Чебурашке - 60: День рождения популярного персонажа отметили персональной выставкой

За прошедшие десятилетия ушастый зверек стал одним из символов России, поэтому в раскраске под гжель или хохлому выглядит органично Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

20 августа 1966 года вышло первое издание книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». А в 2005 году писатель официально объявил, что этот самый день, 20 августа, является днем рождения Чебурашки, главного персонажа повести. Герою-юбиляру посвятили зал на выставке «Super Toys. Летний сезон».

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Есть всем знакомый образ ушастого зверька, созданный мультипликатором Леонидом Шварцманом. Но Чебурашку рисовали и до сих пор рисуют по-разному. Вплоть до перекличек со вселенной «Звездных войн» или раскраской под хохлому.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Все эти образы можно увидеть на выставке, которая открылась в пространстве «Альфа Кристалл» (Самокатная ул., 4, стр. 11, м. «Бауманская»). Выставка работает до 30 сентября. Билеты стоят от 850 рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

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