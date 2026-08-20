Новое доказательство подлинности Туринской плащаницы находится на ней самой. Ткань действительно могло быть погребальным полотном Иисуса

Туринскую плащаницу иногда дают исследовать

Полотно Туринской плащаницы было испачкано кровью до того, как на нём появилось изображение, - таков главный вывод исследований и экспериментов, которые провел иммунолог доктор Келли Кирс (Dr Kelly Kearse). А это, в свою очередь, пусть косвенно, но доказывает, что Туринская плащаница вполне могла быть погребальным полотном Иисуса Христа. И кровь на ней – его кровь.

Фото Иисуса: имеются негативы

Проясню для тех, кого каким-то загадочным образом пока обходили стороной волнующие воображение открытия, связанные с льняным полотном длиной 437 и шириной 111 сантиметров, которое хранится в итальянском городе Турине в соборе Иоанна Крестителя.

На полотне, которое называют Туринской плащаницей, едва заметно проступают два негативных изображения человеческого тела со следами истязаний. Одно изображение - вид спереди, другое – со спины. Они будто бы отпечатались – словно на фотопленке. На ткани различимы пятна крови.

Из библейского повествования следует, что погребальное полотно Иисуса и, в самом деле, существовало: «Когда же настал вечер, пришёл богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса; он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своём гробе, который высек он в скале…»

Плащаница изображена на картине «Оплакивание Христа» Петруса Кристуса, 1460 год

(Евангелие «От Матфея», 27:57-60).

Ученые неоднократно убеждались, что в Библии собраны отнюдь не мифы.

Многочисленные энтузиасты, включая серьезных ученых, считают Туринскую плащаницу представляет подлинным погребальным полотном Иисуса Христа – тем самым, библейским. Верят, что и отпечаток тела на плащанице оставил Сын Божий.

Хватает, правда, и возражений. Скептики трактуют результаты своих – столь же многочисленных исследований – по-своему. Выходи так, будто бы Туринская плащаница поддельная.

Энтузиасты уверены, что изображения на полотне появились каким-то сверхъестественным образом в момент воскрешения Христа.

По мнению скептиков, изображения кто-то нарисовал, а потом «украсил» кровью – для пущей убедительности.

В спорах на тему «подлинная или поддельная» ученые «соревнуются» уже многие годы, попеременно вырываясь вперед. Недавно «верх взяли» энтузиасты, за которых «сыграл» Келли Кирс. Чем конкретно он отличился?

Ватикан, кстати, никогда не заявлял, что Туринская плащаница действительно представляет собой погребальное полотно Иисуса Христа. Но почитает ее, как древнюю реликвию

Спорная последовательность событий

Доктор Келли Кирс, вышедший в прошлом году на пенсию, получил научную степень в Университете Кетукки, потом долгое время работал иммунологом, ведущим научным сотрудником (Principal Investigator) в Национальном институте рака при Национальных институтах здравоохранения США (NIH). Серьезный ученый, словом, автор 50 с лишним рецензированных научных статей по биофизике и иммунологии.

Своими экспериментами доктор продемонстрировал, что изображения на плащанице появились уже после того, как на неё попала кровь. А не наоборот, как убеждали скептики. То есть, плащаница, которой было обернуто тело снятого с креста Сына Божьего, сначала впитала кровь из его множественных ран, а изображения – отпечатки тела - возникли позднее, когда Иисус уже лежал в гробе. Об этом ученый рассказал в журнале International Journal of Archaeology.

В самом деле, под пятнами крови нет и следов каких-либо изменений в тонах волокон ткани – таких, которые формируют изображения в других местах. Феномен, обнаруженный почти 50 лет назад, убеждал сторонников подлинности Туринской плащаницы: пятна крови экранировали некий энергетический поток, благодаря которому на ткани и появились негативные отпечатки человеческого тела.

