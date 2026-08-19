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Звезды19 августа 2026 8:51

Мама Яниса Тиммы обнародовала сообщение рыдающей Седоковой: «Детьми своими клянусь, что я старалась его уберечь»

Мама Яниса Тиммы опубликовала сообщение Седоковой после его смерти
Евгения РУДИНА
Мама Яниса Тиммы опубликовала сообщение Седоковой после его смерти

Мама Яниса Тиммы опубликовала сообщение Седоковой после его смерти

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, что 18 августа в Останкинском суде прошло заседание по имущественным спорам между Анной Седоковой и родными ее покойного мужа Яниса Тиммы. Баскетболист скончался 16 декабря 2024 года. С тех пор его вдова Седокова судится с его родителями Райтисом и Аусмой Тиммой. В рамках процесса также был рассмотрен брачный договор, якобы заключенный между Анной и Янисом в период совместной жизни. По словам юриста семьи спортсмена Маргариты Гавриловой, документ недействителен. Тем временем, адвокат Седоковой Татьяна Стукалова заявила, что суду еще предстоит решить — подлинный договор или нет. Неожиданно высказалась и мама Яниса Аусма.

«Мне горько и больно от того, что мой замечательный и прекрасный сын ушёл из жизни! Но не менее больно и горько всем нам от того, какому оскорблению подвергнута его память! Человек надругался над самым святым — над чувством любви! Превратив в балаган и жизнь, и смерть! В День Рождения моего мальчика утром Анна Седокова записала мне голосовое сообщение совершенно обескураживающего характера! Мне даже на долю секунды почудилась в её словах искренность! Но лишь на долю, так как она мигом это сообщение удалила и выложила пост о том, в каком кошмаре они жили с Гектором! Я не хотела его публиковать, но после того, как появилась в публичном доступе переписка между Анной и Янисом, я не имею больше никаких нравственных преград! Лицемерие и игра! Всегда и везде игра…» — написала в соцсетях Аусма Тимма.

Пост Аусмы Тимма

Пост Аусмы Тимма

Фото: социальные сети.

В аудио, обнародованном Аусмой Тиммой, Анна рыдает и поздравляет маму покойного мужа с его днем рождения. Сообщение было отправлено 2 июля, в день рождения Яниса Тиммы.

«Я хочу поздравить с днем рождения сына. Простите меня, пожалуйста. Я Богом клянусь, детьми своими клянусь, что я старалась его уберечь. Я ничего плохого не сделала. Простите меня, но мне показалось, что вы единственный человек, с кем я могу сейчас разделить свою боль. Я, правда, ничего плохого не сделала. Я всю жизнь только хорошее делала для него… Мне показалось, что вам тоже больно», — захлёбываясь слезами, наговорила Седокова маме Яниса.

А потом, если верить Аусме, Анна удалила сообщение и в соцсетях публично заявила, что в период брака со спортсменом подвергалась домашнему насилию. По словам звезды, у Тиммы регулярно случались приступы агрессии, во время которых он поднимал на нее руку. Однажды, по заверению Анны, баскетболист даже угрожал ей ножом. В доказательство того, в каком кошмаре жила исполнительница, она опубликовала фото спящего мужа с ножом.

Янис Тимма и Анна Седокова развелись в 2024 году

Янис Тимма и Анна Седокова развелись в 2024 году

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Добавим, что Янис не смог пережить расставание с экс-солисткой «ВИА Гры». В сентябре 2024 года Анна подала на развод, а в декабре тело Тиммы нашли в одном из московских хостелов. Перед этим он грозился, что сведет счеты с жизнью, если Седокова к нему не вернется. Родные спортсмена уверены, что его довели… Кроме того, родители Яниса претендуют на его наследство: в период расследования выяснилось, что при жизни баскетболист приобрел пять квартир в Москве, но на момент гибели у него не было ничего. По словам Анны, она на все заработало сама. Также звезда неоднократно упоминала про брачный договор.

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