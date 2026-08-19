Задержанный – Владимир Журавлев, инструктор по дайвингу из киевской школы Scuba Family. Как считает следствие, он и есть главный исполнитель диверсии на "Северных потоках". Фото: социальные сети.

Хорватские силовики по запросу Берлина задержали украинца Владимира З., которого немцы считают причастным к подрыву «Северных потоков». Сегодня утром его задержали в курортном городе Пула. Ранее подозреваемый дважды избегал передачи немецким следователям. Летом 2024 года он находился в Польше, но после попытки задержать его по европейскому ордеру уехал на Украину. По данным Spiegel, границу он пересек на автомобиле украинского военного атташе в Варшаве.

Немцы стыдливо прячут фамилию арестованного за инициалом, будто это гостайна. Но её давно знают все. Задержанный – Владимир Журавлев, инструктор по дайвингу из киевской школы Scuba Family. Как считает следствие, он и есть главный исполнитель. Журавлев отслужил в украинской армии, имеет специальность «техник по обслуживанию водолазного снаряжения». Имеет богатый опыт погружений на большую глубину, владеет техникой использования глубоководного оборудования и специальных дыхательных смесей.

Диверсия на газопроводе "Северный поток" была совершена в 2022 году. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экстрадируют ли Журавлева в Германию, или ему вновь удастся «отпетлять» - пока неясно. Напомним, в начале июля генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение гражданину Украины Сергею Кузнецову за нападение на гражданскую энергетическую инфраструктуру. Его взяли в итальянском Римини в августе прошлого года. Помимо него и Журавлева в списке подозреваемых числятся еще дайверы Валерия Чернышова и Евгений Успенский, шкипер – одессит, проходящий по документам как Михаил Попов, или Юрий Котенко и некий Всеволод, погибший на фронте в декабре 2024-го.

Ранее немецкими властями были задержаны другие украинские дайверы, причастные к подрывам "Северных потоков". Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

О том, кто отдал диверсантам приказ совершить крупнейший акт промышленного терроризма в новейшей истории, прокуратура ФРГ предпочитает умалчивать. Хотя Федеральный суд Германии прямо записал: диверсия «с высокой вероятностью» совершена по «иностранному государственному заказу». Координатором логистики ещё в 2023-м называли полковника СБУ Романа Червинского. А над ним — тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный. Ныне — посол в Лондоне. Такие теракты – вполне в духе англичанки.

И не только ее. Не исключено, что из этих украинцев сейчас будут делать козлов отпущения, чтобы вывести из-под подозрений настоящий исполнителей теракта. Неспроста же Владимир Путин в феврале 2024-го на вопрос американского журналиста Такера Карлсона, кто взорвал «Северные Потоки», недвусмысленно ответил - «Вы».