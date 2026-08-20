Ярослав Сумишевский о скандале вокруг «Колобка» и «Человека-паука»: «Я за то, чтобы побеждал сильнейший»

Певец Ярослав Сумишевский прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг выхода фильма «Последний богатырь. Колобок» и переноса премьеры нового «Человека-паука». Фото: личный архив.

Певец Ярослав Сумишевский прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг выхода фильма «Последний богатырь. Колобок» и переноса премьеры нового «Человека-паука». Артист считает, что подобные ситуации стоит решать без попыток заранее определить победителя, оставляя выбор за зрителями.

«Да, конечно, я слышал про скандал. Мне показалось, что почему-то прокатчики или создатели фильма подумали, что «Колобок» может проиграть в сборах «Человеку-пауку». А почему? Я всегда поддерживаю честность и объективность. Пусть победит мнение зрителей. Я за то, чтобы побеждал сильнейший. А сдвиг проката привел к недовольству поклонников «Человека-паука», что в итоге переросло в скандал и негатив», - рассказал Сумишевский KP.RU.

Певец Ярослав Сумишевский Фото: личный архив.

Поводом для споров стал выход в начале августа фильма «Последний богатырь. Колобок». На фоне премьеры перенесли выход новой картины о Человеке-пауке. После этого создатели «Колобка» столкнулись с волной критики. Режиссер Антон Маслов и актер Дмитрий Журавлев рассказывали о негативных сообщениях и угрозах, которые стали получать они и их близкие. Маслов отмечал, что команда несколько лет работала над картиной и вложила в нее много сил. «Две недели мы под хейтом. Мне каждый день приходят такие сообщения в личку, от которых волосы дыбом», - написал режиссер.

Фото: личный архив

К слову, недавно Сумишевский уже комментировал другую историю вокруг отечественного кино. Певец высказался о решении создателей «Мальвины» заменить лицо Насти Ивлеевой с помощью нейросети. По мнению артиста, у авторов картины могли быть объективные причины для такого решения, а сам фильм уже был слишком масштабным проектом, чтобы просто отказаться от его выпуска. «Честно, я не знаю, за что конкретно ее вырезали. Возможно, за ту вечеринку. Возможно, уже потрачено огромное количество денег на создание фильма, в нем приняло участие, скорее всего, огромное количество актеров, для которых этот фильм - важная веха в карьере», - говорил Сумишевский.

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