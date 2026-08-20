Вызывает интерес: в школах как идет процесс?

Министр просвещения Сергей Кравцов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Общероссийское родительское собрание состоится 8 сентября в 11.00 (мск), проведет его министр просвещения Сергей Кравцов.

В пресс-службе Минпросвещения сообщили, что запустили чат-бот в мессенджере MAX. Все желающие - родители, учителя, дети со всей страны - могут задать через него вопросы, а министр на них ответит. Не на все, конечно, а выборочно.

О чем можно спрашивать? Обо всем, что волнует родителей школьников и дошколят: организация учебы, воспитание, взаимодействие семьи и школы, профориентация, безопасность детей, поддержка педагогов, развитие родительских инициатив. Организаторы обещают: повестку собрания сформируют с учетом поступивших вопросов. Как было и на прошлогодней встрече.

Можно ли попасть на мероприятие 8 сентября? Присоединиться очно смогут участники II Всероссийского съезда родительских комитетов, в рамках которого и запланировано собрание. Поучаствовать онлайн тоже можно, но просят пройти предварительную регистрацию на сайте общества «Знание». Традиционно трансляция собрания проводится в социальных сетях. Точнее об этом будет известно ближе к собранию.

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