Согласно скептическим соображениям, кровь просто «отбелила» ткань. В этом, мол, и ответ на вопрос, почему под пятнами ничего нет. Изображение под ними просто исчезло.

Доктор Кирс обнадежил энтузиастов, считающих Туринскую плащаницу подлинной

Кирс экспериментировал с изображениями, которые были нанесены на льняную ткань несколькими разными способами. Кровь не «отбеливала» волокна, не стирала изображения.

Потом ученый «прошелся» по пятнам крови низкоэнергетическим ультрафиолетовым лазером. Луч чуть испарял лишь верхний слой, оставляя нетронутой саму ткань.

В конце концов, доктор напомнил про эксперименты своего коллеги - итальянского физика Паоло Ди Лаззаро (Paolo Di Lazzaro), главного научного сотрудник Исследовательского центра ENEA во Фраскати (ENEA Research Centre in Frascati). В свое время тот «изобразил» на льняной ткани небольшой рисунок, который по своим оттенкам, физическим и химическим характеристикам почти соответствовал оригиналу с Туринской плащаницы. «Нарисовал» как раз лазером.

Примечательно, что при определенном – низкоинтенсивном - уровне энергии излучения, изображение оставалось незаметным – почти невидимым. Оно проявлялось в виде негатива после искусственного старения ткани.

Более мощные лазерные импульсы за доли секунды изменяли цвет волокон, но разрушали пятна крови – совсем или частично.

В журнале Historical Archaeology & Anthropological Science Кирс доказывает, что особенность, обнаруженная Лаззаро, объясняет тот факт, что в Библии, в которой помянута сама плащаница, ничего не говорится о явном чуде - об изображении на «льняных пеленах». Его должны были заметить прибывшие в опустевший Гроб Господний.

Изображение, как считает ученый, появилось позднее - возможно, даже в средние века, на которые указывают скептики, имея в виду время появления «поддельной плащаницы».

Вывод: совсем не исключено, что реликвия подлинная.

КСТАТИ

Скептики против энтузиастов. Кому верить?

Главным доводом, доказывающим, что Туринская плащаница поддельная, скептики считают ее радиоуглеродное датирование, которое в 1988 году с позволения Ватикана провели три независимые лаборатории - американская из Университета Аризоны (University of Arizona), швейцарская из Федерального технологического института (Federal Institute of Technology in Switzerland) и британская из Оксфордского университета (Oxford University in the U.K). Каждой - дали по крохотному кусочку ткани.

Результаты получились разные, но все они совпадали в одном: ткань была изготовлена в средние века — не раньше 1260 года нашей эры. И стало быть, настоящим погребальным полотном Иисуса Христа она быть никак не могла, поскольку его распяли в 33 году нашей эры.

В 2022 году итальянские ученые из Института кристаллографии в Бари (Institute of Crystallography in Bari, Italy), которыми руководил профессор Джулио Фанти (Giulio Fanti) – признанный эксперт в области механики и термических измерений из Университета Падуи, обнародовали результаты исследования волокн ткани Туринской плащаницы методом широкоугольного рассеяния рентгеновских лучей (Wide-Angle X-ray Scattering - WAXS). С его помощью была проведена оценка темпов естественного старения целлюлозы, содержащейся в волокнах льна, из которых, собственно, и соткано полотно плащаницы.

Согласно проведенному анализу, с момента изготовления ткани прошло более 2 тысяч лет.

Альтернативное мнение, стало быть, таково: по возрасту Туринская плащаница вполне может быть той самой – то есть, подлинной.

Профессор, зная о «приговоре трех лабораторий», полагает, что результаты радиоуглеродного датирования были искажены воздействием огня и воды на ткань – плащаница пострадала при пожаре. Более того, ее варили в подсолнечном масле, пытаясь очистить от копоти. Что и «омолодило» реликвию более, чем на тысячу лет.

Про то, как журналисты «Комсомольской правды» состряпали некое подобие изображения Туринской плащаницы, читайте наш материал.

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