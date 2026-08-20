Как мы уже сообщали, среду, 19 августа, в 22.57 мск по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Сербию прибыл Ил 76 нашего МЧС.
На борту - оперативная группа для тушения природных пожаров.
А уже в четверг, 20-го, наш Ил-76, которого еще называют «пожарным бомбордировщиаом», сбросил 42 тонны воды в районе заповедника Делиблатска-Пешчара.
- Этот участок, расположенный в 180 километрах от города Ниш на северо-востоке страны, является центром пожаров, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Российского чрезвычайного ведомства.
ДРУГИЕ ПОДРОБНОСТИ
Сейчас в Делиблатска-Пешчаре фиксируется крупнейший очаг возгорания на территории Республика Сербия - огнем охвачено свыше 3,5 тысячи гектаров.
Пламя распространилось и на территорию охотничьего хозяйства Драгичев-хат. «Тушение пожара, - читаем в оперативной сводке, - осложняется аномально высокой температурой и сильным ветром. Из-за обмеления Дуная возникла острая нехватка воды…»
КСТАТИ
На территории Республики Сербии для ликвидации пожара также задействованы два вертолета Ка-32, приобретенные у России.
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«Комсомольская правда» желает удачи нашим спасателям. Ребята, берегите себя!
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