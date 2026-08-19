Обгоревшее тело нашли в винограднике: известная блогерша стала жертвой жестокого убийства

В одном из виноградников коммуны Сен-Жиль было обнаружено обгоревшее тело молодой девушки. Фото: личная страницаа в соцсети, Gerald Villena/Shutterstock/Fotodom

На юге Франции произошла трагедия, потрясшая как местных жителей, так и многотысячную аудиторию социальных сетей. В одном из виноградников коммуны Сен-Жиль (департамент Гар на юге страны) было обнаружено обгоревшее тело молодой девушки, сообщает Le Figaro. Страшную находку сделал сельхозрабочий ранним утром, когда приступил к своим обязанностям на винограднике. Увидев обезображенное тело, лежавшее между рядов лоз, он немедленно вызвал жандармерию.

По информации прокуратуры Нима, над телом девушки еще поднимался дым — это, по версии полиции, свидетельствует о том, что преступление было совершено незадолго до обнаружения. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Вскоре появилась версия о личности погибшей. Региональные СМИ сообщили, что жертвой могла быть 29-летняя Соня Беллина — популярная TikTok-блогер, уроженка Гара. На ее аккаунт были подписаны около 260 тысяч человек. Девушка регулярно приезжала из Парижа в родной департамент, чтобы проведать семью.

Популярная TikTok-блогер Соня Беллина. Фото: личная страница в соцсети

По словам сестры погибшей, Соня вышла из дома накануне вечером и больше не вернулась. Именно родственница первой заявила, что найденное тело принадлежит блогерше, указав на ее кольцо, которые нашли при девушке.

Прокурор Нима Сесиль Жансак подтвердила «высокую вероятность» того, что обнаруженное тело действительно принадлежит Соне Беллине. Однако окончательно личность будет определена только после получения результатов сравнительного анализа ДНК. Судебно-медицинская экспертиза и следственные действия поручены жандармерии Гара и специализированному розыскному отделу.

Адвокат семьи Мурад Баттих назвал произошедшее «убийством исключительной жестокости». По его словам, тело было «брошено в винограднике, словно мусор», а родные блогерши находятся в состоянии глубочайшего шока.

«Семья уничтожена горем, она ждет ответов, и преступник должен быть найден», — заявил защитник.

Параллельно с расследованием семья столкнулась с новым испытанием — волной слухов и оскорблений в интернете. Адвокат пригрозил судебными исками против всех, кто распространяет клевету, спекуляции и унизительные комментарии, нарушающие частную жизнь. Сестра девушки также выступила с призывом прекратить травлю и уважать горе близких.

Ранее в столице Сербии Белграде в чемодане в одном из городских каналов обнаружили тело россиянки Людмилы Турковой. По подозрению в убийстве был задержан гражданин Турции. По версии следствия, он расправился с девушкой на съемной квартире, после чего расчленил тело и спрятал его в чемодан.

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