В Мурманской области остановят авиаперелеты из-за атак на НПЗ? В сети появилось провокационное видео с губернатором Андреем Чибисом

Сообщение, что в Мурманской области остановят авиаперелеты из-за атак на НПЗ, - фейк. Фото: Andrey Nekrasov/ imageBROKER.com/ Global Look Press

Видео с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, который в интервью заявляет, что в регионе зимой полностью прекратят авиаперелеты, распространяют неизвестные в мессенджерах и соцсетях. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание лжи в Интернете, это подделка.

В ролике Чибис объясняет, что меру принимают в связи с критической ситуацией с керосином. Якобы, его качество снизилось из-за украинских атак на НПЗ, поэтому летать в условиях арктических морозов будет опасно.«Мы не имеем права рисковать пассажирами. Поэтому авиаперелеты фактически прекратятся. И уже экстренно усиливаем железнодорожные и автомобильные сообщения», - говорит на кадрах спикер.

Но сразу бросается в глаза, что речь политика звучит не очень естественно, слова расходятся с мимикой, а корреспондент, взявший интервью, кивает невпопад. Вся беседа в целом выглядит искусственной. И не удивительно, ведь это дипфейк.

За основу фальшивки взята оригинальная запись с Андреем Чибисом, опубликованная местной телекомпанией ТВ-21 еще два года назад - 15 мая 2024 года. Тогда он стал гостем программы «Действующие лица» и рассказывал совсем о другом. С опровержением выступили и в оперативном штабе региона. Там напомнили, что это уже не первая попытка вбросить в сеть фальшивую видеозапись с лицом губернатора Чибиса.

«В интернет вбросили очередное фейковое видео якобы с участием губернатора Андрея Чибиса. В нем говорится, что зимой в Мурманской области практически прекратится авиасообщение. Будьте бдительны - сегодня с помощью нейросетей возможно создать видео с лицом и голосом любого человека», - предупредили там.

Новости о некоторых проблемах с авиационным топливом, действительно, ранее были, но до крайностей не доходило. Более того, в начале августа Министерство энергетики РФ проинформировало, что производство в августе ожидается на уровне 2025 года, на что на 4 процента выше уровня июля 2026 года. «Запасы авиакеросина в РФ на начало августа находятся на обычном уровне и могут быть увеличены», - сообщили в ведомстве, уточнив, запасов керосина и производственных мощностей достаточно для удовлетворения потребления, баланс имеется.

Минэнерго совместно с Минтрансом и Росавиацией постоянно мониторит ситуацию.

Власти призывают людей не вестись на провокации, особенно, в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. Важно доверять только официальным и проверенным источникам.

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