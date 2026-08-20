Выдача IT-ипотеки активно растет

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Специалисты IT-сферы все активнее пользуются государственной программой льготного жилищного кредитования. За первые семь месяцев 2026 года Банк ДОМ.РФ оформил для работников отрасли 671 ипотечный заем. Совокупный объем выданных средств достиг почти 5 млрд рублей, что на 81% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Наибольший интерес к программе проявили жители регионов-миллионников. Абсолютным лидером стал Татарстан — здесь айтишники оформили ипотеку на 682 млн рублей. Вслед за ним расположились Свердловская область с результатом 585 млн рублей и Новосибирская область, где суммарный объем выдач достиг 535 млн рублей. Замыкают пятерку Московская (479 млн) и Нижегородская (348 млн) области.

Динамика роста в некоторых регионах оказалась кратно выше среднерыночной. Так, в Татарстане объем выдач увеличился на 194% по сравнению с прошлогодними показателями. В Новосибирской области прирост составил 163%, а в Нижегородской — 162%.

«Спрос на IT-ипотеку устойчиво растет прежде всего за счет увеличения числа заемщиков, а не размера кредита. Средняя сумма IT-ипотеки в январе-июле 2026 года составила 7,4 млн рублей против 7,3 млн рублей годом ранее», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя правления банка Алексей Косяков.

Добавим, что рост выдач IT-ипотеки в 2026 году — это общерыночный тренд, который затронул практически всех ключевых игроков. По данным Минцифры, в первом полугодии банки страны выдали около 6 тыс. таких кредитов на сумму более 41 млрд рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в первом квартале рост был еще более заметным: объем выдач вырос на 50% по сравнению с началом 2025 года (до 19 млрд рублей).

Так, Сбербанк лидирует по абсолютным объемам: в первом квартале 2026 года объем выдач по IT-ипотеке вырос на 83,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, достигнув 11,1 млрд рублей. В четверку крупнейших кредиторов по этой программе также входят ВТБ, Альфа-банк и Банк ДОМ.РФ.

Эксперты связывают такой активный рост с «эффектом низкой базы»: в 2025 году после ужесточения условий программы (исключение Москвы и Санкт-Петербурга, повышение ставки до 6%, снижение лимита до 9 млн рублей) спрос резко упал. Нынешний рост — это восстановление после прошлогоднего спада. Ожидается, что во втором полугодии 2026 года число выдач может вырасти еще на 20–25%.