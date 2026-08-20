Дмитрий Песков: путч ГКЧП 1991 года - неотъемлемая часть истории нашей страны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

- … Дмитрий Сергеевич, в эти дни отмечается 35-я годовщина путча ГКЧП. Как в Кремле оценивают это историческое событие?

- Это часть нашей истории, - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая в четверг, 20 августа, на вопросы журналиста KP.RU. - Кто-то трактует ее со знаком плюс, кто-то трактует со знаком минус… (Речь о событиях августа 1991-го. - А.Г.) Но это - неотъемлемая часть истории нашей с вами страны.

- Спасибо.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

"Дмитрий Сергеевич, планирует ли Владимир Путин посетить саммит ШОС с Киргизии? И планируется ли на полях мероприятия у президента встреча с Си Цзиньпином, который в эти дни будет в Киргизии с государственным визитом? И какие темы планируется обсудить китайским лидерам?"

Песков:

"Вы забегаете вперед. Действительно, участие президента планируется. Но что касается графика двусторонних встреч, контактов на полях этого саммита (а это будет весьма и весьма представительное и содержательное мероприятие), мы (об этом) своевременно вас проинформируем".