К поискам туристов была привлечена наземная группировка спасателей, задействовали и вертолёт Ка-32. Фото: скриншот видео МЧС

В МЧС РФ поступило тревожное сообщение о том, что во время спуска с вершины горы Фишт отец с сыном разделились и потеряли друг другу.

Кроме того, мужчина упал и сломал руку.

«К поискам туристов была привлечена наземная группировка спасателей, задействовали и вертолёт Ка-32».

Отца обнаружили в районе Большого Фиштинского ледника на высоте 2200 метров. Семнадцатилетнего сына чуть позже нашли в расщелине того же ледника - на высоте около 2500 метров.

Бедолаг подняли на борт вертолёта, оказали первую помощь и передали медикам.

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В спасательной операции было задействовано 9 специалистов и 2 единицы техники.

ВНИМАНИЕ!

Известно, что спасенные туристы - жители Краснодара. Свой поход в МЧС России они не регистрировали.