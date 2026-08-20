«Смешарики им не угодили?»: Чиновники грозят девочке за рисунок на детской площадке, а русский интернет в ответ резонно язвит

В Тульской области чиновники подали в полицию заявление на ребенка за рисунок Смешариков на площадке. Фото: официальная страница в соцсети Администрации г. Болохово Киреевского района

Тульский городок Болохово попал. Влип. В мировую историю.

Впервые мультяшные герои – заяц, свинья и одна живая маленькая девочка вот-вот снесут пусть маленькую, городскую, но власть.

В этом у меня мало сомнений – потому что 10-тысячное Болохово теперь в центре внимания всего Рунета, который методично уничтожает репутацию местных чиновников. Набросились коршунами люди русские.

Одни удаленно обследуют обшарпанное Болохово – выставляя фото неухоженного городка. Мол, эй, мэр - за «мультяшек» тащишь талантливого ребенка в полицию, а за колдобины, трещины и мусор кто отвечать будет?

«Бэнкси нервно курит в сторонке. – смеются они, - В Болохово вышли на новый уровень борьбы со стрит-артом. Если эта краска держится лучше, чем асфальт после зимы, может ей стоит красить дороги?»

Другие, вспоминая Салтыкова-Щедрина, упражняются в сарказме: «Там с левой стороны фото муха нарушает воздушное пространство. Я думаю нужно ее разыскать и привлечь!»

Третьи выискивают подноготное – кто из мэров сел в тюрьму, что своровал. Тут городок не подкачал – чего тут только не было. И это бензинчиком разжигало гнев – Смешарики им не угодили!? Ребенка в полицию?!

«Девочке надо пришить ещё межрелигиозную розню, там же она ещё Нюшу нарисовала.. Пускай на пожизненное садится», - орал на несчастное Болохово интернет.

И власть в ужасе попятилась. Местный мэр Марина Чуйкина попыталась было объясниться (думаю, на городском сайте под ником «Администрация г. Болохово» писала именно она), и с одной стороны - лучше бы она это не делала. Хотя с другой… Вслушайтесь – что она говорит…

«Вандализм не становится искусством от того, что кому-то «нравится». Покрытие (детской площадки – Авт.) предназначено для безопасности детей, а не для творчества.

Или - «Мы против любых форм самодеятельности, будь то красивые рисунки или нецензурная брань».

«По факту рисунка в парке заявление в полицию подано. Ответственность за подобное предусмотрена законом. Просим не отвлекать внимание на второстепенные темы, а следовать закону»…

Чувствуете? Знакомо, не правда, ли? Нет-нет, это не синдром вахтера, где маленький чиновник пытается выглядеть Бонапартом. Думаю, это старый-добрый, любимый еще Салтыковым Щедриным и Гоголем феномен окончательного окукливания русского чиновника в бездушный, бессердечный, холодный механизм «с органчиком в голове», откуда несется «запрещено!», «не позволю!», «привлеку к ответственности!», «никакой самодеятельности!»

«Обездушевание» чиновника очень ярко, диагностически четко смотрится именно на фоне талантливого ребенка, рисующего на детской площадке Смешариков. Потому что, с одной стороны, – самодеятельность ребенка вызывает у «механического чиновника» приступ «вертикальной» аллергии на все «неразрешенное». С другой – нет ничего глупее и смешнее мэра, объявляющий в полицейский розыск ребенка за красивый рисунок…

Отсюда гнев публики. Отсюда изумление. И скрытый вопрос к чиновникам Болохово – в вас есть что-то человеческое? Вы вообще не забыли – что были детьми?