Мама Яниса Тиммы обнародовала сообщение рыдающей Седоковой: «Детьми своими клянусь, что я старалась его уберечь»

Мама Яниса Тиммы опубликовала сообщение Седоковой после его смерти Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, что 18 августа в Останкинском суде прошло заседание по имущественным спорам между Анной Седоковой и родными ее покойного мужа Яниса Тиммы. Баскетболист скончался 16 декабря 2024 года. С тех пор его вдова Седокова судится с его родителями Райтисом и Аусмой Тиммой. В рамках процесса также был рассмотрен брачный договор, якобы заключенный между Анной и Янисом в период совместной жизни. По словам юриста семьи спортсмена Маргариты Гавриловой, документ недействителен. Тем временем, адвокат Седоковой Татьяна Стукалова заявила, что суду еще предстоит решить — подлинный договор или нет. Неожиданно высказалась и мама Яниса Аусма.

«Мне горько и больно от того, что мой замечательный и прекрасный сын ушёл из жизни! Но не менее больно и горько всем нам от того, какому оскорблению подвергнута его память! Человек надругался над самым святым — над чувством любви! Превратив в балаган и жизнь, и смерть! В День Рождения моего мальчика утром Анна Седокова записала мне голосовое сообщение совершенно обескураживающего характера! Мне даже на долю секунды почудилась в её словах искренность! Но лишь на долю, так как она мигом это сообщение удалила и выложила пост о том, в каком кошмаре они жили с Гектором! Я не хотела его публиковать, но после того, как появилась в публичном доступе переписка между Анной и Янисом, я не имею больше никаких нравственных преград! Лицемерие и игра! Всегда и везде игра…» — написала в соцсетях Аусма Тимма.

Пост Аусмы Тимма Фото: социальные сети.

В аудио, обнародованном Аусмой Тиммой, Анна рыдает и поздравляет маму покойного мужа с его днем рождения. Сообщение было отправлено 2 июля, в день рождения Яниса Тиммы.

«Я хочу поздравить с днем рождения сына. Простите меня, пожалуйста. Я Богом клянусь, детьми своими клянусь, что я старалась его уберечь. Я ничего плохого не сделала. Простите меня, но мне показалось, что вы единственный человек, с кем я могу сейчас разделить свою боль. Я, правда, ничего плохого не сделала. Я всю жизнь только хорошее делала для него… Мне показалось, что вам тоже больно», — захлёбываясь слезами, наговорила Седокова маме Яниса.

А потом, если верить Аусме, Анна удалила сообщение и в соцсетях публично заявила, что в период брака со спортсменом подвергалась домашнему насилию. По словам звезды, у Тиммы регулярно случались приступы агрессии, во время которых он поднимал на нее руку. Однажды, по заверению Анны, баскетболист даже угрожал ей ножом. В доказательство того, в каком кошмаре жила исполнительница, она опубликовала фото спящего мужа с ножом.

Янис Тимма и Анна Седокова развелись в 2024 году Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Добавим, что Янис не смог пережить расставание с экс-солисткой «ВИА Гры». В сентябре 2024 года Анна подала на развод, а в декабре тело Тиммы нашли в одном из московских хостелов. Перед этим он грозился, что сведет счеты с жизнью, если Седокова к нему не вернется. Родные спортсмена уверены, что его довели… Кроме того, родители Яниса претендуют на его наследство: в период расследования выяснилось, что при жизни баскетболист приобрел пять квартир в Москве, но на момент гибели у него не было ничего. По словам Анны, она на все заработало сама. Также звезда неоднократно упоминала про брачный договор.

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