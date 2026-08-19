Можно ли было спасти Советский Союз в 1991 году: 73% опрошенных россиян уверены, что да

Большинство россиян считают, что в период путча ГКЧП можно было спасти СССР, фото: Владимир Мусаэльян/Александр Чумичев/ТАСС

Советский Союз распался в 1991 году и, пожалуй, самым громким событием в истории этой великой страны стал путч ГКЧП - попытка государственного переворота с целью отстранения от власти президента Михаила Горбачёва. Сайт KP.RU поинтересовался у россиян, можно ли было в тот момент ещё попытаться спасти СССР от полного уничтожения.

Как оказалось, абсолютное большинство граждан России уверены - да, Советский Союз можно было спасти в период путча ГКЧП. За это высказались 73% участников исследования. При этом 25% опрошенных оказались куда более пессимистичны - они уверены, что в тот момент СССР уже, фактически, перестал существовать, и никаких шансов у него не было. 2% россиян предпочли высказаться по теме в комментариях.

Аргументация за возможность спасения СССР была такой: Союз можно было спасти, если бы работа началась заблаговременно. Дескать, нужны были реформы, и запускать их надо было ещё в 70-е. При этом ряд пользователей считают, что пусть спасение страны и было возможно, но резона в этом уже не было.

Те же, кто уверены в невозможности спасения СССР в 1991 году, уверены, что обстановка в стране была слишком нестабильной, и взять её под контроль уже не представлялось возможным. Да и Запад, дескать, перешёл к активным действиям против Москвы, особенно Европа.

Опрос проведён среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать один вариант ответа. Участие в исследовании приняли 1,9 тыс. человек.