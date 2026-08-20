Как я боролся с борщевиком ростом под два метра: Яда много не брызгать, сразу не косить

Корреспондент KP.RU напросился на вызов с дезинфектором Алексеем, который проводит санитарную обработку участков от опасного борщевика. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом в Подмосковье с новой силой принялись бороться с борщевиком. Во-первых, усилили санкции для владельцев участков, где растет сорняк. Раньше в вялотекущем режиме карали на 5 тыс. руб. (обычных граждан), а теперь штраф может составить от 20 до 50 тыс. руб. Во-вторых, стали использовать технологии.

Под Рузой запустили беспилотник, который отснял территорию. Запись загрузили в нейросеть и та нашла заросли борщевика. Владельцу земли выписали 150 тыс. руб. штрафа. Это была фирма, поэтому сумма выше. В правительстве региона пообещали и впредь использовать хай-тек, чтобы наказывать безответственных собственников.

А как идет борьба с борщевиком? Корреспондент KP.RU напросился на вызов с дезинфектором Алексеем, который проводит санитарную обработку. Замечу, что попыток было несколько: многие специалисты просто отказались брать с собой, ссылаясь на сложность и опасность работ.

ПАСТЕРНАК ВПРИДАЧУ

Едем в сторону Балашихи. Тут новый поселок. Участок у хозяина большой — 12 соток. У околицы, что примыкает к лесу, растет борщевик. В чате деревеньки недавно появилось сообщение, что по территории каталась машина инспекторов эконадзора. Вот хозяин и решил потравить сорняк.

Участок у хозяина большой — 12 соток. У околицы, что примыкает к лесу, растет борщевик. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Вообще он мне не мешает. Даже охраняет участок с той стороны, — пошутил владелец. — Хотя знаю, еще в том году было всего пару кустов, а теперь уже сотку захватил.

Дезинфектор Алексей борется не только с борщевиком, но и с разными вредителями. Говорит, что на сорняки вызывают не так уж и часто. За этот сезон всего десятый вызов. Основную кассу он делает на муравьях и тараканах в городе.

Сначала идем на разведку.

— Тут не только борщевик, еще и пастернак!

У последнего зонтики как у борщевика (только с желтыми крапинками) и также опасный сок. Только вырастает он не таким высоким. Хорошая новость в том, что справиться с ним можно теми же методами.

— Хотя если бы мы через годик приехали, то вероятно никакого пастернака бы уже не было — борщевик его победит, — говорит Алексей.

Начинаем облачаться в униформу. Используем нетканные комбинезоны, вроде тех, в которых работаю маляры или ходили в ковид. Под него важно надеть что-то синтетическое: ветровку, спортивные штаны — чтобы не пропускало влагу. Пять минут в таком: и ты будто в сауну сходил. На лицо защитные очки и маску.

Перед обработкой дезинфекторы облачаются в нетканые комбинезоны Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

ОСТАВИТЬ БЕЗ ЗОНТА

Борщевик на участке уже рослый — местами под два метра. Сейчас идет пик созревания семян. Поэтому сначала надо обезглавить сорняк — срезать зонтики. Делаем это обычным сучкорезом. Стараемся, чтобы семена не попали на землю. «Урожай» собираем в пакет — позже отдадим хозяину, чтобы сжег в мангале.

Косить меня Алексей не пускает. Потому что с собой у него только одна пара резиновых перчаток, а мои строительные — табу.

— Вымокнут соком — не заметишь! Лучше возьми скотч в багажнике и мне рукава обмотай.

Так и делаю: мотаю наставнику места стыка перчатки и костюма. В опрыскиватель заводим отраву. Из канистры с гербицидом Алексей отливает несколько колпачков в помпу и разбавляет водой. Интересуюсь: это какое-то чудо-супер-ультра сильное средство?

— Да нет, просто фасовка «промышленная»! Если сам участок обрабатываешь, можно и маленький бутылек купить в садовом магазине. По факту состав будет одинаковый. Только не покупайте селективные гербициды, которые против конкретных сорняков. Берите универсальные, — объясняет мастер.

