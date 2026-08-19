Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» начал свою работу в Калининграде Фото: предоставлено организаторами.

Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» проходит в Калининграде в четырнадцатый раз — хотя разы тут как-то особо никто не считает: кажется, в городе к этому фестивалю просто уже все привыкли, как к родному. На открытии фестиваля, вне конкурса, показали комедию «Невероятная Татьяна Викторовна».

Она снята по пьесе Алексея Житковского «Космос», которая несколько лет назад шла во МХАТе: главная роль в ней стала одной из последних для чудесной актрисы Евгении Добровольской. А потом за ее экранизацию взялся режиссер Юрий Мороз, но умер от онкологии, не успев осуществить постановку. (Тут прямо просится какая-то ремарка в сторону, типа «нехорошая пьеса»; редактору бульварной газеты непременно померещится заголовок «Пьеса, которая их убила»). На самом деле пьеса-то как раз неплохая, и благополучно идет по сей день в Театре имени Пушкина. Главную роль в ней играет вдова Юрия Мороза — актриса Виктория Исакова. Она стала продюсером фильма, который после смерти ее мужа поставил Алексей Кокорин, и естественно, сама сыграла героиню — уже перед камерой.

Фото: предоставлено организаторами.

Татьяна Викторовна Гизатуллина живет в городе Бугульме (хотя действие могло бы разворачиваться в любом другом глубоко провинциальном российском городе, условном Урюпинске). Она преподает в школе английский язык, на котором говорит с довольно лютым акцентом. Была замужем за одним малоприятным типом, который мечтал стать крутым бандюганом, но в процессе погиб. Успела родить от него сыночка, который сейчас лабает на гитаре песни про космос и, живя с матерью в одной квартире, старается минимизировать с ней общение. В свободное от работы время Татьяна Викторовна учится танцевать фламенко и предается сладким грезам: воображает себя героиней фильма «9 1/2 недель», где ее активно соблазняет Микки Рурк (в роли Рурка на экране выступает Милош Бикович).

Все переворачивается, когда становится известно: в Бугульму собрался приехать Сергей Лысов, будущий космонавт. Когда-то он учился с Татьяной Викторовной в одном классе, сидел с нею за одной партой и даже подарил ей половинку чешского карандаша «Кохинор». Для города и особенно для школы это огромное событие, до него буквально отсчитывают дни и часы, ученики готовятся хором спеть для космонавта «Траву у дома», у Татьяны берут интервью местные телевизионщики... И она вспоминает о том, как общалась с Сережей. Но ближе к финалу фильма до нее дойдет, что жить воспоминаниями (о Сереже, о бывшем муже, о несбывшихся мечтах и так далее) не стоит — жить нужно здесь и сейчас, а хлам из прошлого, включая огрызок «Кохинора», правильнее всего выбросить на свалку.

Фото: предоставлено организаторами.

В «Татьяне Викторовне» много симпатичного. Начиная от блестящей и поначалу почти неузнаваемой Анны Михалковой в роли соседки и подружки героини (вот она-то, похоже, любила ее мужа по-настоящему, и теперь тщательно следит за тем, чтобы Таня почитала память покойного с религиозным пылом) и заканчивая отдельными милыми диалогами: «Татьяна Викторовна, а как по-английски будет «бухарик»? - «Alcoholic, Ниночка!» И все же, наверное, высшая оценка, которую можно дать этой картине — назвать ее именно что миленькой штучкой, очень обаятельным пустячком. Впрочем, на «Невероятную Татьяну Викторовну» совсем не жаль потратить полтора часа — для современного российского кино это уже нешуточное достижение.

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После фильма Виктория Исакова ответила на несколько вопросов журналистов (вообще, мне кажется, она не очень любит с нами разговаривать). Я спросил ее, какова была степень вовлеченности Юрия Мороза в создание «Невероятной Татьяны Викторовны», что он успел сделать до своего ухода. Не то чтобы какой-то криминальный, сильно неделикатный вопрос — но, похоже, актрисе трудно и не хочется публично говорить о том, что связано с ее личной трагедией. Она как-то изменилась в лице и очень сдержанно сказала: «Степень вовлеченности была большая. Он работал со сценарием, он готовил эту картину... Но у нас есть потрясающий режиссер Алексей Кокорин, замечательный, снявший великолепное кино, посвященное Юрию Морозу».

Виктория Исакова с дочерью Фото: предоставлено организаторами.

Еще кто-то спросил Викторию, стал ли этот фильм для нее чем-то вроде терапии, «насколько тяжело было продолжать работу, не хотелось ли все бросить?» Она ответила: «Знаете, когда я училась в институте, нам говорили: актер может не выйти на сцену или съемочную площадку только в одном случае, если он уйдет из жизни. Тут выбор вообще не ставится. Поэтому, конечно же, я выхожу на площадку, и это всегда терапия. Это вообще очень

терапевтическая профессия, одна из самых терапевтических, хотя очень эмоционально сложных...»

Журналистка уточнила, сложно ли было Виктории работать как человеку, а не как актрисе? «Знаете, это уже не разделить. Я-актриса и я-человек — единый организм. Но давайте, может, прекратим психотерапевтические вопросы, поговорим о кино, а не о моем состоянии?»