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Политика20 августа 2026 13:17

Путин рассказал, какой будет Россия в 2036: Большие зарплаты, высокоскоростные дороги и прямая связь с властью

Владимир Путин рассказал, как будет развиваться экономика страны до 2036 года
Андрей ЗОБОВ
Владимир Путин рассказал, как будет развиваться экономика страны до 2036 года

Владимир Путин рассказал, как будет развиваться экономика страны до 2036 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ВРЕМЯ ЧТО-ТО МЕНЯТЬ

- Сегодня мы вместе – члены Правительства, руководители регионов, представители деловых, общественных объединений – обсудим ход большой, общей работы по достижению долгосрочных ориентиров развития России. Конечно, в числе национальных целей – уверенное, качественное развитие отечественной экономики, - взял вступительное слово глава государства.

Несмотря на теракты, атаки санкции, экономическая динамика в стране позитивная, «пусть и скромная», заметил президент. За полугодие ВВП вырос на 0,6%. Чтобы рост продолжался, нужно сделать все, чтобы бизнес развивался, строил новые заводы, создавал рабочие места. Одним словом - инвестировал.

- Повышение инвестиционной активности - основное условие экономического роста, - сказал Путин. - И с 2019 по 2024 год вложения в основной капитал в России прибавили свыше 40 процентов.

За последние годы было построено множество предприятий химпрома, металлургии, по добыче полезных ископаемых, росло строительство. Но большинство «мегапроектов» завершены. И стране нужно начинать новый инвестиционный цикл.

- Соответственно, общая динамика капиталовложений замедлилась. Сейчас наша задача – запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности вкладываться в развитие страны.

Простым гражданам, заметил президент, новый виток развития страны должен принести удобство и повышение качества жизни.

Простым гражданам, заметил президент, новый виток развития страны должен принести удобство и повышение качества жизни.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

БУДУЩЕЕ - ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Бизнес и власть понимают, что нужно гражданам: повышение качества жизни, развитие инфраструктуры городов и поселков, внедрение новых технологий, удобная «платформенная» экономика с развитыми маркетплейсами. Но как приглашать бизнес в страну, живущую под налетами дронов?

- Отмечу, что, несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Вместе с тем логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства - прошу Правительство принять соответствующую программу.

Простым гражданам, заметил президент, новый виток развития страны должен принести удобство и повышение качества жизни. Искусственный интеллект и автоматизация будут развивать социальную сферу, медицину (например, в разы быстрее будут проводиться исследования и ставиться диагнозы), беспилотники будут быстро и качественно доставлять грузы. И, главное, благодаря новым технологиям власть будет лучше слышать людей - что работает хорошо, а где нужно вмешаться.

- С этого года через портал госуслуг можно оценить, насколько хорошо работает та или иная образовательная, медицинская, спортивная, культурная организация. Пока сервис действует в 30 регионах, но призываю все субъекты Федерации в самые короткие сроки запустить электронную оценку, чтобы граждане могли, например, с мобильных устройств пользоваться этой возможностью.

В Кремле собрались члены Правительства, руководители регионов, представители деловых, общественных объединений

В Кремле собрались члены Правительства, руководители регионов, представители деловых, общественных объединений

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

СВАИ БУДУЩЕГО

С важнейшим докладом выступил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он заявил: новый цикл развития экономики будет строиться иначе, чем предыдущий. Акцент делается не на вовлечении все большего объема труда и капитала, а на увеличении отдачи от уже имеющихся ресурсов. На повышении производительности труда, сложности и качества выпускаемых товаров. Естественным последствием такого подхода станет серьезное увеличение зарплат.

Власть планирует претворить план в жизнь, работая до 2036 года по семи направлениям:

1. Каждое село важно

Развитие дорожной сети, скоростных железных дорог и улучшение условий городской среды должны включить в экономический оборот территории за пределами крупнейших городов.

2. Ядро технологий

ИИ, роботизация и автономные системы станут массовым инструментом повышения эффективности производства.

3. Платформы и маркетплейсы

Закон торговли: роста можно добиться не только за счет создания новых марок и брендов, а за счет лучшей продажи уже существующих. Цифровые платформы делают товары и услуги в десятки раз доступнее, сокращают транспортные издержки, а значит и конечную стоимость товаров.

4. Развитие энергетики

Рывок невозможен без развития базы: энергетики, высокоскоростной связи, систем хранения и передачи данных, даже космической инфраструктуры. И требования новых систем огромны - только в развитие электроэнергетики до 2042 года будет вложено 40 трлн руб. инвестиций.

5. Человеческий капитал

В условиях рекордно низкой безработицы главным становится производительность каждого человека. Значит важна перестройка системы образования, ее адаптация к новым технологиям, а непрерывное переобучение становится нормой трудовой карьеры.

6. Обеление экономики

Цифровые технологии позволяют вывести большую часть бизнеса из тени, а государство будет заботиться, чтобы успешные и высокопроизводительные компании получили лучшие условия.

7. Толчок для бизнеса

Все вышеуказанные действия не только дадут устойчивость государственным финансам, но создадут благоприятные условия для развития частного капитала и увеличения инвестиций.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

99% ЭФФЕКТИВНОСТИ

Одно дело - запланировать, другое - сделать. Дмитрий Григоренко добавил, что к каждой из целей привязаны конкретные проекты, а чиновники следят за их исполнением практически в режиме реального времени.

- Конкретные проекты - это строительство школ, дорог, больниц и так далее. У нас, допустим, только в 2026 году в целом по стране запланировано более двух тысяч таких мероприятий. И каждое из этих мероприятий у нас оцифровано и разложено на измеримые показатели, то есть физические величины: штуки, проценты, рубли. В итоге мы фактически в режиме реального времени, в цифровом формате мониторим исполнение всех проектов, которые мы реализуем для достижения национальных целей.

Самый главный результат такого контроля - больше не будет такого, что обещали построить детскую площадку, остановку, а в реальности люди ее так и не увидели.

- Это позволило нам достигнуть достаточно высокого уровня исполнительской дисциплины. Например, средний уровень достижения национальных целей по итогам первого полугодия в целом по стране составляет 99 процентов. То есть фактически то, что мы запланировали, то и сделали, и сделали это для людей, которые видят положительные изменения, - резюмировал Григоренко.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Самые важные показатели, озвученные на совещании президентом и министрами.

1. За последние три года ВВП России в реальном выражении увеличился более чем на 10%. Около 3,3% в год - это выше среднемировых показателей.

2. За три года реальные доходы населения выросли на 26%.

3. Госдолг России с начала года сократился на 115 миллиардов рублей и составил 3,3 триллиона рублей. Это 17% к собственным доходам, очень низкий уровень.

4. 100 млрд рублей в год пойдет на поддержку регионов, благодаря переносу выплат по бюджетным кредитам. Еще 100 млрд будет выделено в 2026 - на поддержку регионов, где ситуация самая сложная.

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