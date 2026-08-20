Единственный в мире «клуб» гренландских китов находится в России: Они гладят друг друга хвостами и поют

Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края

Кит показал черную спину и выпустил два фонтана воды. Это демоверсия: ведь я только в пути к Шантарскому архипелагу, уникальному месту для китов и ученых, их исследующих. Охотское море, север Хабаровского края,

Наш катер причалил в заливе Александры. Здесь все лето живет зоолог Григорий Цидулко, специалист по морским млекопитающим, и его жена Екатерина Джикия - тоже зоолог и генетик. Супруги изучают охотоморскую популяцию гренландских китов. Она особенная - патриотичная. Никогда не покидает российских вод.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края

ЧЕМ УНИКАЛЬНО ШАНТАРСКОЕ МОРЕ

- Сюда - в заливы Николая, Академии, Тугурский и Ульбанский Охотского моря - гренландские киты приходят, чтобы кормиться и нагуливать жир. Здесь много планктона, и здесь они проводят свои «летние каникулы», набирая толстый-толстый слой жира, который им потом помогает выживать весь оставшийся год, - рассказывает Григорий Цидулко.

Зоолог, специалист по морским млекопитающим Григорий Цидулко Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мы прячемся от ветра за капюшонами, натягиваем дождевики. Начинается шторм.

Сколько китов плавает сейчас рядом с нами (рядом - понятие условное, речь про акваторию в сотни квадратных километров), не знает никто.

- Гренландский кит - арктический вид. Наша популяция самая южная.

На море начинается шторм... Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

И она очень мало изучена. Нужны более масштабные исследования, - объясняет зоолог. - В конце XIX века, когда сюда приходили китобои, она была истреблена настолько, что китобойные суда в течение 3 - 4 месяцев не могли найти ни одного животного. Хотя двух китов в те времена хватало, чтобы окупить четырехмесячную экспедицию китобойного судна. По публикациям советского периода мы знаем, что было от 300 до 600 особей. Сейчас видим китов регулярно. В Хабаровский край приезжают туристы, чтобы увидеть китов. Нигде в мире нет такого места, как бухта Врангеля, где можно просто стоя на берегу наблюдать за гренландскими китами. И это единственное место в мире, где можно плавать с гренландскими китами на сапе. У Шантарских островов особый микроклимат. Таких мест в РФ больше нет. Тут обитает 8 видов китов и огромное количество морских млекопитающих.

Еще одна уникальная особенность этих мест - мощнейшие приливы и отливы, перепад высот в уровне воды достигает 12 - 14 метров, такое тоже мало где на планете увидишь.

Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

А “фишка” наблюдений в 2026 году - явление Эль-Ниньо, которое этим летом невероятно сильное, его уже окрестили “супер Эль-Ниньо”. Напомним: во время Эль-Ниньо, которое возникает раз в несколько лет, повышается температура воды в экваториальной зоне Тихого океана. Охотское море - тоже часть Тихого океана. Не исключено, что наши киты реагируют на то, что где-то у берегов Перу включили “горячий кран”.

- Посмотрим, как это повлияет на число китов в нашем районе, - говорит Григорий Цидулко.

В подобные заливы Охотского моря гренландские киты приходят, чтобы кормиться и нагуливать жир. Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

СПРАВКА «КП»

Гренландские киты - морские млекопитающие, до 22 м длиной и около 100 тонн весом.

Григорий Цидулко - зоолог, более 30 лет изучающий морских млекопитающих в Арктике и на Дальнем Востоке. С гренландскими китами в Охотском море, на севере Хабаровского края - уже 10 лет.

ЗАГАДКИ КИТОВ ИЗ ОХОТСКОГО МОРЯ

Первая: Где у них “роддом”?

- Где-то в центральной или северо-западной части Охотского моря. Мы только примерно знаем район, поскольку деторождение происходит в самом-самом начале весны. А сюда они приходят, как только уходит лед, чтобы кормиться. Мы здесь с 14 июля - и тогда еще от Шантарских островов несло огромное количество льда. Супруга моя с детьми уедут где-то 25 августа, потому что ребятам надо будет отправляться в школу. А я останусь примерно до 20 сентября. Как боги погоды разрешат, - рассказывает Григорий Цидулко.

