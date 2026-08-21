Августовский рецепт счастья: Как порадовать мелочами себя и свою семью

Автор книги Евгения Фэст точно знает: повод для радости можно найти в любых мелочах! Личный архив Евгении Фэст

«Людей много - проблемы примерно одинаковые. По знакомым сужу. Все переживают: учебный год на носу - детей в школу надо собрать. И что-то бы придумать, чтоб они в гаджетах не сидели целыми днями. А еще ипотека, квартплата, кредит на машину… И готовка эта по вечерам. Каждый день второпях, ничего не успеваю… Все какие-то мелочи. И никакой радости!»

Примерно с такими грустными мыслями я и наткнулась на столе у коллеги на книжку «Мелочи и радости». Автор Евгения Фэст. Обложка солнечная такая, яркая. На автомате взяла в руки и ухнула в книгу с головой.

«Ненадолго остановиться»

Для начала перелистала все страницы с фото. А они - теплые, будто из моего детства. Начинаю цепляться взглядом за отдельные фразы: «И вот среди мокрой серости нужно ненадолго остановиться и остановить все и вся. С миром и тысячами забот ведь ничего не произойдет за маленькую паузу, правда?»

А ведь правда…

Начинаю листать медленнее, читать вдумчивее.

Книга поделена на главы. Каждая посвящена месяцу года. Останавливаюсь на августе. «Август. Баклажаны. Томаты. Солнце. Море. Пряный аромат нагретого поля. Нагретых солнцем сосен и песка. Богатые рынки. И здесь сразу - хлеб свежий с хрусткой корочкой. Намазки всякие к нему. И дома вкусно, и на пикник взять в баночке. А вариаций море - любимая моя самая капоната».

Капоната? Что это? А вот и рецепт ниже дан. Оказывается, овощная закуска. И приготовить несложно.

Так это кулинарная книга, что ли? Правда, рецепт абрикосового пирога, к примеру, написан как отдельный рассказ: «Бывает, идешь себе по улице, и - бац! Отрывки воспоминаний, солнечный блик, дождинка, какой-то случайный прохожий или мельком замеченная вывеска рождают вихрь. Идею. И срочно становится нужно дышать полной грудью, хвататься за карандаш или кисть, обнимать родного до хруста. На худой конец - схватить миску и венчик, пошуршать в кухонном мирке. И из всей этой катавасии взять и выхватить вкус и аромат. Вот так эта абрикосовость и случилась…»

О-о-очень интересно.

Любимая настолка и торт с кабачком

В книге есть множество вкусных рецептов, которые можно приготовить дружно всей семьей.

Коллега застала меня с открытой книгой в руках и затараторила:

- Тебе тоже книга зашла? Мне нравится, что автор даже в самых маленьких мелочах находит повод для радости. А у нее, на минуточку, шестеро детей! От 10 до 28 лет, свои и приемные. Подумала, что, если они такой своей большой семьей радуются жизни, кто мешает нашей маленькой радовать себя по мелочам?..

Я молча кивала, а в голове крутились мысли: «А куплю себе такую же. Позову дочь, чтоб вместе приготовить августовские рецепты из книги. Вот прямо завтра. Тарт с творожным сыром и кабачком. Или сконы с белым шоколадом. Или абрикосовость эту. Достанем самую нарядную скатерть. И хрустальные стаканы. И серебряные ложечки. И обещаю, ни слова о работе! Будем просто болтать о друзьях, фильмах, играх. Потом достанем любимую семейную настолку! А когда стемнеет, сядем в машину и уедем на окраину города, где нет фонарей, зато видно, как падают звезды. И почему мы так давно вместе не собирались?»

КСТАТИ

Попробовать настроение на вкус!

KP.RU спросил у Евгении Фэст, автора книги «Мелочи и радости» (а еще она прекрасный фотограф и кулинар), что для нее является радостными мелочами.

- Это все то, что нас окружает. Даже рутинные моменты, которые не замечаешь, порой могут радовать, - поделилась с нами Евгения. - Одна из таких мелочей для меня - кофе. Когда не просто сварил, выпил и побежал. Это маленький ритуал для получения удовольствия, якорь уюта и хорошего настроения.

Так сложилось, что дома мы все большие любители настоящего, ароматного напитка. Сейчас открыли для себя кофе из Уганды «Вкус Африки» от «Комсомолки». Вообще кофе сопровождает нас в течение дня. Утром всегда варю его в турке. По сезонам в турку идут пряности. Весной и летом - лист смородины, осенью - немного кардамона, зимой - лимонная цедра.

В обед чаще всего кофе варит капельная машина. Люблю, чтобы напиток был мягкий и одновременно крепкий. А на полдник или ранний ужин - снова в турке. Когда тепло, дни в основном провожу на даче. Рабочие съемки у меня в основном проходят там. И кофе, сваренный на свежем лесном воздухе, - отдельная, ни с чем не сравнимая радость.

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