Портрет аятоллы Али Хаменеи на улицах Тегерана. Фото: REUTERS.

В ОАЭ впервые более чем за месяц объявили о ракетной угрозе. Эмиратское минобороны заявило, что с территории Ирана были запущены две баллистические ракеты. Обе упали в море, причем одна из них — в территориальных водах ОАЭ. По версии Абу-Даби, целью ракет могли быть морские суда.

В военном ведомстве уточнили: запуск был обнаружен именно с территории Ирана, однако ракеты до намеченных целей не добрались. Ранее власти ОАЭ уже сообщали о ракетном ударе со стороны Ирана по портовой инфраструктуре страны. Тогда атака также не достигла цели.

На этом история не закончилась. ОАЭ объявили о приостановке всех видов взаимодействия, торгового обмена и финансовых операций с Ираном до дальнейшего уведомления. Решение стало очередным серьезным шагом Абу-Даби на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В Тегеране, впрочем, с такой версией событий категорически не согласились. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи отверг обвинения и заявил: утверждения о запуске ракет по стране Персидского залива безосновательны.

ФРОНТ РАСШИРЯЕТСЯ

В то же время на фоне продолжающейся напряженности иранцы рассматривают цели уже за пределами Ближнего Востока. Среди вариантов — американские объекты в Болгарии после разрешения Софии использовать свои базы для дозаправки военных самолетов. Еще одним направлением может стать Кипр, где расположена британская авиабаза, которую в марте уже атаковал беспилотник. Также Тегеран рассматривает возможность ударов по подводным интернет-кабелям в районе Ормузского пролива.

Заблокированное судоходство в водах Ормузского пролива. Фото: REUTERS.

Иран требует от США в ближайшие недели выполнить условия возможного мирного соглашения и угрожает силой прорвать морскую блокаду. В Тегеране считают, что Вашингтон не настроен на серьезное прекращение огня, поэтому дипломатия теряет смысл. При этом сообщения о возможном продлении 60-дневного перемирия официально пока не подтверждены.

Белый дом, напротив, перешел к стратегии длительного экономического давления. Дональд Трамп заявил, что переговоры с Тегераном не ведутся и не планируются, а блокада иранских портов остается в силе. США также могут ввести новые санкции. При этом затяжная операция создает дополнительную нагрузку на американские силы, а сам Трамп уже говорил о проблемах с запасами боеприпасов.

На этом фоне растет и жесткость иранской риторики. На государственном телевидении страны даже начали сбор денег в качестве награды за убийство Трампа. За десять минут зрители собрали около $435, а приглашенный бизнесмен пообещал увеличить сумму примерно до $535. Немного, но лиха беда начало…

Трамп заявил, что переговоры с Тегераном не ведутся и не планируются, а блокада иранских портов остается в силе Фото: REUTERS.

ИРАН ДАВИТ НА ЗАЛИВ

Эксперт Российского совета по международным делам, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов в интервью KP.RU:

— Все иранские атаки последних месяцев укладываются в одну логику — Тегеран пытается сдержать соседей по Персидскому заливу и не допустить их вмешательства в конфликт на стороне США. Одновременно Иран усиливает давление на портовую и оборонную инфраструктуру этих стран, которая в значительной степени работает на американские интересы.

Последние обстрелы могли быть связаны и с попытками вскрыть или сорвать транзит нефти по обходным маршрутам в районе Ормузского пролива. Это вполне укладывается в общую логику действий Тегерана: создать дополнительные риски для поставок и показать соседям, что участие в конфликте на стороне Вашингтона может иметь для них вполне конкретные последствия.

При этом иранцы официально отрицают свою причастность к нынешнему инциденту. Поэтому нельзя полностью исключать и версию об ошибке при организации какого-то военного маневра. Однако, на мой взгляд, такой сценарий выглядит маловероятным с учетом общей ситуации в регионе и характера предыдущих атак.

В любом случае я бы не стал переоценивать значение произошедшего. Даже если ответственность Ирана за запуск ракет против ОАЭ подтвердится, серьезного влияния на региональную обстановку и общую динамику кризиса в Персидском заливе этот инцидент, скорее всего, не окажет. Это скорее очередной эпизод уже идущего противостояния, чем событие, способное принципиально изменить его ход.

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