Уточним: в Охотском море рождаются именно гренландские киты. Горбатые киты, кашалоты, синие киты, финвалы - в разных местах Мирового океана.

- Лед уходит в июле и формируется в ноябре. Это идеально для китов. Несмотря на то, что Шантары находятся на широте Москвы, климат тут ближе к Чукотке. Северные ветра сгоняют лед в период таяния со всего Охотского моря в район Шантар. А в пяти мелководных заливах активно растет планктон - кормовая база для китов. Это и делает уникальным район архипелага, - разъяснил KP.RU Григорий Цидулко.

Вторая: Зачем они собираются на тусовки?

- Почему киты выбрали небольшую бухту у мыса Врангеля как место своих рандеву? В бухту Врангеля они приходят для того, чтобы линять, чесаться о камни или песок. Кит переворачивается на спину и проплывает медленно-медленно над огромным гранитным валуном. Иногда он даже в очередь встают к каким-то особо любимым и удобным камням, чтобы потереться о них спиной. В бухте уникальная комбинация огромных камней под водой и крупнозернистого песка. Это такой спа-салон для китов. Но похожие места есть и там, где они кормятся. Почему они собираются в бухте Врангеля, мы пока не знаем. Очень хочется выяснить, - продолжает биолог. - Мы видим, что балы китов в этом “клубе” - для того, что можно называть модным словом социализация. Они подходят друг к другу, долго ходят по кругу группами, потом один кит из группы отделяется, переходит в другую, они толкают друг друга носом. Представляете, средний гренландский кит весит как стадо из 20 слонов. И они очень-очень нежно друг друга под водой трогают плавниками, иногда хвостами поглаживают. Хотя для брачного периода не время. Нигде в мире такой социализаций у гренландских китов не обнаружено, нам ее предстоит исследовать.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края

Третья: Самцы китов ищут самку годами?

- Не было возможности спросить у самца кита. Я не знаю, - признает исследователь. - Верны ли киты друг другу? Насколько мы знаем, многолетней моногамии у китов не существует. У ближайших родственников гренландских китов, южных гладких китов, самка одновременно может спариваться с двумя самцами. Будут ли это те же самцы на следующий год? Мы не знаем.

Четвертая: О чем поют киты?

- Про песни китов современная наука знает вроде бы много - но очень мало. Собраны звуки, которыми они обмениваются, известно, на каких частотах. Некоторые киты могут общаться через Атлантический океан. Больше 5 000 км! К сожалению, в приграничном Охотском море получить разрешение на акустические исследования с гидрофонами непросто. Но мы надеемся, что в обозримом будущем и эту тему затронем. Будет очень интересно посмотреть, какими звуками гренландские киты общаются, что они поют во время своих балов, - говорит Цидулко.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Дрон летит? Выдыхаем!

Как исследуют китов в XXI веке?

- Большое подспорье нам, морским биологам, принесли дроны. Мы используем квадрокоптеры, чтобы делать фотосъемку. У каждого кита индивидуальная окраска. По ней их можно распознавать, как людей по отпечаткам пальцев или радужке глаза. Двух одинаковых по раскраске китов вы не найдете. Могут быть похожие, но одинаковых нет, - объясняет Григорий. - Дроны с чашкой Петри мы используем и для взятия проб выдоха, чтобы получить бактериальный анализ выдыхаемого воздуха. Это нам дает понимание, какие микроорганизмы, патогенные или нормальные, в них обитают. И это передовой край китовой науки. А еще мы гордимся, что договорились с замечательными сап-инструкторами, которые страхуют гостей бухты на воде. А для нас собирают экскременты китов. И таким образом мы можем посмотреть состав микробиома и верхних дыхательных путей, и кишечника.

