На Луне кто-то есть: всемирно известный физик сделал шокирующее заявление

Лунная гонка на старте, внимание к Луне огромно Фото: REUTERS.

Всемирно известный физик-теоретик, специалист по квантовой гравитации Сабина Хоссенфельдер неожиданно высказалась на тему, которая считается «нежелательной» среди серьезных ученых. Она опубликована несколько странных видео с Луны, и дала понять, что космонавты, вполне возможно, обнаружат там инопланетный зонд-автомат, следящий за нами. Сообщения о лунных аномалиях накапливались веками, но никогда не принимались всерьез.

«ПОХОЖЕ, ОНИ ВАЛЯТ ОТ НАС»

Лунная гонка на старте, внимание к Луне огромно. В социальных сетях появляется много видеороликов, исследователи пишут статьи – но большинство, по мнению Сабины, известной своими резкими заявлениями в адрес научного сообщества, «полная чушь». Большинство, но не все.

В первую очередь Сабина обращает внимание на недавно рассекреченные сообщения космонавтов миссии «Аполлон». В огромном массиве данных она выделяет три эпизода:

! Алан Бин, космонавт «Аполлона-12», видел, как с Луны взлетают какие-то светлые точки.

- Похоже, некоторые из этих штук улетают от Луны. Они реально валят отсюда и направляются прямиком к звездам, - радировал он.

Есть и фото этих «светлячков».

! Космонавты миссии «Аполлон-11» видели, как на мгновение осветилась часть лунного кратера. Когда они приближались к Луне, рядом с ними, словно сопровождая, летел некий объект. А таинственные вспышки проникли внутрь кабины. Они были настолько яркими, что космонавты не могли уснуть.

! Пилот «Аполлона-17» Харрисон Шмитт видел яркие вспышки на лунной поверхности и прямо за иллюминатором:

- За моим окном целая куча огромных штук, очень ярких. Это напоминает праздничный фейерверк, - сообщал он в Хьюстон.

Гарвардский астроном Ави Леб, известный своими эпатажными заявлениями, прокомментировал все эти аномалии неожиданно сдержанно: космическая радиация, метеориты, дефекты пленки и блики. Частично так и есть, согласна Сабина. Но все аномалии естественными причинами не объяснить. Тем более, что многое наблюдается и с Земли, напоминает она.

И тут становится по-настоящему интересно.

На Луне кто-то есть Фото: REUTERS.

НЕЗЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Свидетельством номер один для Сабины стал ролик итальянского любителя астрономии Альберто Майера. В 2007 году он снимал Луну и заметил некое тело, которое летит над лунной поверхностью. Явление продолжалось около двух минут. Сначала нечто двигалось равномерно и прямолинейно, но потом зависло на 15 секунд, резко свернуло на 45 градусов и скрылось за лунным краем.

Сам Майер решил, что видел спроецировавшийся на Луну спутник или метеозонд, но расчеты показали, что это не так. Поскольку простые объяснения (пыль, блики) отпадают, остается заключить, что невысоко над Луной (около ста километров) летела бандура размером, на минуточку, 10 километров (не метров!) в поперечнике, со скоростью 40 километров в секунду.

Что бы это ни было, «оно» явилось вновь 26 марта 2020 года. Видео сделал любитель Жан-Мишель Тенак, и на этот раз над Луной летели сразу три «аппарата».

Вот только незадача: этот ролик был объявлен поддельным. Однако, Сабина так не считает.

Наконец, она выделят ролик известного немецкого астронома Себастьяна Вольмера. В 2024 году этот профессионал наблюдал, как мимо Луны на громадной скорости пронесся гигантский светящийся треугольник.

- Нет, я не думаю, что это непременно космические корабли пришельцев, - резюмирует Сабина Хоссенфельдер. - Но я уверена, что за последний миллиард лет кто-то пролетал через Солнечную систему. Они заинтересовались нашей планетой, и лучшая точка для обзора – это Луна. Не исключено, что оставленные ими роботизированные аппараты все еще там, и в полной исправности. Возможно, они ждали момента, когда мы станем достаточно развитыми, чтобы посетить Луну. И это не просто моя выдумка.

