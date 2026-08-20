Ил-76 МЧС России. Фото: МЧС

Как мы уже сообщали, среду, 19 августа, в 22.57 мск по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Сербию прибыл Ил 76 нашего МЧС.

На борту - оперативная группа для тушения природных пожаров.

А уже в четверг, 20-го, наш Ил-76, которого еще называют «пожарным бомбордировщиаом», сбросил 42 тонны воды в районе заповедника Делиблатска-Пешчара.

- Этот участок, расположенный в 180 километрах от города Ниш на северо-востоке страны, является центром пожаров, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Российского чрезвычайного ведомства.

ДРУГИЕ ПОДРОБНОСТИ

Сейчас в Делиблатска-Пешчаре фиксируется крупнейший очаг возгорания на территории Республика Сербия - огнем охвачено свыше 3,5 тысячи гектаров.

Пламя распространилось и на территорию охотничьего хозяйства Драгичев-хат. «Тушение пожара, - читаем в оперативной сводке, - осложняется аномально высокой температурой и сильным ветром. Из-за обмеления Дуная возникла острая нехватка воды…»

КСТАТИ

На территории Республики Сербии для ликвидации пожара также задействованы два вертолета Ка-32, приобретенные у России.

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«Комсомольская правда» желает удачи нашим спасателям. Ребята, берегите себя!

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