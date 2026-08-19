Уборщица Айнура из «Кухни» внезапно стала звездой Интернета: тренд дошел до самой героини и ее дочери

Актриса вместе с дочерью Жасмин записала собственный ролик Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Зумеры неожиданно вернули в тренды уборщицу Айнуру из популярного сериала «Кухня». Персонаж, появившийся на экране почти 14 лет назад, внезапно превратился в героя нового вирусного тренда: пользователи начали массово делать эдиты, снимать юмористические ролики и повторять образ, знакомый подросткам с детства.

Все началось со стримера Ули Гречки. Девушка сделала косплей на Аду Вонг из популярной игры «Обитель зла», однако подписчики неожиданно увидели сходство с Айнурой. Идею подхватила блогер Карина Карамбейби, после чего ролики молодежи в костюмах уборщиц из вышедшего почти 14 лет назад сериала стали собирать миллионные просмотры.

Вскоре тренд добрался и до самой Жаныл Асанбековой, сыгравшей Айнуру. Актриса вместе с дочерью Жасмин записала собственный ролик в образе полюбившегося зрителям персонажа.

Уборщица Айнура из «Кухни» внезапно стала звездой Интернета Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На видео 26-летняя дочь актрисы стоит с ножом в руках в наряде той самой уборщицы из «Кухни». Ролик сопровождает аудио со сценой из сериала, в которой персонаж Марка Богатырева Макс просит Айгуль убить живого гуся.

«Похожи?» — спросила актриса в описании публикации.

«Очень сильно похожи!» — ответили пользователи.

В комментариях Жаныл Асанбекову называют легендой и вспоминают реплики ее героини, которые давно разошлись на цитаты. «Очень люблю сцены с вами в «Кухне»; «В этом сериале, наверное, Айнура была изюминкой»; «Мы вас обожаем», — пишут поклонники.

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