Слабый пол не такой уж сильный

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Вы тоже верили, что у мужчин ниже болевой порог, чем у женщин? И что именно по этой причине они буквально гибнут на диване от температуры 37,2. А девушка и при 39 способна бодро ускакать на работу (на каблуках), а после нее еще и ужин приготовить на семью из шести человек.

Однако этот народный миф рухнул. О чем мы узнали из соцсетей, где в кои-то веки мальчики и девочки не дерутся из-за того, кто кому что должен, а обсуждают научные данные.

РОНЯЛИ НА НОГУ КИРПИЧ

Международная ассоциация по изучению боли, известная как IASP, не так давно обобщила данные по 17 странам. Хроническую боль испытывают 45% женщин и 31 % мужчин. Разрыв в полтора раза, вдумайтесь. А если брать отдельные виды боли, то иногда и больше. От мигрени, например, женщины мучаются втрое чаще, чем мужчины.

А в этом году в журнале Biomolecules исследование еще глубже детализировали. Осмотрели 33 957 пациентов. На регулярную боль жаловались 47% женщин и 37% мужчин. Причем дамы оценивали ее как сильную. На цифры не влияли ни возраст, ни диагнозы, ни география. Картина одинаковая по всему миру.

Ученые взялись доискиваться, почему такая разница. Использовали разные стимулы: холод, тепло, давление, электрический разряд, жгучее вещество. Изучали болевой порог, то есть ту грань, когда ощущение становится неприятным. И тот предел, до которого человек в состоянии терпеть. Выяснили в итоге, что у женщин боль нарастает быстрее.

Дальше изучили так называемый болевой тормоз. Он работает по принципу «клин клином вышибают»: болевое ощущение в одном месте тела перебивает такое же в другом. Образно говоря, человеку со свежим ожогом роняли на ногу кирпич.

Этот встроенный тормоз у мужчин оказался мощнее. То есть женский организм усиливает неприятное ощущение, а мужской гасит. Возможно, когда-то такой механизм помогал мужикам выдержать травмы при охоте на диких зверей или в бою.

ПРИ ЧЕМ ТУТ МЫШИ

Однако у детей таких различий не было! Это значит, замешаны гормоны.

Дальше в этих изысканиях ученых все настолько научно и зубодробительно, что не каждый медик разберется. Если коротко: нервные клетки, которые отвечают за боль, не общие для обоих полов, как считалось веками. Есть мужские, есть женские.

Другая научная группа копала в сторону гормонов. Оказалось, тестостерон причастен. Взяли группу мужчин с хронической болью и пониженным тестостероном, привели его уровень в норму. И боль ослабла.

Попутно выяснилось, что, десятилетиями ставя опыты на мышах, брали почему-то только самцов. И это смазывало всю картину. А когда взяли разнополых мышей и нанесли им на поверхность мозга кальцитонин-ген-родственный пептид, ключевой медиатор мигрени, у самок развилась гиперчувствительность к нему. А у самцов нет.

Мало того, и лекарства довольно долго испытывали на мужчинах. А о том, что на женщин они воздействуют иначе, не догадывались. В США так продолжалось аж до 1977 года. Мотивировали это примерно так: «Вам еще рожать, нечего на вас опыты ставить». Десятилетия перекоса привели к тому, что в учебниках описывали в основном мужскую физиологию.

ПЕРЛЫ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

«В семье нужно жить по принципу гражданской авиации: сначала кислородную маску надевают на себя, потом на остальных».

«Первые 50 лет детства мальчика - самые сложные».

«Мой муж жалуется мне на маму, маме - на меня, мне - на работу, на работе - на меня. Даже коту пытался рассказать, как он несет свои тяготы, никому не жалуясь».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Почему пороли мальчиков, а не девочек

«И что теперь? - возмутились мужчины в соцсетях, продравшись сквозь эти научные термины. - Нам уже с температурой свалиться нельзя? Даже если она аж 37?!»

Мария:

Видимо, о чем-то таком люди давно догадывались. Не зря же мальчиков в дореволюционных школах разрешалось пороть, а девочек нет. С другой стороны, на женщину веками давили. Помните диалог Верочки и Калугиной в «Служебном романе» про выщипанные брови? «Милочка, но это же больно!» - «Ну вы же женщина, потерпите». А вечное, из детства, когда коленку разобьешь: не ори, как ты рожать будешь?

Рыжая:

А мне кажется, «низкий болевой порог мужчин» - это последствия 70 лет СССР. Сколько лучших мужчин погибло в Великую Отечественную, сколько пропало в лагерях... А с оставшихся сдували пылинки, вот они и привыкли думать, что женщина должна терпеть, а они нет.

Дикий кот:

В этом исследовании не учли поведение российских мужчин. Их же не загонишь к врачу! У меня муж военный, ему так вдолбили, что он обязан «стойко переносить тяготы и лишения», что за ним таких историй вагон. Недавно играл с ребенком (6 лет, 22 кг), тот со всей дури прыгнул мужу на ногу. Перелом пальца (у мужа). Мне пришлось его начальство подключать, чтоб его к врачу отправить. Хромал, но отнекивался. И я точно знаю, что мужчины тоже плачут, но стесняются этого.

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