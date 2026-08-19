Тайна Нургушского Йети

А началось все с того, что кировчанин Анатолий Фокин недалеко от села Разбойный бор набрел на живописном берегу Вятки на следы снежного человека. Сия находка обрадовала, удивила и вдохновила энтузиаста-исследователя, много лет посвятившего поиску этого мистического существа. Изучая дальнейший путь следов йети (одно из названий снежного человека), Фокин предположил, что его подопечный переплывает реку и несколько месяцев живет на противоположном берегу на территории заповедника «Нургуш». Попасть туда для обывателя не так уж просто, необходимо получить пропуск. Но кто ж его выпишет человеку, который, по мнению большинства, ищет то, не знамо что. Ладно бы птиц редких искал или выхухолей, а тут вдруг - йети!
Однако усилия Фокина не были напрасными, следом за ним и московские криптозоологи утвердили - снежный человек на берегу Вятки существует. Ну раз так, то в заповеднике решили не оставаться в стороне от столь любопытной темы и организовали на территории настоящее «Логово йети». Об этом нашему журналисту рассказала директор государственного природного заповедника «Нургуш» Елена Тарасова.
Своим именем заповедник обязан известному краеведу Александру Фокину, который назвал его в честь одного из крупнейших озер на этой территории. Слово «Нургуш», вероятно, пришло из марийского языка и переводится как «лесные прогалины» - это идеально описывает пейзажи с их бескрайними заливными лугами вдоль озер. Интересно, что у башкир это название звучит иначе: «звериный угол» или «чистая вода», что тоже подчеркивает главные черты этих мест - множество озер и большое поголовье диких животных.
Государственный природный заповедник «Нургуш» был создан в 1994 году. Он состоит из двух участков «Нургуш» и «Тулашор», удаленных друг от друга на 370 км. Первый участок площадью более 5,9 тысяч гектаров, расположен в Котельничском районе Кировской области. Он - защитник вятской поймы, ее озер и вековых лесов, где сосны и дубы стоят плечом к плечу. Эти воды и берега давно уж облюбовали бобры - неутомимые архитекторы болот и проток. А весной небо над заповедником оживает: Вятка лежит на пути больших птичьих караванов.
В чем же исключительность «Нургуша»? В том, что здесь сохранились леса, которых не касался топор. Единственное исключение - 30-е годы, когда местный колхоз недолго заготавливал молодую липу на лыко. Но это длилось всего несколько лет, так что лес можно считать нетронутым. К примеру, дубы здесь достигают двухсотлетнего возраста.
«Тулашор», площадью более 17,8 тысяч гектаров, находится на северо-западе Нагорского района на границе с республикой Коми. Это самый южный из сохранившихся массивов старовозрастных лесов в Европе, представленный спелыми и перестойными ельниками и смешанными лесами, находящимися на разных стадиях возрастной динамики. За последние несколько столетий лес здесь ни разу не рубился.
- Не рубили вовсе не потому, что не хотели, - говорит Елена Тарасова. - Вывезти добытое было почти невозможно. Кругом вода, пойменные озера, протоки, труднопроходимый рельеф. Даже если бы кто-то взялся за топор, вытащить бревна сквозь эту топь не хватило бы сил. Так природа сама защитила свои древесные кладовые. Много ли таких участков в стране? Думаю, крайне мало. «Тулашор» и граничащий с ним национальный парк Койгородский считаются в европейской части единственным крупным массивом старовозрастных лесов, общей площадью около 40 тысяч гектаров. Он находится на границе с Республикой Коми, на севере Нагорского района: треть у нас, две трети - в Коми. Образован он был в 2010 году.
Изначально заказник создавался для восстановления популяции бобра - в те годы на него вовсю охотились, и численность стала угрожающе падать. Это были 50 - 60-е, время активной акклиматизации и реакклиматизации животных. Тогда сюда завезли ондатру и енотовидную собаку.
