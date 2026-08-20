Звездные разборки: Седокова больше двух лет судится с родными Тиммы, а Петросян с трудом поделил миллиардное имущество со Степаненко

Седокова больше двух лет судится с родными Тиммы, а Петросян с трудом поделил миллиардное имущество со Степаненко. Фото: Иван МАКЕЕВ, Евгения ГУСЕВА.

Скандалами с родственниками, бывшими мужьями и женами никого не удивить в наше время. Но, когда дело касается публичных личностей, сор из избы довольно часто выносится на всю страну. Мы собрали самые громкие истории звездных разборок.

Разборки Анны Седоковой с семьей Яниса Тиммы

Баскетболист Янис Тимма скончался 16 декабря 2024 года. 32-летний спортсмен так и не смог пережить расставание с Анной Седоковой. Певица подала на развод в сентябре 2024 года, а в начале зимы тело Яниса нашли в одном из московских хостелов. Пара так и не успела официально оформить развод. С тех пор вдова спортсмена судится с его родителями Райтисом и Аусмой Тиммой. Родные Яниса уверены, что его могли довести до самоубийства. Кроме того, они претендуют на часть наследства баскетболиста. В период расследования выяснилось, что при жизни Тимма приобрел пять квартир в Москве, которые впоследствии были реализованы. А на момент смерти у Яниса уже ничего не было. Анна Седокова заявила, что они с мужем составили брачный договор в период совместной жизни.

Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях в Останкинском суде прошло заседание, в ходе которого был рассмотрен брачник. По словам юриста семьи Тиммы Маргариты Гавриловой, бумага не имеет юридической силы и даже не была заверена у нотариуса. Гаврилова сообщила, что в суде впервые появился документ, подтверждающий, что никакого брачного договора у пары не было. А вот адвокат Седоковой Татьяна Стукалова заявила, что суду еще предстоит решить — подлинный документ или нет.

Добавим, что у Яниса остался 8-летний сын Кристиан, который, по мнению родителей Тиммы, имеет право на свою долю наследства. У Седоковой другое мнение. Ранее певица заявляла, что Янис отдал квартиру и машину сыну, который давно называет папой другого человека. Кроме того, по словам звезды, бывшая жена не разрешала спортсмену общаться с наследником.

Янис Тимма с сыном Кристианом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

После суда впервые за долгое время прервала молчание мама покойного Яниса Аусма Тимма. Она обнародовала аудиосообщение, которое Седокова отправила ей в день рождения баскетболиста 2 июля 2026 года. В аудио Анна, захлебываясь слезами, просила прощения.

«Я хочу поздравить с днем рождения сына. Простите меня, пожалуйста. Я Богом клянусь, детьми своими клянусь, что я старалась его уберечь. Я ничего плохого не сделала. Простите меня, но мне показалось, что вы единственный человек, с кем я могу сейчас разделить свою боль. Я, правда, ничего плохого не сделала. Я всю жизнь только хорошее делала для него… Мне показалось, что вам тоже больно», — наговорила Седокова маме Яниса.

А потом, если верить Аусме, Анна удалила сообщение и в соцсетях публично заявила, что в период брака со спортсменом подвергалась домашнему насилию. По словам звезды, у Тиммы регулярно случались приступы агрессии, во время которых он поднимал на нее руку. Однажды, по заверению Седоковой, баскетболист даже угрожал ей ножом. В доказательство того, в каком кошмаре жила исполнительница, она опубликовала фото спящего мужа с ножом.

«Мне горько и больно от того, что мой замечательный и прекрасный сын ушёл из жизни! Но не менее больно и горько всем нам от того, какому оскорблению подвергнута его память! Человек надругался над самым святым — над чувством любви! Превратив в балаган и жизнь, и смерть!» — выговорилась Аусма Тимма.

Скандальный развод Романа и Елены Товстики

Роман и Елена Товстики расстались больше года назад, но официально развелись лишь в начале 2026-го. Известно, что бывшим супругам не удалось разойтись мирно, хотя 51-летний бизнесмен, нашедший новую любовь в лице 37-летней Полины Дибровой, предпринимал много попыток для этого. Экс-супруга предпринимателя, 41-летняя Елена, ни в какую не идет на мировую. Товстики до сих пор судятся и за детей (а их у них шестеро!), и за совместно нажитое имущество.

Роман и Елена Товстики. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Правда, в настоящее время производство по делу о том, с кем останутся дети, приостановили до получения заключения специалистов центра имени Сербского. Экспертам предстоит определить степень привязанности наследников к каждому из родителей, а также установить, оказывается ли на них психологическое давление или иное влияние со стороны матери либо отца. После поступления экспертного заключения рассмотрение дела будет возобновлено.