Китов в Охотском море сейчас изучают две группы ученых, рассказал KP.RU Григорий Цидулко:

- Первая и основная - наш Центр спасения морских млекопитающих. Вторая - институт Институт проблем эволюции и экологии РАН им. А.Н. Северцова, руководитель проекта Милена Морозова. Они метят китов с помощью гарпунов: вгоняют в жировую прослойку гарпун с спутниковым передатчиком, также составляют генетическую таблицу и фототаблицу. Благодаря ежегодным экспедициям удалось узнать маршруты миграции, социализации, взаимодействия, примерный район зимовок.

КСТАТИ

Правда ли, что это кит-патриот и никогда не покидает вод Российской Федерации?

- Да и нет. Гренландские киты живут около побережья Гренландии, Канадской Арктики, в Беринговом проливе, Чукотском и Беринговом морях. Но охотоморские киты - отдельная, изолированная популяция, которая живет только здесь у нас, в России, в Охотском море, - говорит ученый. - На севере Хабаровского края - ясли и детский сад для этой уникальной популяции гренландских китов.

О ГРУСТНОМ

Почему у киты выбрасываются на берег и умеют ли они грустить

- Много разных причин. Антропогенное воздействие, вирусные заболевания, которые повреждают мозжечок, ошибка навигации. Когда зубатые киты, белухи, гринды, дельфины попадают в прибойную полосу во время шторма, у них начинает сбоить, грубо говоря, эхолокация, и они могут оказаться на мели. В Охотском море белухи иногда увлекаются охотой на рыбу на мелководье и пропускают ту фазу отлива, когда они еще могут с мели уйти. А мели здесь иногда обнажаются километровые, и они просто не успевают уплыть.

- А от грусти кит может выброситься?

- Никто про грусть китов, кроме самих китов, не может рассказать. Но есть факты, которые говорят нам, что как минимум у косаток и кашалотов есть эмоции. И особый участок мозга, за них отвечающий. Если детеныш погибает, самка еще долго не расстается с ним. Иногда другие члены стаи забирают у нее тело погибшего детёныша, чтобы самка могла покормиться, нырнуть в глубину, что-то поймать. И потом она снова к нему возвращается. Один из таких случаев длился 10 или 11 дней. Это глубокая эмоциональная сопричастность, привязанность.

- Из-за чего погибают детёныши?

- Неудачные роды, какие-то патологии развития, вирусные заболевания, неудачное время родов - шторм, к примеру.

КАК СЮДА ПОПАСТЬ

Вахтовки - или круиз

«Метеором» по Амуру из Комсомольска-на-Амуре в Николаевск-на-Амуре. - почти полусуток невероятной красоты высоких зелёных берегов. Затем автобус до посёлка золотодобытчиков Многовершинный. Дальше - брутальные «КАМАЗы»-вахтовики с огромными колесами. Два часа через лес («здесь нет тайги, это дальневосточные джунгли из пяти ярусов растений», объяснили местные) с преодолением рек (и в них реально плещется горбуша!). Финиш сухопутной части дороги - залив Рейнеке. И еще два часа на катере до залива Александры, к базе у озера Мухтель.

Да, есть более быстрый путь - самолет из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, но этапов с вахтовиками и катером не избежать. Дорога к Шантарскому морю (так называют часть Охотского моря в заливах у Шантарского архипелага) не будет лёгкой. Но туристы сюда едут:

- Туристы могут побывать на Шантарах, воспользовавшись предложениями туроператоров (наш визит, например, помог организовать Михаил Белоусов и его туркомпания «Миша, прокати!». - Ред.) Программа «Гиганты Охотоморья» охватывает места миграции китов в национальном парке. Сейчас развивается не только экспедиционный формат, но и круизный. В этом году прибыли первые два судна на Шантары, пробыли всего 3 дня. Круизные суда отправляются из порта Корсаков на Сахалине, Петропавловска-Камчатского или Магадана. Маршрут круиза охватывает Сахалин, Камчатку, Курилы, с заходом на Шантарские острова, - рассказал KP.RU Григорий Цидулко. - Высадки на островах возможны в определенных местах, заблаговременно необходимо получить разрешение в нацпарке.