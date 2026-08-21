Со стилягами в СССР боролись «шершавым языком плаката»

«БУДЬ ГОТОВ!» ЗА ПОЛМИЛЛИОНА

- Видал?! - изумился коллега, отправив мне ссылку на «Авито». Такую реакцию вызвало у бывалого журналиста объявление о продаже плаката «Будь готов!»: на красном фоне три пионера трубили в горны и просили за эту красоту ровно 500 тысяч рублей. Однако...

«Комсомолка» писала о старых книгах, фотографиях, елочных игрушках. Но, оказывается, плакаты времен СССР тоже являются предметом искушения для любителей советской старины и профессиональных коллекционеров. А заодно и тех, кто надеется околпачить простака.

- Какие там полмиллиона! - не на шутку рассердился зав. букинистическим отделом антикварного магазина на Таганке Андрей Горячев, когда я показал ему пионеров. - Это же только 1988 год, плакату красная цена - 20-30 тысяч. Я даже обсуждать не хочу. Вот смотрите, у нас Любовь Попова — 150 тысяч. Так это же имя в русском авангарде, да и самому плакату более ста лет!

Плакат Лазаря Лисицкого был продан за 3,4 млн рублей. Это самая высокая цена из обнародованных и документально подтвержденных сделок

Впрочем, некоторые советские плакаты действительно уходят с аукционов за миллионы рублей. Этот жанр стал не только предметом коллекционирования, но и признан мировым культурным феноменом: его серьезно изучают в России и за рубежом.

- Популярность советского плаката, особенно времен Маяковского и других представителей русского авангарда, объясняется просто: он цепляет, - объяснила KP.RU дизайнер Юлия Латышева. - Крупные цветовые пятна, четкие диагонали, контраст, минимум лишнего - все то, чему учат дизайнеров и сегодня. Считается, что у дизайнера или блогера есть три секунды, чтобы завладеть вниманием зрителя. Авторы советских плакатов действовали по тому же принципу, только вместо интернета у них была улица. Прохожий должен был мгновенно ухватить мысль, настроиться на ту же эмоциональную волну и, желательно, сделать то, что требуется в плакате: записаться добровольцем, выйти на субботник или купить облигации.

Реклама Добролета – народного акционерного общества, собиравшего деньги на развитие советской авиации у населения. Родченко, пытаясь оживить казенный текст заказчика, придумал простенькую рифму. Маяковский ее высмеял. С этой перепалки началась их совмест

А ведь был еще Маяковский. Именно его называют родоначальником новаторского стиля советского плаката. Когда работает не только «картинка», но и текст. Раньше писали какую-то незапоминающуюся тоску типа «Зоологический сад открыт ежедневно». А слоганы Маяковского «Нигде кроме, как в Моссельпроме» или «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы» живут уже сотню лет.

БУМ СОВЕТСКОГО ПЛАКАТА

Советские плакаты можно купить на маркетплейсах, но это риск: к разумной цене могут запросто пририсовать еще пару ноликов. Интернет-аукционы или антикварные магазины, в том числе, онлайн, более реалистичны. Но самый информативный источник — сайты аукционов, где сохраняются данные о прошедших торгах. Или сайт bidspirit, где собраны данные со всех основных аукционов страны.

Так что если в антикварной лавке вам понравится какой-то революционный плакат за 200 тысяч, то загляните в архив интернет-аукционов — возможно, этот же плакат месяц назад был выставлен за 50 тысяч, и его никто не купил. Это может стать аргументом в торге с продавцами.

Некоторые плакаты 20-х и сейчас смотрятся актуально, как, например, этот плакат Маяковского...

...А плакаты военных времен – и подавно

Сегодня появление нового плаката из первых рук — это редкость, сейчас уже сами коллекционеры перепродают свои сокровища друг другу.

- Раньше чаще приносили, в конце 90-х - начале 2000-х вообще был бум на советские плакаты, - вспоминает антиквар Горячев. - Помимо коллекционеров их активно покупали рестораторы, которые оформляли свои заведения в ретро-стиле. Они нам заказывали целые комплекты предметов, главным образом, послевоенных годов — мебель, книги, плакаты, причем высокий спрос был на плакаты, изображавшие счастливую советскую жизнь...

