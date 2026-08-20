Медведи на Алтае все чаще выходят к людям. Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника.

29-летняя Снежана Королева из Новосибирска была сотрудницей МЧС, работала инспектором государственного пожарного надзора. Занималась пауэрлифтингом, получила корочки кандидата в мастера спорта, выигрывала призовые места на соревнованиях. В последнее время она особенно счастлива: отношения с молодым человеком, Иваном, которые длились чуть меньше года, шли к свадьбе. «У нас все серьезно», - рассказала девушка родителям перед тем, как отправиться с ним вдвоем в поход на Алтай, в район живописной реки Бия.

Стала невестой перед путешествием на Алтай

Алтай пара выбрала не случайно, давно хотели там побывать. В путь отправились на «Ниссане» родителей невесты, потому что он вместительный, там при желании можно даже спать. Но молодые люди, несмотря на холодные августовские ночи, решили ночевать в палатке:

- Я спросил дочку, почему они не снимают домик. Объяснила, что она просила, ее жених был против: мол, останутся в палатке и сэкономят деньги, - отец Снежаны, Антон Королев, нашел в себе силы рассказать о случившемся.

Снежана незадолго до поездки стала невестой. Фото: из соцсетей.

Не известно, слышали ли туристы о хищниках, которые в этом году, и как раз ближе к концу лета, особенно часто выходили на Алтае к людям. Мусорки, туристические тропы, и даже жилые дворы - привлекает их все, где можно найти что-то съедобное. А район возле Телецкого озера, где пара остановилась, вовсе называют медвежьим местом из-за их большого количества. Официально подтвержденные данные: в некоторых селах рядом, например, в Яйлю, с 11 августа именно из-за медведей ввели «комендантский час». Людям не советуют в темное время выходить к лесу, вообще призывают проявлять максимальную осторожность.

Домик Снежана просила не из-за того, что боялась нападения зверя, - просто ночи были холодными. Так или иначе, остались ребята в палатке, на платном (не огороженном со стороны реки) месте, принадлежащем турбазе.

Не обращал внимания на крики людей и сигнал машины

Трагедия случилась ночью 19 августа. Истошные крики услышали другие отдыхающие, работники базы, кто-то сразу бросился звонить спасателям и в полицию. Медведь просто разорвал палатку, и вытянул девушку. Начал рвать ее прямо на месте. Иван, по словам очевидцев, кричал, бросился в машину, включил фары, сигналил.

- Судя по рассказам, зверь схватил ее на глазах жениха и тут же стал рвать жертву недалеко от палатки. Со слов водителя «Скорой», медведь этот нагло кидался на людей, потом перетащил жертву за речку, оттуда ее уже доставали, - говорит Сергей Усик, бывший егерь кордона на Алтае.

Девушка была призером соревнований по пауэрлифтингу. Фото: из соцсетей.

Сейчас в обстоятельствах гибели девушки разбираются следователи местного СК и прокуратуры. А родных жертвы 22 августа, ждут похороны единственного ребенка.

- Больше никого у нас нет. Вы представляете, сколько он ее грыз? Как он ее таскал, а она кричала…

Медвежье нашествие

Местные говорят, в этом году тут неурожай ягод и шишек, поэтому хищники ищут еду у человека. Отлично чуют даже консервы. По словам жителей, незадолго до трагедии медведь покушался на киоск с пирогами, но продавцу удалось спастись, заперевшись внутри магазина. Значительный выход медведей к людям в этом году признали и специалисты.

- По нашим наблюдениям, каждую ночь в соседнее село Яйлю заходят по пять-десять медведей. Я их вижу практически каждый день. У меня во дворе этой ночью раза два или три подходил зверь, кормился. Сейчас это обычная ситуация, - прокомментировал ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника, кандидат биологических наук Юрий Калинкин.

По его словам, даже несмотря на то, что в этом году достаточно рябины и калины, которую едят хищники, медведи все равно выходят к людям и это началось где-то с 6 августа. Дошло до того, что сельчане уже буквально настаивают на отстреле.

Жители просят отстреливать опасных хищников. ФОТО: Сергей Усик.

После случившегося Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай выдало дополнительные лицензии на добычу медведя.

Во всем районе ввели режим повышенной готовности и комендантский час с 20:00 до 10:00. Людям не рекомендуют появляться на улице в темное время суток без необходимости. Созданы специальные патрульные группы, в которые вошли охотники и полицейские.

КСТАТИ

Почему стреляли в воздух?

В соцсетях после случившегося появилось множество вопросов к егерям и участковому, которые, со слов очевидцев, застали нападавшего во время расправы. Но стреляли они не в зверя, а в воздух. Почему именно так?

- В населенных пунктах есть ограничения на стрельбу по медведям, за это грозит штраф и даже лишение свободы. Но даже если бы полицейский стрелял в медведя из своего табельного, застрелить его из пистолета Макарова проблематично, нужно обладать хорошим опытом. Если бы было что-то посущественнее – к примеру, карабин (а был ли он, мы не знаем. - Ред.) – это другой вопрос, - прокомментировал известный алтайский егерь Сергей Усик.

Есть исключения в законодательстве, и когда другому человеку грозит опасность, стрелять в медведя можно, но, возможно, те кто прибежал на помощь девушке, просто побоялись взять на себя ответственность? Забыли про правила? А, может, испугались, что хищник набросится на них? Или к моменту их прибытия он уже убегал и его пытались просто спугнуть выстрелом? Вопросы остаются, известно лишь, что на данный момент зверь не пойман. Но эксперты уверены – после того, как хищник попробовал человеческую кровь на вкус, есть лишь один путь – отстрел.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нападают в лесу и во дворах

В 2026 году нападения медведей происходят все чаще. С начала года зафиксировано около 20 случаев. И только за последние дни их было несколько, вот некоторые:

17 августа в Томской области в отдаленном селе Староюгино в Томской области зверь проник в помещение, где хранился комбикорм. Хозяин услышал грохот, пошел проверить, что случилось… и косолапый накинулся на него, стал рвать тело, руки, ноги, голову. На шум выбежала жена, которая смогла затащить окровавленного супруга в сени и захлопнуть дверь. Мужчина чудом выжил.

А спустя два дня, глубокой ночью, медведь вернулся. Выдавил окно в местном магазин, забрался внутрь и утащил пакет с печеньем. После этого в деревне охотникам выдали временное разрешение на отстрел и они быстро отыскали и устранили угрозу.

В Новгородской области хищник напал на 52-летнего охотника Николая. Ролики мужчины с окровавленной головой разлетелись по сети:

- Голову и руку прокусили, Череп хрустнул. Но вроде жив. Жуть, ребята, я вам скажу…

19 августа под Междуреченском в Кемеровской области еще одна медведица набросилась на 50-летнего рыболова. Она появилась на его пути внезапно, вместе с медвежатами. Мужчина начал кричать, чудом ему удалось убежать и добраться до приюта «Снежный Барс». Множество травм, кожа на ногах разодрана, но живой. Пострадавшего на вертолете доставили в больницу.

В Ивделе медведица с медвежатами кинулась на прохожего Видео: Читатель "КП"

В начале августа в Свердловской области в Ивделе медведица с тремя медвежатами бродила по частному сектору. В какой-то момент она бросилась на прохожего, который снимал семейство на телефон и ругался на незваных гостей. И быть беде, если бы не мимо проезжающий автомобиль, который отпугнул зверей громким сигналом.