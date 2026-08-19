Сын Децла сделал неожиданное заявление: «У меня жизнь «нишевая»

21-летний Тони Толмацкий, сын известного российского рэпера Децла Фото: личный архив.

21-летний Тони Толмацкий, сын известного российского рэпера Децла, в разговоре с корреспондентом KP.RU рассказал о недавней поездке в Турцию. Артист признался, что после возвращения в Москву особенно остро почувствовал разницу в погоде и настроении. Также он заявил, что считает себя «нишевым» человеком.

«Съездил к друзьям в Турцию, вернулся, а в Москве холодно и грустно, так что я хотя бы лето потрогал, а всем остальным могу пожелать только сил и любви, а то при такой погоде только фильмы в кровати смотреть и чай пить…» — рассказал Тони.

Также сын Децла оценил модное нынче слово «нишевый», которое, по мнению экспертов, вполне может стать словом года. Заодно Толмацкий сделал неожиданное заявление. «У меня жизнь „нишевая“, а так насчет слова года сомневаюсь, но не исключаю! Вполне себе может оказаться именно так», — отметил артист.

При этом Тони видит в популярности этого слова не только безобидный молодежный сленг. Он считает, что слово уже стало частью маркетинговой культуры, с помощью которой людям продают ощущение собственной уникальности. «Мне кажется, что „нишевый“ — это одновременно хорошее сленговое выражение и очередная системная жертва культуры консьюмеризма, в очередной раз поюзанное маркетологами, чтобы продать людям ощущение уникальности», — поделился размышлениями Толмацкий.

Ранее Тони уже рассказывал KP.RU о своем отношении к совместным песням с другими артистами. В частности, сын Децла признался, что не стал бы записывать фит с Ольгой Бузовой. По его мнению, отец подобную идею не одобрил бы. «Я думаю, папа бы сказал „не стоит“», — говорил Тони.

При этом от совместных работ с другими музыкантами артист не отказывается. Он называл среди желаемых партнеров Антоху МС, Леонида Агутина и Тосю Чайкину, а также отдельно отметил Хаски. По словам Толмацкого, ему нравится, как рэпер работает на сцене и подходит к своим выступлениям с душой.

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