Можно приобрести понравившийся плакат и на выставках частных музеев. А вот на государственных вернисажах такой возможности нет.

- Продавать мы не имеем права — после того, как плакат попал в музейный фонд, он регистрируется и становится государственной собственностью. А мы, музейные работники, отвечаем за сохранность этого имущества, - объяснила «КП» сокуратор проходящей сейчас в Музее Москвы выставки «Век в лозунгах и красках. Из истории московского плаката» Екатерина Маркова.

Но зато на таких вернисажах можно увидеть экземпляры, о которых частник только мечтает. Например, на выставке в Музее Москвы (Зубовский бульвар, 2), которая продлится до 30 августа, есть один из первых оттисков известного плаката Леонида Пастернака (отца поэта Бориса Пастернака) «На помощь жертвам войны» 1914 г. - это самый популярный плакат того времени. Или авторский экземпляр известного плаката «Не болтай!» Нины Ватолиной, написанный в первые дни Великой Отечественной. Есть там и ранние плакаты-лубки Маяковского на темы Первой мировой, где он сам и рисовал, и делал подписи.

«РОДИНА-МАТЬ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ

Выставки советского плаката проходят не только в России, но и в дальнем зарубежье.

- Сейчас в Американском музее русского искусства в Миннеаполисе проходит выставка «Poster Art of the Soviet Era» («Плакатное искусство советской эпохи»). Среди авторов Дейнека, Клуцис, Самохвалов, Викторов, - рассказала KP.RU реставратор Вероника Всеволожская.

Интерес к русскому плакату возник в США после того, как в 1997 г. в Институте искусств Чикаго во время ремонта между двумя фальшстенами обнаружили 28 рулонов советских агитационных плакатов времен войны. Позже выяснилось, что это редчайшие плакаты «Окон ТАСС», которые советское правительство выслало в США, чтобы показать, как в СССР борются с общим врагом, и которые считались утраченными.

Проблемы с зацеперами начались еще на заре советской власти

С тех пор советские плакаты стали активно выставлять на зарубежных аукционах. Оказалось, что их немало скопилось на руках у жителей бывшего СССР, уехавших на Запад, и у иностранцев, приезжавших в Россию и другие когда-то братские республики. На вывоз плакатов наша таможня смотрела не так строго, как, например, на вывоз картин или драгоценностей. Только в 2020 г. было принято постановление Правительства РФ, по которому плакаты могут считаться культурными ценностями, если они имеют историческое или художественное значение. При этом если плакат был издан менее 100 лет назад и его тираж превышал 5000 экземпляров, то он не признавался культурной ценностью. Под это послабление, к сожалению, подпадает большинство военных плакатов «Окон ТАСС», каждый из которых стоит десятки тысяч рублей.

Сейчас зарубежные аукционы стали для коллекционеров едва ли не основным каналом добычи редких экспонатов. Ведь там можно найти работы, которых у нас днем с огнем не сыщешь.

- Сейчас ко мне из Америки едут плакаты 20-х годов, купил там на аукционе какое-то количество, в том числе Родченко и Маяковского, - раскрыл «КП» карты коллекционер Виталий Логинов. - За сколько – не скажу. За приличные деньги. Еще в США продавался знаменитый плакат Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет». Кто купил? Россиянин купил...

ПОЧЕМУ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ ТАКИЕ СКРЫТНЫЕ

Коллекционеры, вообще-то, не любят делиться секретами, но для «Комсомолки» было сделано исключение.

- Для своей коллекции я покупаю плакаты на аукционах или у частных лиц — это могут быть потомки авторов, другие коллекционеры, - рассказал Логинов. - Причем ситуаций, когда человек за две копейки отдает ценную вещь, не бывает. Люди хорошо знают, что сколько стоит, а нередко даже приходят с завышенными ожиданиями. Посмотрите, какой год, говорят. Но возраст — это не единственный критерий. Если плакат выпускался большим тиражом, и их осталось много, то они не так ценны, как штучные работы.

