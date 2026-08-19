На поисковые работы привлекались 16 человек, - читаем в итоговом сообщении. - Это спасатели Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России и сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Кабардино-Балкарии. Фото: Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

В среду, 19 августа, в МЧС поступила срочная просьба о помощи. В сообщении говорилось, что в Черекском районе Кабардино-Балкарии на пике «20 лет ВЛКСМ» (высота 2200 метров) попали под камнепад трое туристов из Санкт-Петербурга.

«В результате люди получили ушибы разной степени», - говорится в оперативной сводке. - На место происшествия незамедлительно выдвинулись 16 спасателей Эльбрусского высокогорного отряда МЧС РФ.

Уже к обеду того же дня поисково-спасательные работы были завершены.

«По прибытию на место происшествия установлено, что один из участников группы погиб, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Российского чрезвычайного ведомства. - Туристов с применением коммерческого вертолета эвакуировали с урочища Уштулу в поселок Верхняя Балкария. Двое пострадавших (мужчину и девушку) спасатели передали медикам».

Свой маршрут группа регистрировала в альплагере «Безенги».

КСТАТИ

«На поисковые работы привлекались 16 человек, - читаем в итоговом сообщении. - Это спасатели Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России и сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Кабардино-Балкарии».