- Ондатра - зверек пушной, и ее шкурки были в моде добрых два-три десятилетия: в 50-х, 60- х, 70-х, вплоть до 80- х. Ондатровые шапки, наверное, помнят многие - они продавались повсюду, - рассказывает директор заповедника. - Цель была проста: дать больше пушнины. А поскольку это грызун, он невероятно плодовит и неприхотлив. Но у любого мелкого грызуна есть своя особенность: популяция растет быстро, достигает пика, а затем начинается перенаселение, болезни, депрессия. Справиться с местными недугами ондатра, видимо, не сумела. Ее численность только в прошлом году начала восстанавливаться после четырех-пяти лет почти полного отсутствия. А раньше хатки стояли через каждые 20- 50 метров вдоль озер. Вреда от зверька не было - питается прибрежной растительностью, никому не мешает. Разве что лисица на него охотилась. Пытались заселить и выхухоль - зверька древнего и капризного. В отличие от ондатры, он кормится исключительно насекомыми и моллюсками. Выхухоль то появлялась, то исчезала. Как факт: она в заповедных местах есть, раз в несколько лет мы находили следы ее пребывания. Но живьем я за почти 20 лет работы ее не видела. Да и увидеть ее почти невозможно - слишком скрытная.
Впрочем, «Логово йети» - лишь вершина айсберга в том удивительном мире, который скрывает «Нургуш». Сама природа этих мест хранит тайны, которые исчисляются не веками, а геологическими эпохами.
- Любопытный факт: Кировскую область называют «почками России», - говорит Елена Тарасова. - Потому что здесь низина, низкий уровень. Когда-то на этом месте было Пермское море, но мы - лишь его окраина. В Самарской или Саратовской областях, где дно было глубже, тектоническая активность оказалась сильнее, и там поднялись меловые холмы. У нас же - мелководье, где и обитали пареозавры. Одно из трех известных в мире местонахождений этих древних существ находится именно здесь. А «почками» область назвали, видимо, из-за обилия воды - так исстари говорят вятские.
Сегодня заповедник живет своей размеренной, но насыщенной жизнью. На двух участках кипит невидимая глазу работа: звери выводят потомство, птицы вьют гнезда, а инспекторы день за днем охраняют этот хрупкий мир.
- Что касается флоры и фауны, - продолжает директор, - на наших участках водится орлан-белохвост, занесенный в Красную книгу России. В заповеднике, вероятно, два гнезда. Одно известно уже лет шестьдесят, с пятидесятых годов, и там постоянно гнездится пара. А вот второе найти не можем, хотя пара летает. Идешь вдоль границы и видишь орланов, но гнездо, скорее всего, спрятано на высокой гриве среди лип и лиственниц колоссальной высоты. Даже с квадрокоптером не удалось отыскать.
Новость последних лет - возвращение медведей, которых в этих краях становится все больше.
- На 14 тысячах гектаров сейчас насчитывается до двенадцатичетырнадцати особей. И мы этому очень рады, - признается Елена Тарасова. - Когда их много, люди боятся соваться. Мы следим за косола- пыми по следам и фотоловушкам: у каждого свой участок, семьи - медведицы с медвежатами, старые одиночные самцы. Летом они живут на территории, а на зиму уходят в охранную зону - на высокие гривы среди болот. Как-то утром мы с инспекторами видели, как они дружно перешли границу и ушли в болота: видимо, лучше нас понимают, где безопасно. Иначе нельзя: весной весь заповедник затапливается, и, если мороз ударит рано, медведи из берлоги могут сра- зу угодить в воду.
Экологический туризм в «Нургуше» - дело непростое, почти квест.
- Мы организовали тропу, но попасть на нее непросто, - вздыхает директор заповедника. - Сначала территорию топят воды, затем наступает сезон клещей - их очень много, потому что много зверя. А с середины августа, когда начинают падать желуди, медведи приходят в заповедник - идут прямо по дороге, так и шлепают к дубам. И живут там, пока не оберут все желуди. Ну какой тут туризм?!
Рысь в этих лесах - гостья редкая и скрытная.
- Появляется все чаще, но не живет здесь постоянно - у нее слишком большой участок. Зайца мало, лес густой, ему нужны поляны и луга, так что и рыси у нас немного. Зимой она приходит, иногда с рысенком, проходит - и уходит.