На просьбу показать что-то из личного собрания, коллекционер ответил категорическим отказом. И дело не в страхе, что ограбят, и не в скромности. Тут другой расчет.

- Коллекционеры не хотят выставлять свои вещи на публику, потому что если предмет уже засвечен, то его ценность снижается, - объяснил Логинов. - Музеи или состоятельные люди, которые покупают артефакты у таких коллекционеров, как я, сами выставят, если захотят. И смогут сказать: «Демонстрируется впервые» или что-то в этом роде. Это привлечет больше внимания, позволит поставить более высокую цену. А если это сделаю я, то у них уже не будет приоритета, им будет неинтересно приобретать такую вещь.

ИНОГДА ОНИ ДОРОЖАЮТ

Можно ли расценивать покупку плаката как инвестицию — по аналогии с произведениями живописи? Эксперты осторожны.

- Плакаты сложно продать, это не продукт массового спроса, - говорит Маркова. - Дорого стоят работы 20-х годов, но многие из них плохо сохранились, осыпается краска.

Вообще-то, плакат и не задумывался как непреходящая ценность и тем более, как инвестиция. Вряд ли кто-то из авторов предполагал, что за их работы, которые порой создавались за одну ночь, будут платить деньги, сопоставимые со среднегодовым заработком.

Выставка к 30-летию творчества Маяковского. Поэт печален. Автор плаката будто знал, что приглашенные руководители государства и «писательского цеха» проигнорируют выставку

- Плакат клеили на стену, через неделю заклеивали новым. Поэтому хорошо сохранившиеся оригиналы сегодня встречаются очень редко, - говорит Латышева. - У коллекционеров есть такая шутка: лучший способ сохранить плакат, это когда его забыли снять со стены.

В том смысле, что такую вещь лучше лишний раз не трогать и не сворачивать в рулон, а именно так большинство людей и поступает. Сейчас многие старые бумажные плакаты для продления жизни клеят на более плотную бумагу или холст – в аукционных лотах это указывается.

Ситуация на рынке подтверждает слова экспертов: продавцы повышают цены, но покупатели не готовы раскошеливаться. Например, в 2003 году работа известного военного плакатиста лауреата двух Сталинских премий Виктора Иванова с изображением Маяковского и его строчкой «На всей планете, товарищи люди, объявите: войны не будет!» (1958 г.) была выставлена за 1300 рублей и ушла за 7 тысяч. А в 2021 году такой же плакат был выставлен за 20 тысяч, но остался без покупателя.

В антикварной лавке на Арбате сейчас висит прекрасный плакат «Спартакиада. Август 1928 года», за него просят 350 тысяч рублей. В октябре прошлого года такой же (а возможно, тот же) ушел с аукциона за 120 тысяч. И если найдется покупатель, то получится, что меньше чем за год вещь подорожает в три раза – чем не инвестиция!

Товарищ, бди!

А-ЛЯ КАНДИНСКИЙ ЗА ДВА МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Интересно, а плакаты подделывают? Оказывается, еще как! Печатают плакат известного художника прошлого века, затем с помощью химии старят бумагу, и вперед. Желтые «пятна времени» жулики делать научились, а вот с текстурой получается не всегда. Поэтому, если у столетнего рисунка хорошая плотная бумага, которая не крошится, это должно вызывать подозрения, предупреждают эксперты сайта раритетов rarita.ru. Кроме того, старые листы с одной стороны более гладкие, чем с другой. Современная бумага одинакова с обеих сторон.

Распознать подделку надежнее всего с помощью лупы с 10-кратным увеличением. Через линзу краска на старых плакатах, выполненных методом литографии, выглядит не так, как на современной офсетной печати. В первом случае хаотичное «зерно», во втором – упорядоченные точки.

Покупатель не всегда готов выложить за советский плакат шестизначную сумму

Еще один метод обмана – создание изображения в стиле знаменитого художника. Якобы неизвестная работа. Разоблачить махинаторов можно, сделав запрос в Российскую государственную библиотеку, где хранятся экземпляры всей издававшейся в СССР печатной продукции, в том числе плакатов.

