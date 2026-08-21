В руках сотрудников ФСБ оказываются не только жертвы мошенников, но и граждане, сознательно предлагающие свои услуги в качестве диверсантов. Фото: Виталий Невар/ТАСС

Есть люди, которых украинские спецслужбы используют безо всякого на то их желания и согласия. Скажем, взломали ваш аккаунт в соцсети и от вашего имени начинают писать в нем. Бывает, кого-то используют вслепую, чтобы навредить России. Но есть особая категория граждан, которая абсолютно сознательно идет на сотрудничество с иностранной разведкой. И не просто идет, а сама предлагает свои услуги в качестве диверсантов.

ИСКАЛ КОНТАКТЫ В СБУ

Вот такого иностранного гражданина в августе задержали наши спецслужбы, когда тот пытался незаконно прошмыгнуть на российско-норвежской границе. Персонаж оказался весьма любопытным.

- Я с 2023 по 2026 год я отправлял заявки в территориальную оборону Украины, отправлял заявки в телеграм-каналы, поддерживающие Украину. Там поинтересовались моей специальностью А я – эксперт по дронам, искусственному интеллекту и робототехнике. Я готов управлять дронами и знал последствия этого для себя, - на ломаном, но вполне понятном, русском языке признается этот «эксперт», как настойчиво он искал выходы на СБУ и предлагал им свои услуги.

Какого же рода это были услуги? Для начала диверсант приехал в Москву. Здесь он разведывал на столичных вокзалах, сколько грузовых железнодорожных составов перевозит нефтепродукты. Также его интересовали административные объекты Москвы, здания органов государственного управления и места большого скопления граждан. А для того, чтобы собрать эти данные, агент СБУ попытался запустить в Москве разведывательный FPV-дрон.

Когда он собрал информацию для готовящегося теракта, то решил спасать свою шкуру. Вылетел из Москвы в Мурманск, где хотел незаконно пересечь границу и спрятаться в Норвегии. Но сотрудники наших спецслужб этим планам помешали.

Вот кадры, как шпиона «ведут» в аэропорту, а на следующих кадрах его уже кладут лицом на асфальт и защелкивают наручники за спиной. В принципе, логичный и бесславный финал, к которому этот персонаж упорно стремился.

- Официальный Киев никак не оставляет попыток ударить по стратегически важным объектам в Москве и области. Дроны для этого им поставляет Европа. Вот только ракетами и беспилотниками дальнего радиуса действия у него ударить не получается, а потому приходится действовать БПЛА малой дальности. Они небольшого размера и могут собираться на месте, - рассказал ведущий специалист в области криминалистической взрывотехники ФСБ России.

Запустить такие можно только с территории России. Вот тут и пригождаются те, кого на Украине уже давно окрестили одноразовыми «биодронами».

- Сейчас огромное многообразие беспилотников. Есть те, в которых встроена взрывчатка, есть дроны, которые несут противотанковые мины, есть дроны-ждуны, такие запрограммированы на определенный объект и оснащены камерой. Важно одно: все они могут использоваться исключительно войсками или специализированными центрами подготовки пилотов дронов. А если вы заметили дроны или какие-то их элементы, сообщите в ФСБ. Возможно, что они готовятся для теракта, - сообщил куратор штурмового отряда и центра боевой подготовки «Бессмертный Сталинград» Андрей Гимбатов.

«ВАМ ЗВОНИТ ПОЛКОВНИК ФСБ!»

В июне сотрудники ФСБ уже пресекли готовящийся теракт, когда СБУ планировали взорвать крупнейшее оборонное предприятие в Московской области. Тогда из стран Евросоюза контрабандой ввезли 35 FPV. Все – с мощными взрывными устройствами. Исполнитель и семь пособников арестованы, их ждут внушительные тюремные сроки. Еще один исполнитель открыл стрельбу по сотрудникам спецслужб и был ликвидирован.

В июне сотрудники ФСБ пресекли готовящийся теракт, когда СБУ планировали взорвать крупнейшее оборонное предприятие в Московской области. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

А еще раньше, в марте этого года, ФСБ сорвали попытку диверсантов купить на одном из предприятий Москвы БПЛА, которые управляются по оптоволоконному кабелю и способны переносить груз до 20 кг. Если бы это случилось, то противник нанес удары по критически важным объектами Москвы и области.

А для переговоров противник использовал взломанные аккаунты россиян в мессенджерах «WhatsApp»*, «Telegram» и приложении «Яндекс GO».

Мишенью для вербовщиков становятся люди, пострадавшие от мошенничества. Им вдруг звонят участливые сотрудники «Центробанка России», «Росфинмониторинга», «налоговики» или «сотрудники ФСБ».

Жертву уверяют, что помогут ей вернуть деньги и предлагают участие в «спецоперации правоохранительных органов». Для обманутого, который и так уже сбит с толку, это кажется единственным спасением, да еще можно почувствовать причастность к чему-то важному и нужному.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ВТЯГИВАТЬ СЕБЯ ГЛУБЖЕ

Ничего не подозревающего человека могут попросить замерить уровень сигнала сотовой связи рядом с каким-нибудь зданием или проверить, как там «ловит» мобильный интернет. Могут поставить задачу – купить на маркетплейсе дрон или забрать его из указанного тайника, оснастить взрывчаткой и доставить к определенному месту для запуска. А выглядеть это может, как просьба доставить посылку и таким образом помочь нашим спецслужбам. Нередко предлагают оформить и передать SIM-карты для дистанционного управления дронами.

- Запомните, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб, прокуратуры, Росфинмониторинга, Центрального Банка России, сервиса «Госуслуги» НИКОГДА не звонят гражданам через «WhatsApp»*, «Telegram» и другие мессенджеры, не требуют предоставлять данные паспортов, банковских карт и цифровых кодов, а также не привлекают к участию в оперативных и иных мероприятиях, - напоминают представители ФСБ.

Задание от мошенников может выглядеть как просьба доставить посылку и таким образом помочь нашим спецслужбам. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

А еще гражданам советуют чаще общаться со своими детьми и пожилыми родственниками, чтобы они доверительно рассказывали вам обо всем, что происходит в их жизни.

- Если у вас взломали аккаунт, если вы стали жертвой мошенников, то первое, что нужно сделать – сразу же написать заявление в правоохранительные органы. Не позволяйте втягивать себя глубже, становиться игрушкой в руках преступников и их сообщником поневоле, - напоминают сотрудники спецслужб.

При подозрении на мошенничество, а также в случае взлома электронной почты, аккаунтов в социальных сетях, мессенджерах и иных интернет-сервисах, утечке персональных данных, незамедлительно обратитесь по телефонам «112», «02» (с мобильного — «102») или по телефонам ФСБ России: 8(800) 224-22-22, +7(495) 224-22-22, МВД России: 8(800) 222-74-47, +7(495)031-74-47.

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