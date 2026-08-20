Путин рассказал, какой будет Россия в 2036: Большие зарплаты, высокоскоростные дороги и прямая связь с властью

Владимир Путин рассказал, как будет развиваться экономика страны до 2036 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ВРЕМЯ ЧТО-ТО МЕНЯТЬ

- Сегодня мы вместе – члены Правительства, руководители регионов, представители деловых, общественных объединений – обсудим ход большой, общей работы по достижению долгосрочных ориентиров развития России. Конечно, в числе национальных целей – уверенное, качественное развитие отечественной экономики, - взял вступительное слово глава государства.

Несмотря на теракты, атаки санкции, экономическая динамика в стране позитивная, «пусть и скромная», заметил президент. За полугодие ВВП вырос на 0,6%. Чтобы рост продолжался, нужно сделать все, чтобы бизнес развивался, строил новые заводы, создавал рабочие места. Одним словом - инвестировал.

- Повышение инвестиционной активности - основное условие экономического роста, - сказал Путин. - И с 2019 по 2024 год вложения в основной капитал в России прибавили свыше 40 процентов.

За последние годы было построено множество предприятий химпрома, металлургии, по добыче полезных ископаемых, росло строительство. Но большинство «мегапроектов» завершены. И стране нужно начинать новый инвестиционный цикл.

- Соответственно, общая динамика капиталовложений замедлилась. Сейчас наша задача – запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности вкладываться в развитие страны.

Простым гражданам, заметил президент, новый виток развития страны должен принести удобство и повышение качества жизни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

БУДУЩЕЕ - ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Бизнес и власть понимают, что нужно гражданам: повышение качества жизни, развитие инфраструктуры городов и поселков, внедрение новых технологий, удобная «платформенная» экономика с развитыми маркетплейсами. Но как приглашать бизнес в страну, живущую под налетами дронов?

- Отмечу, что, несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Вместе с тем логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства - прошу Правительство принять соответствующую программу.

Простым гражданам, заметил президент, новый виток развития страны должен принести удобство и повышение качества жизни. Искусственный интеллект и автоматизация будут развивать социальную сферу, медицину (например, в разы быстрее будут проводиться исследования и ставиться диагнозы), беспилотники будут быстро и качественно доставлять грузы. И, главное, благодаря новым технологиям власть будет лучше слышать людей - что работает хорошо, а где нужно вмешаться.

- С этого года через портал госуслуг можно оценить, насколько хорошо работает та или иная образовательная, медицинская, спортивная, культурная организация. Пока сервис действует в 30 регионах, но призываю все субъекты Федерации в самые короткие сроки запустить электронную оценку, чтобы граждане могли, например, с мобильных устройств пользоваться этой возможностью.

В Кремле собрались члены Правительства, руководители регионов, представители деловых, общественных объединений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

СВАИ БУДУЩЕГО

С важнейшим докладом выступил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он заявил: новый цикл развития экономики будет строиться иначе, чем предыдущий. Акцент делается не на вовлечении все большего объема труда и капитала, а на увеличении отдачи от уже имеющихся ресурсов. На повышении производительности труда, сложности и качества выпускаемых товаров. Естественным последствием такого подхода станет серьезное увеличение зарплат.

Власть планирует претворить план в жизнь, работая до 2036 года по семи направлениям:

1. Каждое село важно

Развитие дорожной сети, скоростных железных дорог и улучшение условий городской среды должны включить в экономический оборот территории за пределами крупнейших городов.

2. Ядро технологий

ИИ, роботизация и автономные системы станут массовым инструментом повышения эффективности производства.

3. Платформы и маркетплейсы

Закон торговли: роста можно добиться не только за счет создания новых марок и брендов, а за счет лучшей продажи уже существующих. Цифровые платформы делают товары и услуги в десятки раз доступнее, сокращают транспортные издержки, а значит и конечную стоимость товаров.

4. Развитие энергетики

Рывок невозможен без развития базы: энергетики, высокоскоростной связи, систем хранения и передачи данных, даже космической инфраструктуры. И требования новых систем огромны - только в развитие электроэнергетики до 2042 года будет вложено 40 трлн руб. инвестиций.

5. Человеческий капитал

В условиях рекордно низкой безработицы главным становится производительность каждого человека. Значит важна перестройка системы образования, ее адаптация к новым технологиям, а непрерывное переобучение становится нормой трудовой карьеры.

6. Обеление экономики

Цифровые технологии позволяют вывести большую часть бизнеса из тени, а государство будет заботиться, чтобы успешные и высокопроизводительные компании получили лучшие условия.

7. Толчок для бизнеса

Все вышеуказанные действия не только дадут устойчивость государственным финансам, но создадут благоприятные условия для развития частного капитала и увеличения инвестиций.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

99% ЭФФЕКТИВНОСТИ

Одно дело - запланировать, другое - сделать. Дмитрий Григоренко добавил, что к каждой из целей привязаны конкретные проекты, а чиновники следят за их исполнением практически в режиме реального времени.

- Конкретные проекты - это строительство школ, дорог, больниц и так далее. У нас, допустим, только в 2026 году в целом по стране запланировано более двух тысяч таких мероприятий. И каждое из этих мероприятий у нас оцифровано и разложено на измеримые показатели, то есть физические величины: штуки, проценты, рубли. В итоге мы фактически в режиме реального времени, в цифровом формате мониторим исполнение всех проектов, которые мы реализуем для достижения национальных целей.

Самый главный результат такого контроля - больше не будет такого, что обещали построить детскую площадку, остановку, а в реальности люди ее так и не увидели.

- Это позволило нам достигнуть достаточно высокого уровня исполнительской дисциплины. Например, средний уровень достижения национальных целей по итогам первого полугодия в целом по стране составляет 99 процентов. То есть фактически то, что мы запланировали, то и сделали, и сделали это для людей, которые видят положительные изменения, - резюмировал Григоренко.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Самые важные показатели, озвученные на совещании президентом и министрами.

1. За последние три года ВВП России в реальном выражении увеличился более чем на 10%. Около 3,3% в год - это выше среднемировых показателей.

2. За три года реальные доходы населения выросли на 26%.

3. Госдолг России с начала года сократился на 115 миллиардов рублей и составил 3,3 триллиона рублей. Это 17% к собственным доходам, очень низкий уровень.

4. 100 млрд рублей в год пойдет на поддержку регионов, благодаря переносу выплат по бюджетным кредитам. Еще 100 млрд будет выделено в 2026 - на поддержку регионов, где ситуация самая сложная.

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