Скалодром, сенсорные маты и муралы на стенах: как выглядят современные школы

Все кабинеты в новосибирском учебно-лабораторном корпусе экономического лицея оснащены новейшим оборудованием. Фото: Департамент образования мэрии города Новосибирска.

Более 7000 учебных заведений отремонтировали в России, начиная с 2022 года. По нацпроекту «Молодежь и дети» в разных уголках страны привычные школьные здания продолжают превращать в современные технологичные пространства, где детям комфортно, интересно и полезно не только учиться, но и проводить время с друзьями, участвовать во внеклассной работе и заниматься творчеством.

Кроме того, по национальному проекту в России продолжается строительство новых школ. К 2030 году число построенных объектов достигнет показателя порядка 1900, более 1700 из которых уже открылось в разных регионах страны, начиная с 2019 года. Свыше миллиона школьников получило возможность обучаться в современных образовательных пространствах.

И 1 сентября еще больше детей по всей стране смогут пойти в школы, которые либо были построены с нуля, либо обновлены в соответствии с современными стандартами образования.

РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

В Новосибирске в этом году открыли новый учебно-лабораторный корпус экономического лицея. В марте 2024 года по нацпроекту началось строительство, а в феврале 2026 года там уже начали учиться дети. Четырехэтажное здание площадью 6200 квадратных метров рассчитано на 250 мест. Новый корпус помог разгрузить основное здание лицея, подарив новые образовательные пространства для старшеклассников. Внутри разместились учебные кабинеты, пространства для творчества, инженерная лаборатория, спортивный и тренажерный залы, информационно-библиотечный центр, конференц-зал, медицинский и процедурный кабинеты, буфет.

- Конференц-зал рассчитан на 50 мест и дает возможность для проведения не только мероприятий для педагогов, но и для организации внеурочной и проектной деятельности, - рассказали об особенностях проекта в департаменте образования мэрии города Новосибирска. - Учебные аудитории – универсальные, в библиотечном центре оборудованы места для самоподготовки учеников, он также вмещает 50 человек для внеурочных мероприятий.

Четвертый этаж нового корпуса отведен под дополнительное образование: тут открылись вокальная студия, студии звукозаписи, дизайна и Зd-моделирования. Здесь же свои пространства появились у Юнармии, Движения Первых и волонтеров – для них открыли Центр детских инициатив.

НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЛЮБИТЬСЯ

В Суздале по нацпроекту построили большую и современную школу площадью 44 тысячи квадратных метров на 1200 мест. В образовательном пространстве предоставлены места для всех учеников, которые ранее учились в старых зданиях двух школ города. 25 декабря в 2025 года прошло торжественное открытие новой школы, а с января 2026 года в ней начались первые занятия.

Фото: МАОУ «СОШ города Суздаля.

- Когда я в первый раз зашла туда, то подумала, будто никогда не запомню, что где находится – такая она большая, - призналась директор МАОУ «СОШ города Суздаля» Елена Ульнырова. – В эту школу невозможно не влюбиться: она светлая, просторная, полна воздуха, в ней все продумано до мелочей: перегородки-гармошки в кабинетах иностранных языков, мягкие пуфы и тренажеры в младшей школе, столы для рисования песком и тематические муралы на стенах. А еще наша гордость – два бассейна: один для малышей, второй – 25-метровый – для ребят постарше.

Школа поделена на четыре функциональных блока, у каждого из них – свой цвет, чтобы было легче ориентироваться.

- Все кабинеты оснащены необходимыми техническими средствами, - говорит Елена Ульнырова. - В лабораториях физики, химии и биологии много наглядных пособий, электронных микроскопов, 3D-столов, которые можно использовать, например, для того, чтобы с детьми рассмотреть в деталях сердце или легкие. В кабинетах технологии есть станки и все необходимое для работ по дереву и обработки металла. У девочек - все для шитья и готовки.

У входа в одну из крупнейших школ Владимирской области стоит суздальчонок-школьник. Фото: МАОУ «СОШ города Суздаля.

Благодаря всем этим новшествам школа стала центром не только учебного процесса, но и культурной жизни города: теперь здесь проходят районные и областные мероприятия.

КОМФОРТ И ТЕХНОЛОГИИ

В Воронежской области в 2024-2025 гг. отремонтировали два корпуса Елань-Коленовской СОШ №1.

- Ее построили в 1967 году. Школа состоит из двух зданий: 3-этажное для средних и старших классов, его в последний раз ремонтировали в 2009 году, и 2-этажное - для начальной школы, его не ремонтировали ни разу, - отметила директор МОУ «Елань-Коленовская СОШ №1» Елена Камерова.

По нацпроекту ремонт провели в два этапа: в 2024 году обновили 3-этажный корпус, в 2025 – корпус начальной школы. Педагоги, родители и даже сами ученики активно подключились к процессу: предлагали дизайн, обсуждали, что и где лучше сделать. А одна из учениц своими руками нарисовала на стене мурал – портрет Михаила Ломоносова.

В Воронежской области дизайн обсуждали с педагогами, родителями и учениками. Фото: МОУ «Елань-Коленовская СОШ №1».

- В обоих корпусах поменяли все, кроме стен: коммуникацию, электрику, двери, потолки. В старшей школе сделали теплые туалеты, ранее они были в холодной пристройке. В корпусе начальной школы также оборудовали столовую, ранее дети ходили на обеды в большое здание. Вау-эффект от проделанной работы сохраняется даже сейчас: дети и педагоги приходят на занятия с большим удовольствием, - констатирует Елена Камерова.

Для учеников младшей школы поставили игровые комплексы, сенсорные маты и детский скалодром. Для средней и старшей школы – различные станки, лазерный резак, сделали кулинарную мастерскую. В классах физики и химии теперь есть осциллографы, наборы по оптике и механике, современное цифровое оборудование. В кабинете информатики – мощные компьютеры и интерактивные доски, которые дают доступ к передовым образовательным платформам.

Таким образом современные школы в регионах России дают детям возможность учиться в условиях, которые помогают открывать новое и развивать свои таланты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 2014 года в России проходит акция «Дети вместо цветов»: в День знаний класс дарит учителю один общий букет, а сэкономленные деньги родители отправляют на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. В прошлом году в акции, которую проводят фонд «Вера» и Детский хоспис «Дом с маяком», приняли участие школы из 1119 городов России. Они собрали более 96,5 млн рублей — благодаря этому 1190 семей получили необходимую помощь.

Чтобы присоединиться к акции в этом году, нужно зарегистрироваться на сайте «Дети вместо цветов» и создать там личный кабинет. На сайте есть вся необходимая информация о том, как сделать пожертвование, где получить атрибутику акции (ленту для букета, наклейки, грамоту и благодарность) и как рассказать о ней окружающим. Подробности на сайте dvc.fondvera.ru.