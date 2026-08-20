Фестиваль «Перспектум» объявил состав жюри юбилейного сезона

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Перспектум».

В ноябре в Москве в пятый раз проведут фестиваль маркетинговых услуг «Перспектум». Сейчас оргкомитет принимает заявки от номинантов (до 18 сентября). Также опубликован состав жюри. Проекты будут оценивать более 90 лидеров индустрии — это представители крупнейших агентств, рекламных холдингов и ведущих российских брендов.

Организаторы рассказали, что в юбилейном сезоне переработали структуру фестиваля. Заявки принимают в пяти блоках, которые отражают разные сферы маркетинговых услуг. Всего премию вручат в 240 номинациях по основным сегментам бизнеса.

Есть изменение и в принципе формирования жюри. Председатели каждого блока лично отбирали «судейскую коллегию» в свои команды. Приглашали экспертов с большим практическим опытом в маркетинге, глубоким знанием рынка и репутацией в индустрии. Также соблюли пропорцию 1:1: половина экспертов — представители агентств, половина — рекламодатели. Такой состав коллегии призван обеспечить многогранный взгляд на работы и максимальную объективность оценки.

— Хотелось бы видеть в мероприятиях больше инновационных идей, смелое использование искусственного интеллекта и нестандартных инструментов в реализации кейсов. Ценится креативный подход, неожиданные решения и умение применять привычные вещи там, где их совсем не ожидаешь увидеть. Самые сильные проекты — не обязательно самые дорогие. Иногда кейс становится по настоящему «вау» не благодаря бюджету, а благодаря идее, которая удивляет, вызывает эмоции и запоминается, — прокомментировал блок премии старший менеджер по маркетингу Ozon Банк Алексей Евченко.

— От участников хочется видеть сильные проекты, которые создают дополнительную ценность для бренда, спорта и аудитории, а не ограничиваются размещением логотипа. Для меня признак сильной кампании — оригинальная идея, органичная интеграция в спортивное событие, высокий уровень вовлечённости и измеримый эффект для бренда, — прокомментировала номинации этого «спортивного» блока эксперт направления Центра спортивного маркетинга НСПК Екатерина Степаненко.

В рамках фестиваля будут рассмотрены блоки: «Торговый маркетинг», «Событийный маркетинг», «Спортивный и развлекательный маркетинг», «Потребительский маркетинг», «Лучшая студенческая кампания»

Полный список жюри оргкомитет опубликовал на сайте премии.