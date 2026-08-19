Хмара — кадровый офицер СБУ, генерал-майор Фото: REUTERS.

Верховная рада Украины утвердила в должности нового министра обороны Евгения Хмару. Накануне его кандидатуру внес в парламент Зеленский. Хмара временно исполнял обязанности главы минобороны с июля, после отставки Михаила Федорова. Что о нем известно.

ЧТО ИЗВЕСТНО О НОВОМ МИНИСТРЕ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ЕВГЕНИИ ХМАРЕ

Хмара — кадровый офицер СБУ, генерал-майор. На службу пришел еще при Януковиче в 2011-м. Весной 2023-го возглавил Центр антитеррористических операций СБУ. В августе 2025-го стал начальником центра специальных операций «А» — украинской «Альфы». С января 2026-го исполнял обязанности председателя СБУ после ухода с должности Василия Малюка.

Является сторонником ассиметричной войны, призывал к ударам по российской оборонной промышленности, логистике, топливно-энергетической инфраструктуре. Настаивал на необходимости нанесения ударов вглубь территории России. Выступает за ужесточение мобилизации. Сообщалось, что он поручал территориальным центрам комплектования проверять женщин на предмет возможной мобилизации и собирать списки мужчин призывного возраста, находящихся в странах ЕС.

Евгения Хмару назначили на должность министра обороны Украины Фото: REUTERS.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ ХМАРЫ МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ

Да, должность министра обороны на Украине — управленческая и представительская. Он контролирует оборонный аппарат, заведует закупками и занимается планированием. Сугубо военными вопросами заведует главнокомандующий ВСУ. Но можно однозначно утверждать, что назначение СБУ-шника Хмары — это точно не про мир, а про дальнейшую эскалацию. И одним из первых его решений на посту министра может стать значительное ужесточение мобилизации.

Федоров был, по сути, протеже Европы Фото: REUTERS.

Но что еще более вероятно — Зеленскому Хмара нужен для осуществления контроля над финансовыми потоками, проходящими через оборонное ведомство. Федоров был, по сути, протеже Европы, мешавший коррупционерам в украинских верхах пилить западные деньги. Новый министр из подконтрольного Зеленскому СБУ закроет на это глаза.

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