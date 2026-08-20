Вдова Юрия Николаева все оставила племянникам: Близкие заботятся о ее могиле — привезли любимые цветы

Элеонору Николаеву похоронили рядом с мужем Юрием Николаевым. Фото: Ирина ВИКТОРОВА. Перейти в Фотобанк КП

20 августа 2026 года — 40 дней со дня смерти Элеоноры Николаевой, вдовы телеведущего Юрия Николаева. Она более 50 лет была рядом с мужем.

В этот день на ее могиле на Троекуровском кладбище были не только племянники, но и давние соседи.

Соседка Николаевых Екатерина рассказала KP.RU: «У Юры и Ляли было много друзей, мы жили в одном подъезде до их последнего переезда. К ним часто приходили гости — известные, интеллигентные люди. Они жили дружно — выходили всегда вместе после того, как он заболел — Ляля старалась его сопровождать. Она всегда останавливалась побеседовать, когда на улице останавливали поклонники мужа — он мог немного «позвездить», а она вежливая, улыбчивая, искренняя и доброжелательная. Ляля была опора. Они были верной парой, надежной в отношениях. Порядочные люди».

20 августа 2026 года — 40 дней со дня смерти вдовы Юрия Николаева. Могилу Элеоноры и Юрия Николаевых навестили их бывшие соседи. Фото: Ирина ВИКТОРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Элеонору (близкие и знакомые называли Ляля или Лена) Николаеву похоронили рядом с мужем — как они и хотели. Ее портрет племянница украсили любимыми белыми цветами Ляли.

Ляля больше всех подарков любила цветы. Юрий Александрович говорил: «Первое чем можно порадовать Лялю — это цветами. Меня тоже просто порадовать — ручкой интересной или блокнотом, галстуком или парой обуви. Всегда спрашиваю у жены — что подарить. Она абсолютно равнодушна к драгоценностям. Поэтому вручаю карточку и отправляю в магазин».

Создатель и ведущей «Утренней звезды» Юрий Николаев умер на 77-м году жизни в ноябре 2025 года, а его супруга скончалась на 75-м году жизни в июле 2026 года. Пара отметила золотую свадьбу весной 2025, после чего летом и осенью Юрий Александрович несколько раз был госпитализирован из-за осложнений онкологического заболевания.

Элеонора Александровна даже в больнице находилась рядом: они с мужем госпитализировались в палату на двух человек. Она — ухаживала и подбадривала, и все контролировала. Казалось, что Ляля «стойкий оловянный солдатик» — всегда с улыбкой, добрая, отзывчивая. Она никогда не позволяла себе раскисать рядом с супругом, которому в 57 лет диагностировали онкологию — болезнь поймали вовремя, так как Элеонора Александровна настояла на дополнительной диагностике. Рецидивы, осложнения — Юрий Александрович справлялся, опираясь на силу духа своей Ляли. А она не смогла без него жить. После смерти супруга Элеонора Александровна сдала, несмотря на то, что была плотно окружена заботой и любовью племянницы и других членов семьи. За два месяца до смерти у Николаевой случился инсульт. На его фоне обострились возрастные заболевания, и она уже не выкарабкалась.

Юрий Николаев и Элеонора Гравис поженились в 1975 году. Фото: личный архив.

Элеонору Николаеву называли «спасательным кругом» для Юрия Николаева. Еще до болезни она вытаскивала его из загулов в годы молодости на пике популярности, пыталась лечить от алкогольной зависимости. Когда Николаев был ведущим «Утренней почты», тогда не справился с популярностью и плотно выпивал. До тех пор пока не вышел в прямой эфир читать программу передач хорошо поддатым. Оказался под угрозой увольнения, но пронесло. И Николаев бросил пить. И тогда супруга старалась — приглашала гостей, устраивала семейные ужины, чтобы Юре не было скучно.

Супруги Николаевы заботились о пожилых родителях, а когда те умерли, тогда окружили вниманием племянников. Им завещали все свое имущество.

Элеонора Николаева, как и муж, тоже много работала — экономист по образованию она трудилась на основной работе, а ночами проверяла счета семейной компании «ЮНИКС» (Юрий Николаев. Студия), которая выпускала «Утреннюю звезду». Юрий Николаев всегда ценил супругу: «Люди, любящие друг друга, вместе пережившие и прекрасные, и горькие минуты, постепенно становятся единым целым, Ляля называет это «сросшиеся»...