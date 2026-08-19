В Республику Сербию прибыл Ил 76 нашего МЧС

В среду, 19 августа, в 22.57 мск по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Сербию прибыл Ил 76 нашего МЧС. На борту - оперативная группа для тушения природных пожаров. (См. видео, предоставленное несколько минут назад «Комсомольской правде» пресс-службой Российского чрезвычайного ведомства.)

- Обращение о поддержке, - рассказали нам также коллеги, - поступило непосредственно от сербской стороны - партнеры обратились к России с просьбой о помощи в связи с критическим обострением пожарной обстановки и угрозы населенным пунктам.

ПОДРОБНОСТИ

- Ил 76 наших спасателей (его еще называют «пожарным бомбардировщиком») оснащен специальным оборудованием… В том числе водосливными устройствами, которые позволяют эффективно бороться с крупными очагами возгорания, - рассказали «КП» в ведомстве.

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«Совместные усилия спасателей Российской Федерации и Республики Сербия, - читаем в оперативной сводке, - направлены на локализацию природных пожаров, а также на защиту населенных пунктов и критически важных объектов от угрозы распространения огня…

Направление авиационного подразделения МЧС РФ в Республику Сербию - наглядное подтверждение готовности России действовать в интересах защиты людей и территорий, укрепляя традиции международной солидарности и взаимовыручки».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ил 76 МЧС РФ совершил посадку в аэропорту имени Константина Великого города Ниш Республики Сербия.

Оперативную группу встретили официальные представители сербской стороны и сотрудники посольства России в Сербии во главе с советником-посланником Александром Конаныхиным.

Капитан воздушного судна МЧС Андрей Вислов поблагодарил принимающую сторону за теплый прием.

«Спасибо за встречу. Мы готовы к работе и сделаем все как в старые добрые времена. Ниш не первый раз нас встречает, и каждый раз это - теплый прием с распростертыми объятиями. Мы приехали сюда как домой», - сказа Андрей Вислов.

Прибывшая группировка готова незамедлительно приступить к выполнению задач по содействию сербским службам в борьбе с природными пожарами.