Отдельная тема - борьба с браконьерами. Здесь, как признается директор, времена меняются, и не всегда в лучшую сторону.
- С ними было трудно, особенно в первые годы. Сейчас - умеренно. Ушло то поколение, что могло часами сидеть с удочкой или ставить сети, - говорит директор.
Однако в заповеднике придумали способ, как воспитать «небраконьера».
- Мы проводим каждый год семейный эколого-туристический праздник «Детский день рыбака «Поплавок» - и не ожидали такого наплыва: до двухсот детей, целыми семьями, - удивляется Елена Тарасова. - В прошлом году была девочка двух с половиной лет - она сознательно стояла с удочкой на берегу. Мы увидели, сколько нормальных, сознательных рыбаков, и поняли, что воспитание работает.
К слову, в программе - соревнования по рыбной ловле, творческие и познавательные мастер-классы, подвижные игры, лекции и экскурсии на свежем воздухе.
Но главная изюминка «Нургуша», конечно же, его знаменитый йети, вокруг которого до сих пор не утихают споры.
- Мы решили: пусть йети поселится и у нас. Сделали музей «Логово йети», тропу йети. Сначала объясняли, что это сказка - как Дед Мороз. Народ разделился: одни верят, другие нет. Тогда мы повесили табличку: «Если вы не видели йети - значит, вы слишком шумели. За- то йети вас видел», - смеется Елена Тарасова. - Костюм для лесного великана сшили специально - из длинного меха. Дети с восторгом надевают его и фотографируются.
- Кто-то верит искренне, - улыбается директор. - Мы объясняем, что у каждого народа свой йети, а по сути - это крупный медведь: след на задних лапах чуть похож на человечий. И ведь медведь - единственный зверь, обитающий на всех континентах, который может показаться издали двуногим.
Однако самое неожиданное признание пришло не от туристов и не от ученых, а от собственных инспекторов - суровых таежников. Когда Елена Михайловна рассказала об открытии музея инспекторам на северном участке, они вдруг посерьезнели. «Вы с этим не шутите, - сказали они. - Йети есть, только мы его зовем лесной дедушка. Он добрый, выводит заблудившихся из тайги - стариков и детей. А мужиков с ружьями - не выводит».
За этой поэтичной картиной заповедной жизни, однако, скрываются вполне прозаические и тревожные проблемы. Главная из них - кадровая.
- Какие же сегодня главные проблемы заповедных территорий? Низкие зарплаты, - прямо говорит Елена Тарасова. - За январьфевраль уволились три инспектора. Они сказали: за такие деньги (зарплата ниже средней по региону) мы не можем работать. А работа тяжелая: патрулирование, поимка нарушителей, хозяйственные дела - расчистка дорог, просек, минполос, сопровождение научных сотрудников.
Что касается охраны заповедной территории от нарушителей, то один из инспекторов поделился когда-то курьезным, но горьким наблюдением.
- Рассказывал: «Ухожу в рейд в половине пятого утра, да еще огородами, чтобы не видели. А мне уже с соседнего огорода кричат: «Привет, на работу?» - и через десять минут вся деревня знает». Какая уж тут охрана, - разводит руками Елена Тарасова.
И все же, несмотря на трудности, «Нургуш» выживает и даже кормит местных жителей - щедростью своих лесов.
- В охранной зоне собирают грибы и ягоды - и неплохо зарабатывают на этом, - делится отрадным фактом директор. - Черника, брусника. Одна семья за два выходных насобирала лисичек и сдала на одиннадцать тысяч. На ягодах столько не выйдет, а лисичек - мощный слой. Местные почти все заготавливают и сдают.
Вот так и живет «Нургуш» - с его древними лесами, где дубы помнят девятнадцатый век, с медведями, выходящими из берлог по «звонку» природы, с легендарным йети, в которого верят даже лесники, с трудными буднями инспекторов и щедрыми дарами, которые эта земля дарит тем, кто умеет ее беречь.