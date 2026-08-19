Феликс Дзержинский и Борис Савинков. Фото: «В.Ч.К. Главные документы»

Ярославское восстание

Ленину и его соратникам пришлось изрядно потрудиться, чтобы закрепиться во власти. Борьба с советской революцией велась не только на фронте – экстренно созданный ВЧК и Красная Армия пресекали мятежи в регионах. Один из таких был в Ярославле в июле 1918 года.

Ярославские мятежники. Фото: из книги «В.Ч.К. Главные документы»

В ночь на 6 июля заговорщики во главе с монархистом полковником Александром Перхуровым захватили склад оружия. Утром после короткого боя был полностью разоружен Особый коммунистический отряд, арестованы исполком и губчека, под контроль восставших перешли почта, телеграф, радиостанция и казначейство.

Весь центр Ярославля оказался в руках повстанцев, позже и заволжская часть города - Тверицы. На сторону повстанцев встали городская милиция, автоброневой дивизион и часть личного состава гарнизона.

Церковь Покрова Богородицы после подавления мятежа. Фото: из книги «В.Ч.К. Главные документы»

Жители Ярославля отыскивают среди развалин уцелевшие вещи. Фото: из книги «В.Ч.К. Главные документы»

21 июля, после 17 дней осады и обстрелов, восстание подавили. Подспудно волнения захлестнули Рыбинск (местная ЧК смогла его предотвратить) и Муром (восстание длилось два дня). ВЧК удалось установить, что за всеми операциями стоял «Союз защиты Родины и Свободы» – подпольная организация, которую собрал один из лидеров эсеров Борис Савинков.

Перхуров на суде. Руководителя восстания Перхурова приговорили к высшей мере наказания. Фото: из книги «В.Ч.К. Главные документы»

Опаснейший враг

Угроза от Белого движения сохранялась, даже когда закончилась Гражданская война и противник бежал за границу. ВЧК считал Савинкова одним из самых опаснейших врагов – наряду с Керенским и другими влиятельными деятелями.

Савинков был большой фигурой в политической жизни России в 20 веке. Историки считают, что он был причастен к убийству министра внутренних дел Плеве и великого князя Сергея Александровича в царские годы. Руководил Боевой организации эсеров. Во время подготовки покушения на командующего Черноморским флотом его задержали и приговорили к смертной казни, но революционеру удалось сбежать из страны.

Генерал Лавр Корнилов и лидер партии эсеров Борис Савинков. 18 сентября 1917 года. Фото: из книги «В.Ч.К. Главные документы»

Вернулся Савинков только после Февральской революции 1917 года. Новые власти давали ему большие посты, в основном – военные. Когда же Корнилов пошел в наступление на Петроград против Временного правительства, его назначили военным губернатором столицы. После Октябрьской революции Савинков управлял подпольщиками и вел переговоры с правительствами стран Антанты о помощи Белому движению, в том числе с Черчиллем. И даже после поражения в Гражданской войне продолжил управлять диверсантами в Советской России через «Народный Союз защиты Родины и Свободы».

В ответе на письмо наркома иностранных дел Украины Дзержинский утверждал: бывшие эсеры неоднократно ему предлагали убить Савинкова. Однако «Железный Феликс» категорически отвергал такие идеи:

«Такие авантюры нам никогда никакой пользы причинить не могут, а могут быть санкцией для их актов против наших товарищей».

И в том же письме рассказал о заграничных операциях. За кордон направили большую группу агентов под руководством Алексеева, чтобы следить за русскими эмигрантами-социалистами и внедриться в савинковские организации в Париже, Варшаве и Вильно.

Феликс Дзержинский. Фото: из книги «В.Ч.К. Главные документы»

«Синдикат-2» и «Трест»

В мае 1922 года Контрразведывательный отдел ГПУ разработал операцию под условным названием «Синдикат-2». С савинковскими центрами установили контакт через миф якобы об антисоветской организации, которая действует внутри страны.

«Синдикат-2» проводилась параллельно с аналогичной, более глобальной операцией «Трест» против монархического подполья. В ноябре 1921 года ВЧК перехватил письмо белогвардейца, в котором рассказывалось о планах работника наркомата Александра Якушева объединить подпольные группы приверженцев монархии в Москве и Петрограде. Дзержинский и его подчиненные решили сыграть на опережение и легендировать якобы существующую антибольшевистскую подпольную организацию.

Александр Якушев, агент ВЧК. Фото: из книги «В.Ч.К. Главные документы»

Якушева задержали и склонили к сотрудничеству. Он встал во главе организации «Монархическое объединение Центральной России» (МОЦР), под контролем чекистов собрал политический совет, в котором втемную использовали заметных в дореволюционной России людей. Через нелегальные поездки в Петербург, Москву и Киев убедил русского националиста Василия Шульгина агитировать за МОЦР.

За семь лет агенты смогли установить контакты и слежку за видными фигурами Белого движения и вывезти в страну английского агента Сидней Рейли, который призывал «единомышленников» к массовому террору. Операцию «Трест» считают одной из самых неординарных во всей мировой истории контрразведки.

Секретный сотрудник КРО ОГПУ Опперпут-Стауниц и эмиссар руководителя РОВСа в МОЦРе Захарченко-Шульц - их считают перебежчиками, из-за которых операцию «Трест» пришлось закончить. Фото: из книги «В.Ч.К. Главные документы»

Что случилось с Савинковым

Агенты убедили Савинкова, что в Советской России существует возможность поднять восстание, и уговорили нелегально въехать в СССР в 1924 году. Его тут же задержали и поместили во внутреннюю тюрьму ВЧК на Лубянке. Изначально опаснейшего врага ВЧК приговорили к расстрелу, но после раскаяния смертную казнь заменили лишением свободы на 10 лет.

Дальше случилось то, что оставило его конвоиров в недоумении – Савинков покончил с собой. Показания одного из сотрудников тюрьмы из книги «В.Ч.К. Главные документы»:

«7 мая вечером я прибыл для сопровождения за город арестованного Савинкова совместно с товарищами Пузицким и Сперанским. На автомобиле мы выехали в Царицыно и затем вернулись обратно в Москву.

Зашли в комнату № 192, откуда Савинков должен был быть направлен во Внутреннюю тюрьму ГПУ. Мне казалось, что настроение у него обыкновенное.

В тот момент, когда товарищ Пузицкий вышел в соседнюю комнату, кажется, за водой, Савинков ходил по комнате и что то рассказывал, и вдруг совершенно неожиданно [покончил с собой]».

Спасти Савинкова не успели.

О книге

«В.Ч.К. Главные документы» – книга о годах становления ЧК, начиная с революции, через годы Гражданской войны - до полной победы Советской власти. Кто напутствовал исполнителям казни царской семьи, почему Ленин помиловал головореза, который должен был его убить, и какие тайники делали подпольщики и контрабандисты – узнаете в книге.