо всякой лицензии. Просто поменяв вывеску.

— Я не знаю, понравится ли это вам: получится такая версия тех же самых [«Ментовских войн»], только юридически других, — заявил со сцены артист.

Как сложилась такая коллизия? И зачем выпускать детектив под новым названием со старыми героями?

Все дело в том, что права на «Ментовские войны» принадлежат правообладателю из Швейцарии, который по понятным геополитическим причинам, следуя западной повестке, продлевать лицензию не собирается (так происходит и со многими зарубежными авторами — норвежец Юн Фоссе запретил русским театрам играть спектакли по его произведениям по истечению срока лицензии после 2022 года).

Съемки сериала «Комиссар полиции» Фото: социальные сети.

Второй ключевой актер сериала — Дмитрий Быковский, исполняющий роль сверхжесткого опера Джексона — подтвердил информацию. Актер пояснил, что детектив сущностно не изменится, поменяются лишь имена новых старых героев.

— Отличий я никаких не заметил, — подчеркнул Дмитрий. — Персонажи все те же самые. В одном из кадров звучит такая фраза: «Наконец мы все вместе, как в старые добрые времена. Те же самые ментовские войны!».

Съемки сериала «Комиссар полиции» Фото: социальные сети.

Согласно новым законам и реалиям скорректируется и поведение оперативников, что каждый день выезжают на смерть — теперь им надо пристегиваться и нельзя курить в кадре.

— Это немножко выглядит комично, как в фильме «Берегись автомобиля», — иронизирует Устюгов, вспоминая сцену с героями Иннокентия Смоктуновского и Георгия Жженова ( А чего это ты от меня удирал? — Привычка: ты догоняешь — я удираю. — И у меня привычка: ты удираешь, а я догоняю).

Вместе с коллегами вернулся в проект и Всеволод Цурило — сын Юрия Цурило и звезда Театра Ленсовета. Он в «Ментовских войнах» играл Павла Арнаутова, переведенного в оперативники из СОБР. На совместных фото, которые уже опубликованы в сети, видно, как вся шиловская команда сидит в служебном авто и счастливо улыбается, поскольку все рады видеть друг друга.

Еще более интересно, что появится в проекте и другая легенда криминальных саг девяностых-нулевых — Алексей Нилов, актер сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Литейный» и других, в последнее время играющий обычно авторитетных бандитов, а не оперов.

Фото: социальные сети

По сюжету «Комиссара полиции» полковник МВД в отставке Комиссаров (Александр Устюгов) наслаждается одиночеством, книгами и природой, но в глубине души мечтает снова почувствовать адреналин настоящего сыщика, идущего по следу. Тут его и настигает генерал Воротников (Алексей Нилов!), предлагающий вернуться в дело. «Комиссар» соглашается и получает в подчинение бригаду оперативников, с которыми вместе гоняется за злодеями.

Фото: kino-teatr.ru

Александр Устюгов уверяет, что «Комиссар полиции» выйдет на «России 1» уже в октябре. Это значит, что сериал отснят. Официально эта информация пока не подтверждается. Хотя объявления о наборе в массовку на съемки этого проекта в Петербурге датируются мартом текущего года. Среди актеров, занятых в новом сериале, были замечены Олег Тактаров, Дмитрий Комлев, Андрей Дидик и другие.