«Ножки — чудо!»: молодая жена Петросяна восхитила поклонников фото в мини

Татьяна Брухунова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Татьяна Брухунова известна своей любовью к нарядам, для которых ей, как и для Светланы Бондарчук, скоро понадобится отдельная квартира. Молодая супруга 80-летнего Евгения Петросяна, видимо, подстать мужу, часто носит длину миди и макси. Кроме того, 37-летняя Татьяна обожает стиль ретро. Но во время недавнего отдыха Брухунова отошла от привычных образов и восхитила поклонников.

Татьяна опубликовала несколько снимков в мини. На первом она продемонстрировала короткое платье с цветочным принтом с трендовыми рукавами-фонариками. На втором фото Брухунова показала эффектное платье в горох с халтером, а на третьем модница сочетала голубую юбку-шорты с воланами с трикотажным топом. Все образы блогерше идеально подошли.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«Вам очень хорошо в коротких платьицах, вы прям, как девочка подросток. Носите их чаще», «Татьяна, ножки — чудо! Красотка, что тут еще сказать», «Какие красивые ножки!», «Татьяна, с такими ногами, как у тебя, надо носить только мини», — прокомментировали луки Брухуновой интернет-пользователи.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Добавим, что сейчас Татьяна вместе с мужем Евгением Вагановичем и детьми отдыхает в Сочи, куда они всей семьей ездят каждый год. У пары сын и дочь — шестилетний Ваган и двухлетняя Матильда. Детей Брухунова тоже обожает наряжать. Следит и за стилем Евгения Вагановича, который, впрочем, и сам любит модничать.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

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