- Но многие советские художники выезжали за границу и творили там – в этом случае экземпляры не отправлялись в СССР, а картины и плакаты не заносились в отечественные каталоги, - рассказал «КП» адвокат Максим Парасочка. - Некоторые пользуются этим. Например, недавно знакомый попросил помочь с оценкой подлинности работы якобы Василия Кандинского, выполненной в 1926 году, когда тот преподавал в школе искусств в Баухаузе, Германия. Некий гражданин продавал ее за два миллиона долларов. Однако привлеченный мной эксперт с помощью химического анализа выяснил, что в работе использовались краски, которые были изобретены лет на десять позже. Так что участвовать в сделке с картиной «а-ля Кандинский» я знакомому отсоветовал.

«НЕ ЗАБОЛТАТЬ ПЕРЕСТРОЙКУ» — ЭТО БЫЛО СВЕЖО!

Самые массовые тиражи у плакатов были в 70-80 годах. Нам удалось найти одного из тех, который стоял, так сказать, у руля советского агит-пропа.

Плакаты времен перестройки существенно отличались от советских

- В конце 80-х я работал в секторе печати идеологического отдела ЦК КПСС и курировал издательства, в том числе «Плакат», которое было монополистом по выпуску этой продукции, - рассказал «КП» экс-сенатор Левон Чахмахчян. - Когда мы выезжали в регионы, обязательно при посещении предприятий обращали внимание на лозунги и плакаты. Обязательно должна быть текущая повестка: достойно встретим съезд КПСС или пленум. Тема детства и семьи. Если круглая дата Победы — должен быть и соответствующий плакат. Нет даты - все равно должна быть патриотическая тема. Прославление труда: если металлургическое предприятие - плакат с рабочим-сталеваром и соответствующим лозунгом, если колхоз - то на тему хлеборобов. Ну и конечно, портреты членов Политбюро, секретарей ЦК КПСС и классиков — Ленина, Маркса, Энгельса. Они вывешивались в кабинетах руководителей предприятий и секретарей парткомов.

- А кто рисовал эти плакаты?

- Их имена не были широко известны, но это хорошие художники. Там было что-то вроде закрытого клуба, новых людей практически не брали. Была своя специализация. Кто-то хорошо рисовал женские лица, кто-то детей, у кого-то героические образы получались. Вообще, работа в издательстве была хорошо отлажена. И не помню случая, чтобы художники попадали в какие-то истории - с моральным обликом был полный порядок. И никто не жаловался, что кому-то больше заказов или почестей, все было очень спокойно и политически выверено не только в рисунках, но и в повседневной жизни.

- Платили им хорошо?

- Пожалуй, неплохо. Зарплата плюс гонорар за каждый плакат или открытку. В конце 80-х это было 10-12 рублей за плакат, в 1991, когда пошла инфляция, уже 100-150. В месяц они выдавали не менее десятка работ. Это были не только политические плакаты, но и постеры к фильмам, спортивные темы.

- Кто придумывал сюжеты?

- В издательстве был редакционный совет, он и принимал решение. Потом эскизы отправлялись к нам, и мы согласовывали. Не помню случая, чтобы были замечания, там очень точно попадали в тему. А вот когда началась перестройка, оказалось, что старые трафареты, когда, например, в плакатах о подготовке к очередному съезду менялся только номер съезда, не подходили. Руководство издательства стало чаще советоваться, и мы давали рекомендации, как все преподносить: активнее употреблять ключевые термины «перестройка», «гласность», «ускорение». Помню, предложили сделать плакат с надписью: «Главное - не заболтать перестройку!». Это фраза из выступления Горбачева. Решили, что это свежо.

- А где сейчас все эти плакаты?

- Их выпускали миллионными тиражами, но многое было утрачено в 90-е. Хотя думаю, что-то осталось и на руках у населения. Кстати, в парикмахерской, куда я хожу, на стенах висят портреты Андропова, Черненко, Брежнева. Политические плакаты превратились в элемент декора…

Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

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