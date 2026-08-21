Ученые объяснили, почему нас так тянет к сладкому: Мозг первобытных людей вырос благодаря глюкозе

Не спроста современного человека так тянет к сладкому! Фото: Nicoleta Ionescu/Shutterstock/Fotodom

Не мясо сделало человека таким умным, и даже не труд, а сладкие фрукты и мед, утверждает новое исследование. Ученые из Сиднейского университета (Австралия) поставили себя на место древнейшего человекообразного примата, и посмотрели на рацион его глазами. Оказалось, что конские дозы глюкозы, которые требуются для развития мозга, наши далекие предки брали с деревьев – поедая фрукты. А роль мяса? Ее практически нет. И теперь понятно, почему мы до сих пор любим сладкое. Но встает вопрос: а мясо-то нам вообще зачем? Статья опубликована в авторитетном издании Science.

ЗАЧЕМ МАМОНТА УБИЛ?

Ох уж эти «картинки из учебника». Вот древние люди, совсем древние. Пока женщина хлопочет у костра, волосатый муж, закутанный в шкуры, разделывает тушу очередного мамонта. Чахлый костер в состоянии едва прожарить вожделенное мясо. Но такова (пусть неприглядная) заря человечества.

Мясо нам нужно было, чтобы рос мозг, утверждает наука. В мясе – белки и жиры, без них мозг не вырастет. А еще охота – это высокоинтеллектуальная деятельность, тут и стратегии, и засады, и изготовление орудий. Мозгу тоже занятие полезное. Вот все и сложилось.

И никого ведь не смущало, что мозгу нужны не столько белки и жиры, сколько глюкоза. Которой в мясе практически нет. А есть глюкоза в фруктах и меде. Учитывая это, давно известное, обстоятельство, начинаем подозревать: что-то в «картинке из учебника» не так.

И, возможно, не хотелось признавать очевидное потому, что уж очень героически выглядел первобытный охотник, тащивший на себе добычу. А дохляк, лазающий по деревьям и сшибающий бананы с апельсинами – что тут героического?

Но австралийские ученые решили бросить вызов общепринятым представлениям. И вот как они поступили.

Ученые утверждали, что мясо нужно было первобытным людям, чтобы рос мозг. Фото: Gorodenkoff/Shutterstock/Fotodom

ПОУМНЕЛИ ОТ ПЧЕЛ

Мозг весит-то всего ничего, 2% от массы тела. Тем не менее, потребляет 20% энергии (а у детей почти 70%). Шутка ли. Скажем, наши глаза производят, как всякая линза, перевернутое изображение. И мозг в режиме онлайн выпрямляет картинку. Пиксель за пикселем. Громадная работа. И если бы только это… И для такой работы ему нужны углеводы. А вовсе не белок и жир.

Хотя наш организм может сам синтезировать углеводы, например, из аминокислот, это медленный и затратный процесс, так что очевидное решение – взять их из пищи в (почти) готовом виде.

Австралийцы сначала попытались понять, сколько реально глюкозы нужно было нашему далекому предку. Учли и беременность (когда организм потребляет глюкозу и для себя, и для плода). Потом вообразили, что вот, стоит посреди саванны Люси: наш общий предок, уже не вполне обезьяна, и еще не до конца человек (3,2 миллиона лет назад). Что видит Люси? Где она добудет еду?

И в результате такого моделирования оказалось, что Люси для игр и роста мозга было более чем достаточно спелых фруктов и дикого меда. Пчелы, к которым у нас до сих пор особый трепет – вот кто сделал нас умными. Кстати, собирательство фруктов не хуже охоты прокачивает мозг: надо помнить, где что растет, следить, когда созреет, и думать, как карабкаться к плодам. А уж борьба с пчелами… Вспомним Винни-Пуха!

Много позже (около 1 миллиона лет назад) потомки Люси придумали, как обуздать огонь. О, наконец-то жарим мясо! – возрадовались иные читатели. Ну, нет. Огонь позволил варить коренья и прочие корнеплоды. Это было колоссальным прорывом. В процессе варки крахмал превращается в глюкозу. Итак, человек получил доступ к еще одному мощному источнику «сладенького».

Наконец, около ста тысяч лет назад люди изобрели каменные зернотерки. И перетирали на них злаки (еще дикие). Ради все той же глюкозы. Которая, получается, толкает нас эволюционно вверх всю нашу историю.

Для роста мозга было более чем достаточно спелых фруктов и дикого меда. Фото: Soyka/Shutterstock/Fotodom

ТАК ВОТ ОТКУДА ДИАБЕТ

Все это выглядит убедительно, вот только вопрос: мясо-то нам зачем вообще?

Авторы исследования выстраивают такую конструкцию. Предки человека двинулись на север и «потеряли свой рай». Фрукты не те, и только летом, мед тоже. В ответ эволюция стала закреплять такое свойство, как повышенное содержание сахара в крови. Сегодня мы платим за это свойство склонностью к диабету, но тогда, дескать, процесс был сбалансированным. Выходит, что обратная сторона нашего «умного» мозга – сахар в крови!

Условные эскимосы (обитатели крайнего Севера, где фруктов нет, никаких) ели сплошное мясо и рыбу, чтобы получить хоть какую-то энергию. Но «на плаву» их поддерживало не оно, а высокий уровень сахара в крови, их эволюционное преимущество.

«Наше исследование объясняет, почему люди так любят сладкое», с гордостью пишут авторы. Но напоминают: утолить генетически заложенную потребность (а не блажь!) разумно не рафинированным сахаром, а все теми же фруктами.

И ВСЕ ЖЕ БЕЗ МЯСА НИКАК

Но человеку, чтобы жить, надо не только наращивать мозг, но и двигаться. Пока пра-человек был невелик и напоминал обезьянку своими скачками с ветки на ветку, фруктов хватало. Но прямохождение и беготня по саванне – это другое. Поэтому уже Люси в неурожайные годы нет-нет, да ловила зверька. Примерно 2,5 миллиона лет назад предок человека уже не мыслил себя без лакомства в виде костного мозга, а 2 миллиона лет назад подсел на мясной рацион. И нетрудно представить, что было бы с теми же эскимосами без мясной диеты.

Кстати, авторы работы, старательно обходя мясоедение, постоянно напоминают, что «углеводы обеспечивают половину потребности в энергии». А вторую половину?

Впрочем, если взять иного современного человека, который даже к мусорному баку ездит на машине, вопрос «зачем тебе столько мяса» вполне себе правомерен. Ответ, как правило, отыщется под пряжкой ремня.

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