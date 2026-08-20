Зюганов: Тульские оружейники работают в три смены под лозунгом «Все для Победы!»

Фото предоставлено пресс-службой КП РФ

— …Алло, Геннадий Андреевич! Это Гамов, помощник Зюганова.

- Надежный помощник!

- Я обычно это - из скромности - вычеркиваю. А сейчас, пожалуй, оставлю - двенадцатый час ночи, все же. И я вот, наконец, дозвонился! Ура!

- Ну, Саш, ты же у меня помощник-то еще и настойчивый.

- Есть у кого учиться!

- А мы сейчас проезжаем Подольск, возвращаемся из Тулы.

- Товарищ Генеральный секретарь! Мой товарищ Юрий Афонин однажды в программе «Партийная среда» на Радио «Комсомольская правда», вспоминая свою родную Тулу, рассказывал мне… Вот когда на многих оборонных заводах наши по «указанию» американцев порезали станки, оборудование, оружие. Только - не тульские оружейники… К ним приехали американцы с какой-то инспекцией, а трудящиеся попрятали от них все и сохранили тульское вооружение. Вы видели этих легендарных людей, которые сохранили щит для Родины и продолжают делать очень хорошее оружие?

- Ну, прежде всего, сегодня 19-е.

(Разговор был накануне - в среду, поздним вечером. - А.Г) С одной стороны, большой православный праздник – Преображение Господне.

У меня на родине отца (в Орловской области. - А.Г.) это был главный, козырной праздник… И мы обязаны были в родовой дом приехать со всей страны, по 50 - 60 человек собиралось.

Я вспоминаю это счастливое детство, когда все приезжали, угощались, Яблочный Спас, мед. В общем, такое братство уникальное.

- С праздником, кстати!

- Спасибо! Тебя так же…

И в этот день ГКЧП был (речь о путче в августе 1991-го. - А.Г.) Когда пытались разрушить нашу страну, организуя всякие провокации… И потом - уничтожая наши заводы и военно-промышленный комплекс.

Фото предоставлено пресс-службой КП РФ

Вот мы в этот день специально побывали в Новомосковске, в Туле и заехали в Спасское. Именно здесь, в этом регионе, трудился Василий Александрович Стародубцев. Мы вместе с ним в Туле работали 3 месяца, когда поставили задачу провести Стародубцева губернатором. Нам удалось это сделать.

И спасали, прежде всего, шахтеров, которые голодали и оказались без работы, учителей и врачей, которые были без зарплаты.

И все сделали, чтобы спасти уникальный оружейный комплекс Тулы.

Вот в кабинете в Спасском, в хозяйстве, которым руководил Стародубцев, висит портрет Петра Великого. А Петр разгромил шведов в 1709 году под Полтавой и понял, что армии требуется новое вооружение. И привез в Тулу Демидову целую связку западных ружей. И говорит ему, промышленнику, купцу знаменитому: «Можешь такие сделать?» Он говорит: «Оставляй, государь». Он сделал ружья лучше.

И после этого Петр в Туле основал первый казенный завод империи, оружейный. И Тула с тех пор стала выдающейся кузницей оружия.

Вот сейчас я порадовался, что нам со Стародубцевым удалось все это сохранить, приумножить. А Алексей Дюмин, будучи 8 лет здесь губернатором, он утроил эти возможности.

- Несколько раз с ним в Туле встречался, делал публикации для «Комсомольской правды».

- Здесь создали уникальный парк «Патриот» и два музея. Первый - Музей обороны… Тулу фашисты так и не взяли, здесь перемололи танки Гудериана, не пустили их на Москву.

Фото предоставлено пресс-службой КП РФ

- Отлично!

- И второй - Музей СВО великолепный.

- Здорово!

- Я в этом центре провел встречу с оружейниками, с нашим партийным активом, народными патриотами…

Здесь великолепные традиции, туляки восстановили все памятные места, кремль вообще. Блестяще выглядит. Провели реставрацию главного собора в кремле. Я в восторге от того, как это сделано.

Вот сейчас уже 12-й час ночи, и мы только возвращаемся из этой рабочей поездки.

И заверяю тебя, что тульское оружие стоит на защите, заводы работают, как положено, в три смены. Под лозунгом: «Все для фронта! Все для Победы!»

Я сердечно благодарю за вклад в Победу ребят-десантников легендарной 106-й десантной дивизии. Мы с ними встретились в Туле. И прямо оттуда, из Города-Героя, отправили на фронт свой очередной гуманитарный конвой. Это и мотоциклы, и продовольствие, и генераторы, и медикаменты. Так что - выполняем и ваше «поручение», товарищ Гамов.

- Это не «поручение», товарищ Генеральный секретарь. Это - просьба «Комсомольской правды».

- Да, хорошо, учтем.

Фото предоставлено пресс-службой КП РФ

- У меня еще одна просьба к вам, товарищ Генеральный секретарь. Вы немножко подремлите в машине. Я знаю, что вы умеете спать и на ходу... Прошу вас…Потому что вы утомились, берегите себя, Геннадий Андреевич.

- (Смеется) Ну, вот - теперь наконец-то и Гамов заботится о Генеральном секретаре. Это что-то новое у «Комсомолки». Вижу, готовишься вступать к КПРФ.

- (смеюсь) А я и не выходил.

- Это правильно.

- У меня подпись Зюганова есть на партбилете. Я вас обнимаю. Берегите себя, товарищ Генеральный секретарь.

- Давай. Обнимаю.

- Слава КПРФ! Слава товарищу Зюганову!

- Ура!