Добавим, что старшие дети — 16-летняя Анна и 12-летний Артем по собственному желанию переехали жить к отцу. 19-летний Андрей проживает с дедушкой и бабушкой. А трое младших остались с мамой. По словам Романа Товстика, Елена всячески препятствует его общению с наследниками. Кроме того, бизнесмен волнуется за дочек и сына. Якобы бывшая супруга, которая много лет занимается спортом, летает с детьми за границу, оставляет их под присмотром малознакомых людей, а сама уезжает тренироваться. Так произошло во время недавней поездки на Кипр.

Роман Товстик и Полина Диброва с детьми. Фото: Дмитрий БАБЕНКО.

«Я узнал о том, что Елены нет с ребенком от Алисы. Она попросила женщину, которая сидела с ней все это время, набрать мне. Также от ребенка я узнал, что мама якобы уехала полечиться и, когда стал разбираться, что же произошло, то выяснил, что «лечится» бывшая супруга в Ливиньо, тренируясь вместе со своей близкой подругой Юлией Елистратовой (известная украинская триатлонистка, — прим. Ред.)», — пояснил в разговоре с KP.RU Роман Товстик.

Елена обвиняет экс-мужа в том, что он не поздравляет детей с днями рождения, а вместо этого предпочитает отдыхать за границей с новой возлюбленной Полиной Дибровой. Также Елена Товстик регулярно проходится по Дибровой в соцсетях, называя ее разлучницей, ведьмой и предательницей. Сама Полина намерена подавать в суд на Елену.

«Я больше года терпела публичные оскорбления, так как понимала, что она находится в расстроенных чувствах. Но больше я не готова», — заявила Полина Диброва.

Несмотря на продолжающийся судебные споры, Роман Товстик продолжает нести основные расходы на содержание детей. Помимо ежемесячных алиментов в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка, Елена Товстик получает 500 тысяч рублей ежемесячно на свое личное содержание. Кроме того, Роман напрямую оплачивает школы и детские сады, часть расходов на домашний персонал, а также другие необходимые затраты, связанные с воспитанием и обеспечением детей.

Имущество бывшие супруги поделить тоже не могут. Елена Товстик требует от экс-супруга квартиру в элитном ЖК в Дубае (которую она сможет сдавать за несколько миллионов), недвижимость на Кипре, 150 млн рублей, а также дом (за 500 млн рублей), в котором она сейчас живет. Квартиры в Дубае бизнесмен отдавать бывшей жене не планирует. В Эмиратах у Товстиков их две. Роман предлагает Елене продать дом на Рублевке и купить особняк поменьше.

Раздел многомиллионного имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко

Евгений Петросян (80 лет) и Елена Степаненко (73 года) прожили в браке более 30 лет (с 1985 года), создав не только крепкий союз, но и мощный творческий тандем. А в 2018 году Елена Григорьевна подала на развод. Главной причиной расставания стали отношения Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бракоразводный процесс сопровождался жесткой юридической борьбой за совместно нажитое имущество, оцениваемое в 1 миллиард рублей. В этот список вошли: 5-6 элитных квартир в центре Москвы (включая жилье в знаменитом Зачатьевском переулке) и большой загородный дом в Подмосковье. Также бывшие супруги делили уникальную коллекцию картин русских и зарубежных художников, старинные книги, редкие издания, иконы, фарфор, бронзовые статуэтки, коллекцию часов и ювелирных изделий. Плюс многочисленные банковские счета в рублях и валюте.

Елена Степаненко изначально требовала 80% всего имущества, мотивируя это тем, что Евгений Петросян якобы тратил общие деньги на новую избранницу и выводил активы. В свою очередь, адвокаты Петросяна настаивали на строгом разделе 50 на 50. Раздел имущества продолжался около двух лет. Было проведено множество сложных искусствоведческих и оценочных экспертиз — ведь только предметов искусства насчитывалось более нескольких тысяч единиц!

В 2020-2021 годах суды пришли к компромиссу. Имущество было разделено примерно поровну (по принципу равных долей), однако из-за огромного объема лотов процесс оценки и фактического распределения ценностей затянулся. Каждому достались объекты недвижимости в Москве и часть бесценной коллекции антиквариата.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В декабре 2019 года Евгений Ваганович женился на 37-летней Татьяне Брухуновой, которая младше его на 44 года. В 2020 году у пары родился сын Ваган, а в 2023-м дочь Матильда. Со Степаненко у юмориста общих детей не было.

Развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

Актеры состояли в браке с 2011 года, воспитывали двоих детей (сына Тимофея и дочь Мию) и считались одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. А в период пандемии в феврале 2020 года Агата опубликовала шокирующее видео, в котором рассказала о домашнем насилии со стороны мужа. По ее словам, Павел злоупотреблял алкоголем, поднимал на нее руку и выгонял ее с детьми из дома на улицу.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Суд расторг брак актеров 15 июня 2020 года по иску Муцениеце. Процесс прошел относительно быстро, так как пара подписала мирное соглашение по имуществу и алиментам.

Вскоре после развода Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, а в 2022 году у них родился общий сын. По слухам, тот факт, что Павел быстро устроил свою личную жизнь после расставания создавал напряжение в отношениях с бывшей женой.

Павел Прилучный с сыном Тимофеем, дочкой Мией и второй женой Зепюр Брутян. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Несколько лет актер исправно выплачивал алименты на детей. А в 2023 году Агата сочла сумму выплат недостаточной с учетом возросших доходов экс-супруга (Прилучный является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых сериальных актеров России). Актриса подала иск на пересмотр алиментов и выиграла дело — суд обязал Прилучного выплачивать процент от его официальных доходов. Актер пытался оспорить решение в вышестоящих инстанциях.

В 2024 году разгорелся новый скандал. Старший сын Тимофей (сейчас мальчику 13 лет, — прим. Ред.) неожиданно изъявил желание переехать жить к отцу, его новой жене Зепюр Брутян и маленькому сводному брату. 10-летняя дочь Мия осталась жить с мамой, хотя родители постоянно делили время общения с детьми. Для Агаты решение сына стало настоящим ударом. Звезда публично жаловалась, что вообще перестала видеть наследника, которого, по ее мнению, настраивали против матери.

Прилучный подал встречный иск против Муцениеце, потребовав официально определить место жительства сына с ним. Актер заявлял, что действует в интересах ребенка. Судебные тяжбы сопровождались взаимными обвинениями в СМИ, привлечением адвокатов, органов опеки и психологов. Агата эмоционально делилась в соцсетях переживаниями о том, что у нее фактически пытаются забрать сына.

Свадьба Агаты и Петра. На торжестве были дети Муцениеце - Мия и Тимофей. Фото: кадр из видео.

Летом 2025 года после долгих судебных разбирательств Тимофей все же вернулся к маме. К тому времени 37-летняя Агата тоже успела устроить личную жизнь: актриса вышла замуж за 42-летнего композитора Петра Дрангу. 1 декабря 2025 года у пары родилась дочь Вера. Так, топор войны между бывшими супругами был зарыт. Сейчас Агата счастлива в браке с Петром Дрангой.

Развод Аланы и Павла Мамаевых

Павел (37 лет) и Алана (38 лет) Мамаевы были женаты с 2013 года. Футболист и модель воспитывали общую дочь Алису и сына Аланы Алекса от предыдущего брака. А в 2021 году Мамаева подала документы на расторжение брака, устав от бесконечных измен любвеобильного спортсмена. Кроме того, семья сталкивалась с публичными скандалами из-за разгульного образа жизни Павла.

Павел и Алана Мамаевы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В 2018 году футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин избили чиновника из Минпромторга Дениса Пака в кафе в центре Москвы. В итоге оба получили реальные сроки. Мамаев отсидел около 11 месяцев и вышел на свободу в сентябре 2019 года. Все это время Алана поддерживала мужа-дебошира. А позже Мамаева заявила, что после колонии поведение футболиста только ухудшилось, и он продолжил вести разгульный образ жизни.

Последней каплей стала история с очередной изменой, которая случилась в 2021 году во время поездки Павла на сборы в Испанию, где у него завязался роман с местной жительницей Натальей Марковой. Узнав об адюльтере, Алана устроила публичный скандал в соцсетях, выложив личные данные и фото любовницы мужа. После этого Мамаева даже попала в больницу с подозрением на медикаментозное отравление из-за сильнейшего стресса.

Суд официально развел пару 23 апреля 2021 года. Но споры и суды из-за имущества (квартиры и машины), денег и алиментов продолжались еще несколько лет. Мамаева заявляла, что муж оставил ее и детей практически без средств к существованию. Алана через суд добилась выплаты алиментов в размере 1/3 от всех доходов футболиста. Однако Павел всячески пытался оспорить решение и уменьшить выплаты.

Пару лет назад Павел подал на экс-жену в суд по причине необосновательного обогащения. По словам футболиста, он передавал экс-жене 10 млн рублей на содержание дочери. Именно по этой причине он потребовал снизить сумму алиментов, и суд пошел ему навстречу, уменьшив выплаты с 1/3 до 1/6. Сейчас Мамаев выплачивает на содержание дочери 14 000 рублей ежемесячно.

Добавим, что в 2022 году Павел женился на блогерше и бывшей подруге Аланы Надежде Санько. У пары родились двое сыновей — в 2022 и 2024 годах.