Я начинаю щедро пшикать не борщевик, с того раствор ручьем стекает. Даже весело, только руки устают постоянно качать помпу пшикалки. Мастер грубо хлопает меня по плечу:

— Чего делаешь, так нельзя? Надо понемногу распылять!

Оказалось, в потравке борщевика много яда — это плохо. Он сожжет лист и внешнюю часть стебля. Но до корней отрава дойти не успеет. Так что нужно буквально разок пройтись по каждому листику пшиком и оставить так.

Борщевик на участке уже рослый — местами под два метра. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

СМЫВАТЬ ДЕГТЯРНЫМ МЫЛОМ

Мастер берет обычный триммер для травы и скашивает листья вокруг участка с борщевиком. Но сами стебли не трогает. Приходит хозяин — недоверчиво спрашивает: почему? Он-то думал, что после нас останется чистая поляна.

— Я могу скосить все, но тогда не факт, что химия подействует. Она должна хотя бы неделю впитываться. Тогда растения начинают жухнуть и их можно скосить, выкопать корень. Но если хотите — скошу сейчас. Но толку будет мало: в следующем году точно придется снова вызывать.

Работу сделали за три часа. После Алексей достает страшный кусок дегтярного мыла, словно украденный в общественной бане еще при Брежневе.

— Руки дважды моешь, потом только лицо и все остальное. Лучше этого мыла ничего борщевик не смывает, — инструктирует дезинфектор.

Сам по себе сок борщевика ожогов не наносит, а его попадание на кожу не почувствуешь — он не едкий. Сок проникает в кожу и лишает ее защиты от ультрафиолета, поэтому волдыри часто вылазят на следующий день, когда выходишь на улицу.

Опрыскивать борщевик нужно умеренно Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПЛАН-КАПКАН

Чтобы точно победить борщевик

Как сойдет снег: накрыть участок плотной пленкой.

С конца марта до осени: подрезать корни и выкапывать. Подойдет дренажная или штыковая лопаты. Важно: в июле—августе не делать этого, если на зонтиках созрели семена.

С мая по июнь: косить. Позже опасно, т. к. созревшие семена попадут в почву.

В июле—августе: срезать цветки и завязи.

Химией обрабатывать можно весь сезон. Но если делать это по зонтикам, погибнут только они, но не корень. В идеале опрыскивать, когда борщевик достает до колена. Если уже перерос — то скосить, подождать всходов 30–40 см и опрыскать.

Осень: не означает, что бороться поздно. Напротив: растение готовится к зимовке и уязвимо. Срежьте зонтики, скосите стебли, выкопайте корни и обрабатывайте гербицидами.

Малоэффективно и опасно: жечь (борщевик «сочный», а вот растительность вокруг может и заняться), лить под корень солярку/уксус/соляной раствор (могут сработать, но отравите почву и грунтовые воды).

Летом нужно срезать и удалять зонтики борщевика, пока семена не созрели Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

КОШЕЛЕК

Обработка участка <10 соток — 5000 руб.

Если участок >10 соток — 400 руб/сотка.

Для больших территорий от 1 га — 180 руб/сотка.

Указаны средние цены на услугу в Подмосковье в 2026 году.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Сколько нужно обработок?

— Для борьбы с борщевиком наиболее эффективна комбинация: покос и обработка гербицидами, — говорит врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин. — Лучше обрабатывать по весне, когда растения еще не слишком крупные. Мы используем базовые средства на глифосате (популярный химикат для уничтожения сорняков — прим.ред.). Гербициды избирательно действуют на сорняки, так что вреда полезным растениям на участке они обычно не наносят. Борьба с борщевиком — это сложный процесс. Для небольших растений в начале сезона может быть достаточно одного покоса и обработки, чтобы его популяция не проросла вновь. А вот если уже растут непроходимые заросли, то скорее всего обработку придется повторить и в этом сезоне, и через год. Несмотря на ужесточение штрафов в этом году мы не фиксируем повышенного спроса со стороны владельцев участков на услугу.

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