ВЗГЛЯД, НАЦЕЛЕННЫЙ НА ЗЕМЛЮ

Когда делаешь такое заявление (и рискуешь репутацией прослыть «еще более безумной, чем Ави Леб») разумно опереться на научные исследования. А они есть, напоминает Сабина.

В 2011 году физики Пол Дэвис и Роберт Вагнер опубликовали (в рецензируемом журнале – подчеркивает Сабина) статью «Поиск инопланетных артефактов на Луне».

Они предложили провести очень детальную съемку поверхности Луны с низкой орбиты.

- Инопланетные цивилизации, возможно, отправляли зонды в наш регион Галактики. Любая миссия в Солнечную систему, вероятно, состоялась очень давно. Лунная среда могла сохранять артефакты в течение миллионов лет. Космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter мог бы представить фотобазу данных для поиска артефактов, - сказано в статье.

Зонд размером в несколько десятков метров без проблем сохранится на Луне в течение ста миллионов лет, подсчитали ученые. Вероятнее всего, мы обнаружим или аппарат, наблюдающий за нашей Землей, или даже корабль-матку.

Несмотря на то, что статья обращена к конкретной команде, которая эксплуатирует конкретный лунный спутник (Lunar Reconnaissance Orbiter), так что даже затрат никаких не требовалось, никто даже не шелохнулся, чтобы этим заняться, сетует Сабина.

- У Европейского союза есть база данных по всем сортам картошки. А у нас нет даже простой таблицы, где бы перечислялись лунные аномалии, - иронизирует Сабина Хоссенфельдер.

И делает вывод: то, что земляне якобы спят и видят, как бы встретиться с пришельцами, – полная чушь. Ведь они и пальцем не шевельнут ради этого.

Инопланетяне оставили следы на Луне Фото: REUTERS.

ТЫСЯЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Чтобы до конца понять глубину иронии Сабины Хоссенфельдер, только один факт: лунные аномалии наблюдаются уже около трехсот лет. Но статьи, им посвященные, можно пересчитать по пальцам. А полной базы данных не существует.

Так, в 1821 году астрономы, в том числе великий Уильям Гершель (открыл Уран на минуточку) заметили в кратере Аристарх светящиеся объекты «цвета тлеющих угольков». В 1866 году на глазах исчез кратер Линней (диаметр более 2 километров). Его словно засыпало чем-то светлым. А в 1871 году каким-то туманом затянуло кратер Платон (диаметр 100 километров). В 1877 году видели пролет светящейся «флотилии» через Море Кризисов, а в 1880 кратер Прокл изменил свой цвет. Все это тянет как минимум на внеземную инженерию – что, если в том же кратере Линней построили базу?

В ХХ веке свидетельств (мы нарочно перечислили совсем древние) стало на порядки больше, и в 1968 году британский астроном Патрик Мур ввел термин «Кратковременные лунные явления». Предполагалось навалиться всем миром и тайну раскрыть. Но в типичной книжке про Луну таким явлениям хорошо, если отводится абзац, а специализированные статьи еще поискать. При этом явления пытаются объяснить естественным образом:

- остаточный вулканизм Луны (но сейсмографы на Луне не показывают никаких «трясений»);

- электризация лунной пыли солнечным ультрафиолетом, отчего в полном вакууме сверкают молнии;

- воздействие на грунт солнечной радиации;

Вот только случаев, когда над Луной летело нечто, и даже так – вылетит из кратера, а потом обратно залетит, - много. Сабина Хоссенфельдер перечислила только что, что попало на видео. И никакого «естественного» объяснения таким феноменам, конечно, нет.

Отсюда и отношение. Это же НЛО, только лунное? Все, не наука. Но знаменитый физик, видимо, решила сломать эту систему.

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